5 экзотических стилей в дизайне интерьера

Ничто так не расширяет кругозор как путешествия в дальние страны. Знакомство с новой культурой вдохновляет и дарит множество интересных идей. У каждой страны есть свои, только ей свойственные, цвета, запахи, обычаи и ритуалы. Всем нам знакомо это чувство, когда возвращаешься из отпуска, и все вокруг кажется каким-то бледным, монотонным и скучным. Хочется продолжать видеть вокруг яркие краски, приветливые улыбки, слышать мелодию незнакомого, но такого приятного на слух языка.

Действительно, иногда так проникаешься красотой и традициями страны, в которой довелось провести несколько недель, что хочется сохранить частичку экзотической культуры не только в своем сердце, но и в своем доме. Вас опъянило солнце Карибских островов, поразила диковинность азиатских стран, впечатлила строгость и организованность Скандинавии? Все эти стили без труда можно воссоздать в интерьере собственного дома, и романтика путешествий будет окружать вас каждый день.