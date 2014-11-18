5 экзотических стилей в дизайне интерьера

Ничто так не расширяет кругозор как путешествия в дальние страны. Знакомство с новой культурой вдохновляет и дарит множество интересных идей. У каждой страны есть свои, только ей свойственные, цвета, запахи, обычаи и ритуалы. Всем нам знакомо это чувство, когда возвращаешься из отпуска, и все вокруг кажется каким-то бледным, монотонным и скучным. Хочется продолжать видеть вокруг яркие краски, приветливые улыбки, слышать мелодию незнакомого, но такого приятного на слух языка.
Действительно, иногда так проникаешься красотой и традициями страны, в которой довелось провести несколько недель, что хочется сохранить частичку экзотической культуры не только в своем сердце, но и в своем доме. Вас опъянило солнце Карибских островов, поразила диковинность азиатских стран, впечатлила строгость и организованность Скандинавии? Все эти стили без труда можно воссоздать в интерьере собственного дома, и романтика путешествий будет окружать вас каждый день.
Возможности этники в дизайне интерьера безграничны, при этом экзотический стиль не требует от вас переоборудования или изменения конструкции помещения. Достаточно лишь правильно подобрать материалы, форму, цветовую гамму, мебель, элементы декора, и вы своими руками сможете сотворить уникальную атмосферу в своей квартире.
Хозяин квартиры, показанной на изображении, решил начать с малого, и оформить в восточном стиле ванную комнату. Скорее всего, большинство из элементов декора, были привезены им из путешествий по азиатскому континенту. Лестница из бамбука, белые камни, фигуры богов, лампы в форме животных, торшер из рисовой бумаги, занавеска с иероглифическим письмом и другие элементы очень огранично вписались во вполне обычную ванную комнату, превратив ее в маленький, но уютный островок Азии.
Атмосферу Латинской Америки проще всего передать с помощью необычных цветовых сочетаний: яркие желтый и оражневый цвета здесь охотно соседствуют с темно-синим, а розовый будет отлично смотреться рядом с коричневым. Не бойтесь ярких орнаментов, ковров грубого плетения с пестрым рисунком и больших зеркал в богатых рамах, расставьте по углам комнаты вазы и горшки с росписью, и колоритная и жизнерадостная Латинская Америка будет всегда с вами. Советуем обратить внимание на этот стиль всем тем, кто мечтает, чтобы в его квартире лето длилось круглый год.
Протестантский аскетизм и холодный климат сыграли ключевую роль в формировании скандинавского стиля, в котором нет места погоне за роскошью и помпезности. Предметы интерьера должны быть многофункциональны, а цвета – рождать ощущение теплоты, спокойствия и защищенности.
Скандинавский стиль предполагает использование натуральных материалов. Мебель изготавливается, как правило, из светлых пород деревьев (бук, береза, сосна, ель), а для ее обивки применяют текстиль, хлопок, лен, иногда замшу. Несложно догадаться, что жителям скандинавских стран нечасто выпадает возможность наслаждаться лучами яркого солнца, поэтому окна в квартирах скандинавского стиля должны быть большими, а шторы – тонкими и легкими, чтобы пропускать как можно больше солнечного цвета. Стены в скандинавских интерьерах чаще всего оставляют белыми, в крайнем случае, покрывают светло-голубой или светло-серой краской. Для любителей рустикального стиля подойдет отделка стен деревянными панелями или светлыми досками. Не забудьте про элементы декора. Скандинавы во всем любят естественность, и декор – не исключение. Смело украшайте интерьер стеклянными вазами, фарфоровыми статуэтками, свечами и большими зеркалами, и вы прочувствуете самобытную красоту северных стран.
Сочные краски и натуральные материалы составляют основу экзотического и контрастного восточного стиля в интерьере. Восточный стиль имеет довольно доминантный характер. Стоит только повесить мозаичное панно на стену, покрыть диван парчой и добавить множество мелких подушек с вышитыми разноцветными арнаментами, как комната начнет постепенно преображаться в дворец султана. Но чтобы восточный стиль вашей квартиры обрел завершенность, придется немного потрудиться над созданиями окон в арабском стиле.
Несложно догадаться, что арабский стиль никак не сочетается с современными окнами ПВХ, поэтому вам потребуется как минимум ламинировать их под цвет дерева. Если же этого окажется недостаточно, и вам захочется максимально передать национальный колорит востока в вашей квартире, закажите новые оконные рамы полукруглой арочной формы либо с заостренным верхом. Окна также можно украсить винтажными вставками с арабской письменностью или изображениями традиций и обрядов древнего арабского мира.
Африканский стиль является одним из немногих стилей в интерьере, который актуален практически всегда. Обычно первыми элементами африканского стиля, которые появляются в нашей квартире, являются украшения, загадочные скульптуры и ритуальный маски. Огромное разнообразие этнических традиций африканского континента и его относительная удаленность придают атрибутике этого стиля особый шарм. Африка – это нечто мистическое, импульсивное и по-детски непосредственное.
Отлично смотрится в подобном интерьере мебель из бамбука, пальмы или ротанга. Прекрасным дополнением к африканскому стилю станут настенные коврики со сценами охоты, шкуры животных, небрежно брошенные на спику кресла, и простая по форме посуда из эбенового и красного дерева, словоной кости, рога или панциря черепах. Этнический стиль в интерьере всегда был популярен. Нет более эффективного способа сделать вашу квартиру необычной и оригинальной, оставаясь при этом уверенным, что стиль, в который вы ее оформили, никогда не выйдет из моды.