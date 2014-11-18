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5 экзотических стилей в дизайне интерьера

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Mixing Styles , Studio D. Interiors Studio D. Interiors Гостиная в азиатском стиле
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Ничто так не расширяет кругозор как путешествия в дальние страны. Знакомство с новой культурой вдохновляет и дарит множество интересных идей. У каждой страны есть свои, только ей свойственные, цвета, запахи, обычаи и ритуалы.  Всем нам знакомо это чувство, когда возвращаешься из отпуска, и все вокруг кажется каким-то бледным, монотонным и скучным. Хочется продолжать видеть вокруг яркие краски, приветливые улыбки, слышать мелодию незнакомого, но такого приятного на слух языка. 

Действительно, иногда так проникаешься красотой и традициями страны, в которой довелось провести несколько недель, что хочется сохранить частичку экзотической культуры не только в своем сердце, но и в своем доме. Вас опъянило солнце Карибских островов, поразила диковинность азиатских стран, впечатлила строгость и организованность Скандинавии? Все эти стили без труда можно воссоздать в интерьере собственного дома, и романтика путешествий будет окружать вас каждый день.

Азиатский стиль

Bathroom Studio D. Interiors Гостиная в азиатском стиле
Studio D. Interiors

Bathroom

Studio D. Interiors
Studio D. Interiors
Studio D. Interiors

Возможности этники в дизайне интерьера безграничны, при  этом экзотический стиль не требует от вас переоборудования или изменения конструкции помещения. Достаточно лишь правильно подобрать материалы, форму, цветовую гамму, мебель, элементы декора, и вы своими руками сможете сотворить уникальную атмосферу в своей квартире.  

Хозяин квартиры, показанной на изображении, решил начать с малого, и оформить в восточном стиле ванную комнату. Скорее всего, большинство из элементов декора, были привезены им из путешествий по азиатскому континенту. Лестница из бамбука, белые камни, фигуры богов, лампы в форме животных, торшер из рисовой бумаги, занавеска с иероглифическим письмом и другие элементы очень огранично вписались во вполне обычную ванную комнату, превратив ее в маленький, но уютный островок Азии.

Латиноамериканский стиль

Messico, INTERNO78.IT - DECORAZIONI D'INTERNI INTERNO78.IT - DECORAZIONI D'INTERNI Гостиницы в тропическом стиле Офисы и магазины
INTERNO78.IT – DECORAZIONI D&#39;INTERNI

INTERNO78.IT - DECORAZIONI D'INTERNI
INTERNO78.IT – DECORAZIONI D&#39;INTERNI
INTERNO78.IT - DECORAZIONI D'INTERNI

Атмосферу Латинской Америки проще всего передать с помощью необычных цветовых сочетаний: яркие желтый и оражневый цвета здесь охотно соседствуют с темно-синим, а розовый будет отлично смотреться рядом с коричневым. Не бойтесь ярких орнаментов, ковров грубого плетения с пестрым рисунком и больших зеркал в богатых рамах, расставьте по углам комнаты вазы и горшки с росписью, и колоритная и жизнерадостная Латинская Америка будет всегда с вами. Советуем обратить внимание на этот стиль всем тем, кто мечтает, чтобы в его квартире лето длилось круглый год.

Скандинавский стиль

homify Скандинавский
homify

homify
homify
homify

Протестантский аскетизм и холодный климат сыграли ключевую роль в формировании скандинавского стиля, в котором нет места погоне за роскошью и помпезности. Предметы интерьера должны быть многофункциональны, а цвета – рождать ощущение теплоты, спокойствия и защищенности. 

Скандинавский стиль предполагает использование натуральных материалов.  Мебель изготавливается, как правило, из светлых пород деревьев (бук, береза, сосна, ель), а для ее обивки применяют текстиль, хлопок, лен, иногда замшу. Несложно догадаться, что жителям скандинавских стран нечасто выпадает возможность наслаждаться лучами яркого солнца, поэтому окна в квартирах скандинавского стиля должны быть большими, а шторы – тонкими и легкими, чтобы пропускать как можно больше солнечного цвета.  Стены в скандинавских интерьерах чаще всего оставляют белыми, в крайнем случае, покрывают светло-голубой или светло-серой краской. Для любителей рустикального стиля подойдет отделка стен деревянными панелями или светлыми досками. Не забудьте про элементы декора. Скандинавы во всем любят естественность, и декор – не исключение. Смело украшайте интерьер стеклянными вазами, фарфоровыми статуэтками, свечами и большими зеркалами, и вы прочувствуете самобытную красоту северных стран.

Восточный стиль

Hotel en Marruecos, Space Maker Studio Space Maker Studio Аэропорты
Space Maker Studio

Space Maker Studio
Space Maker Studio
Space Maker Studio

Сочные краски и натуральные материалы составляют основу экзотического и контрастного восточного стиля в интерьере. Восточный стиль имеет довольно доминантный характер. Стоит только повесить мозаичное панно на стену, покрыть диван парчой и добавить множество мелких подушек с вышитыми разноцветными арнаментами, как комната начнет постепенно преображаться в дворец султана. Но чтобы восточный стиль вашей квартиры обрел завершенность, придется немного потрудиться над созданиями окон в арабском стиле. 

Несложно догадаться, что арабский стиль никак не сочетается с современными окнами ПВХ, поэтому вам потребуется как минимум ламинировать их под цвет дерева. Если же этого окажется недостаточно, и вам захочется максимально передать национальный колорит востока в вашей квартире, закажите новые оконные рамы полукруглой арочной формы либо с заостренным верхом. Окна также можно украсить винтажными вставками с арабской письменностью или изображениями традиций и обрядов древнего арабского мира.

Африканский стиль

Trompe l'oeil elefante, INTERNO78.IT - DECORAZIONI D'INTERNI INTERNO78.IT - DECORAZIONI D'INTERNI Гостиная в колониальном стиле
INTERNO78.IT – DECORAZIONI D&#39;INTERNI

INTERNO78.IT - DECORAZIONI D'INTERNI
INTERNO78.IT – DECORAZIONI D&#39;INTERNI
INTERNO78.IT - DECORAZIONI D'INTERNI

Африканский стиль является одним из немногих стилей в интерьере, который  актуален практически всегда. Обычно первыми элементами африканского стиля, которые появляются в нашей квартире, являются украшения, загадочные скульптуры и ритуальный маски. Огромное разнообразие этнических традиций африканского континента и его относительная удаленность придают атрибутике этого стиля особый шарм. Африка – это нечто мистическое, импульсивное и по-детски непосредственное. 

Отлично смотрится в подобном интерьере мебель из бамбука, пальмы или ротанга. Прекрасным дополнением к африканскому стилю станут настенные коврики со сценами охоты, шкуры животных, небрежно брошенные на спику кресла, и простая по форме посуда из эбенового и красного дерева, словоной кости, рога или панциря черепах.  Этнический стиль в интерьере всегда был популярен. Нет более эффективного способа сделать вашу квартиру необычной и оригинальной, оставаясь при этом уверенным, что стиль, в который вы ее оформили, никогда не выйдет из моды.

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