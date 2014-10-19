7 необычных ламп для вашего интерьера

Почитатели модерна вряд ли станут рассматривать такие предметы интерьера как жирандоль, канделябр или королевская хрусталльная люстра в качестве источников исскуственного света для своих квартир. Модернистам по душе инновации во всем, и лампы здесь не исключение. Спрос рождает предложение, и современные дизайнеры продолжают экспериментировать с формой и типом освещения, придумывая все более невероятные осветительные приборы со множеством углов и срезов, внутри которых в самых неожиданных местах, вместо привычных ламп
Ильича прячутся галогенные и светодиодные лампочки.
Предлагаем вам подборку из 7 необычных ламп для вашей квартиры
Индустриальный стиль в тех или иных его проявляениях будет актуален всегда. Эта лампа вызывает ассоциации с временами промышленной революции, но в тоже время в ней есть что-то неуловимо футуристичное.
Этот элегантный торшер в стиле 80-х с рассеянным светом создаст в помещении эффект таинственности и камерности. Благодаря композиции из множества осколков стекла, свет преломляется и слегка разламывается, создавая причудливую игру света и тени, проецирующуюся на стены квартиры.
Ярые поклонники модерна и особенно минимализма будут рвать волосы на голове, если пропустят такую замечательную лампу. Пожалуй, это самая минилистичная и футуристичная лампа из всех, которые нам доводилось видеть. Издалека она напоминает зеркало на подставке, и лишь благодаря электропроводу, мы поняли, что истинное предназначение этого изящного предмета интерьрера – освещать пространство. Главное удобство этой лампы заключается в том, что она легко вращается вокруг своей оси и изменяет угол свечения.
Для всех любителей острых концов и тонких линий представляем вам чудо-лампу от дизайнера Диего Мискориа. Такая лампа будет идеально смотреться как в минималистичном интерьере, так и в квартире, оформленной в модном нынче рустикальном стиле. Эта лампа ассоциируюется с длинной дорогой по бескрайнему темному лесу, путник устал и присел отдохнуть под деревом и повесив фонарик на самый низкий сучок, чтобы не оказаться в полной темноте.
Избитая фраза все новое – это лишь хорошо забытое старое, как нельзя лучше подходит для описания этой лампы. Она идеально подойдет для интерьеров в стиле 20-х годов XIX века.
Эта лампа – лучший подарок для тех, кому даже в минималистичном интерьере необходимо чувстовать теплоту. Яркий цвет, никаких острых углов и срезанных линий, такой торшер внесет элемент непосредственности, праздника и легкого хаоса в любой интерьер.
На этом изображении мы видим очень забавный предмет, сделанный из подобранной в лесу коряги. К верху коряги дизайнер прикрепил торшер, а сбоку приклеил вырезанный из стекла круг, который можно использовать как маленький столик – на нем так удобно хранить множество постоянно теряющихся мелочей.