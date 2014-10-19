7 необычных ламп для вашего интерьера

Почитатели модерна вряд ли станут рассматривать такие предметы интерьера как жирандоль, канделябр или королевская хрусталльная люстра в качестве источников исскуственного света для своих квартир. Модернистам по душе инновации во всем, и лампы здесь не исключение. Спрос рождает предложение, и современные дизайнеры продолжают экспериментировать с формой и типом освещения, придумывая все более невероятные осветительные приборы со множеством углов и срезов, внутри которых в самых неожиданных местах, вместо привычных ламп Ильича прячутся галогенные и светодиодные лампочки.

Предлагаем вам подборку из 7 необычных ламп для вашей квартиры