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7 необычных ламп для вашего интерьера

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Wohnen im Industriedesign, Goldstein & Co. Goldstein & Co. ГостинаяОсвещение
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Почитатели модерна вряд ли станут рассматривать такие предметы интерьера как жирандоль, канделябр или королевская хрусталльная люстра в качестве источников исскуственного света для своих квартир. Модернистам по душе инновации во всем, и лампы здесь не исключение. Спрос рождает предложение, и современные дизайнеры продолжают экспериментировать с формой и типом освещения, придумывая все более невероятные осветительные приборы со множеством углов и срезов, внутри которых в самых неожиданных местах, вместо привычных ламп Ильича прячутся галогенные и светодиодные лампочки. 

Предлагаем вам подборку из 7 необычных ламп для вашей квартиры

Индустриальные лампы

Onkel Edison Stehlampen, Onkel Edison Onkel Edison Рабочий кабинет Освещение
Onkel Edison

Onkel Edison
Onkel Edison
Onkel Edison

Индустриальный стиль в тех или иных его проявляениях будет актуален всегда. Эта лампа вызывает ассоциации с временами промышленной революции, но в тоже время в ней есть что-то неуловимо футуристичное.

Элегантность света

Art, Le Meduse s.a.s. Le Meduse s.a.s. ГостинаяОсвещение
Le Meduse s.a.s.

Le Meduse s.a.s.
Le Meduse s.a.s.
Le Meduse s.a.s.

Этот элегантный торшер в стиле 80-х с рассеянным светом создаст в помещении эффект таинственности и камерности. Благодаря композиции из множества осколков стекла, свет преломляется и слегка разламывается, создавая причудливую игру света и тени, проецирующуюся на стены квартиры.

Лампы для минималистов

FARO, Anta Leuchten Anta Leuchten Рабочий кабинет Освещение
Anta Leuchten

Anta Leuchten
Anta Leuchten
Anta Leuchten

Ярые поклонники модерна и особенно минимализма будут рвать волосы на голове, если пропустят такую замечательную лампу. Пожалуй, это самая минилистичная и футуристичная лампа из всех, которые нам доводилось видеть. Издалека она напоминает зеркало на подставке, и лишь благодаря электропроводу, мы поняли, что истинное предназначение этого изящного предмета интерьрера – освещать пространство. Главное удобство этой лампы заключается в том, что она легко вращается вокруг своей оси и изменяет угол свечения.

Очень необычная лампа

LAMPADA DA TERRA CON VETRO DI MURANO, DIMISCO DIMISCO ГостинаяОсвещение
DIMISCO

DIMISCO
DIMISCO
DIMISCO

Для всех любителей острых концов и тонких линий представляем вам чудо-лампу от дизайнера Диего Мискориа. Такая лампа будет идеально смотреться как в минималистичном интерьере, так и в квартире, оформленной в модном нынче рустикальном стиле.  Эта лампа ассоциируюется с длинной дорогой по бескрайнему темному лесу, путник устал и присел отдохнуть под деревом и повесив фонарик на самый низкий сучок, чтобы не оказаться в полной темноте.

Лампы в стиле ретро

Wohnen im Industriedesign, Goldstein & Co. Goldstein & Co. ГостинаяОсвещение
Goldstein &amp; Co.

Goldstein & Co.
Goldstein &amp; Co.
Goldstein & Co.

Избитая фраза все новое – это лишь хорошо забытое старое, как нельзя лучше подходит для описания этой лампы. Она идеально подойдет для интерьеров в стиле 20-х годов XIX века.

Веселая современная лампа

SCARABOCCHIO lampada, Ecocentriche Eco Design Rome Ecocentriche Eco Design Rome ГостинаяОсвещение
Ecocentriche Eco Design Rome

Ecocentriche Eco Design Rome
Ecocentriche Eco Design Rome
Ecocentriche Eco Design Rome

Эта лампа – лучший подарок для тех, кому даже в минималистичном интерьере необходимо чувстовать теплоту. Яркий цвет, никаких острых углов и срезанных линий, такой торшер внесет элемент непосредственности, праздника и легкого хаоса в любой интерьер.

Лампа-коряга

linea kaani, Radice In Movimento Radice In Movimento ГостинаяОсвещение
Radice In Movimento

Radice In Movimento
Radice In Movimento
Radice In Movimento

На этом изображении мы видим очень забавный предмет, сделанный из подобранной в лесу коряги. К верху коряги дизайнер прикрепил торшер, а сбоку приклеил вырезанный из стекла круг, который можно использовать как маленький столик – на нем так удобно хранить множество постоянно теряющихся мелочей.

Дизайнерская кухня в одном цвете

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