Паркет в ванной комнате – это реально!

Паркет в ванной комнате на сегодняшний день является доступной реальностью. Конечно, всем известно, что главное препятствие для укладки паркета в ванной – это высокая влажность, которая часто наблюдается в этом помещении. От излишней влаги дерево может разбухнуть, кроме того, попадание воды под паркет может привести к гниению и образованию бактерий и грибков. Но значительно прогрессирующие технологии деревообработки и возникновение новых материалов дает возможность разрешить эти проблемы. Итак, в этой статье вы узнаете, как использовать паркет в ванной комнате.
Мы привыкли видеть в ванной комнате полы, сделанные из полиуретана, линолеума или различной плитки – кафельной, керамогранитной. Эти материалы действительно не пропускают влагу, легко моются и быстро высыхают. Но многим хочется после принятия душа или ванны стать босыми ногами на теплый, натуральный деревянный пол. Считается, что дерево и вода несовместимы – деревянное покрытие, контактируя с влажной средой, разбухает, деформируется, появляется на нем плесень, грибок. Поэтому обычный паркет или паркетная доска в ванной обычно не укладывают. Но технологии развиваются постоянно, теперь в продаже появился специальный водостойкий паркет.
Среди новых материалов, наиболее подходящих для изготовления паркета, пригодного для укладки в ванной комнате, выделяют породу дерева мерабу. Этот вид древесины имеет исключительную твердость, обусловленной очень плотным расположением волокон. Дерево мерабу растет в тропиках, где временами влажность бывает около 80% и выше. Древесина мерабу в естественных условиях не подвержена негативным влияниям воды, не гниет и не разрушается насекомыми. Эти ее важнейшие свойства остаются и в обработанном виде.
Относительно технологических аспектов укладки паркета в ванной комнате стоит отметить, что перед укладкой напольного покрытия на пол нужно наносить слой специального состава, который напоминает эластичный клей. К тому же весь периметр ванной обрабатывают акриловым герметиком, предназначенный для защиты паркета от воздействия влаги, попадающей на него со стен. Также на уже уложенный паркет с герметизированными швами наносят влагозащитные слои на основе специальных масел. Таким образом, паркет защищается от влаги с каждой стороны.
Если вы хотите иметь в ванной красивый пол, напоминающий древесину, имеющий отличные характеристики, то стоит обратить внимание керамический гранит. В этом плане по мнению дизайнеров – это самый правильный и подходящий вариант.
Какие возможности он предлагает в плане эстетической персонализации? Керамические технологии за последнее время совершили важнейшие шаги прогресса в плане воспроизведения природных материалов с тактильной и зрительной достоверностью, при этом не теряя функциональных плюсов и преимуществ уникального материала.
Для начала определите для себя, что вы хотите видеть – паркет или вас устроит эффект паркета. Если первый вариант, то выше приведена информация, что в таком случае нужно делать. Для достижения лишь эффекта паркета можно, как упоминалось выше, использовать плитку. Также особо популярной является имитация паркета – ламинат, представляющий собой искусственное покрытие. Но оно может иметь все необходимые свойства для такого помещения, как ванная комната.
Если вам хочется иметь в качестве напольного покрытия в ванной комнате именно паркет, то можно использовать и такой вариант. Сделайте пол из разных материалов. Там, где меньше всего может образовываться влага, используйте паркет. В других же местах отдайте предпочтение более водостойким покрытиям. Это будет и практично, и оригинально на вид. Сегодня модно совмещать холодные материалы, такие как керамика и камень, с совершенно противоположным им по свойствам деревом.
Дерево является основой теплой и естественной атмосферы в доме. Благодаря ему будет приятно ходить босиком. Каждый день мы встречаем такие холодные материалы, как камень, пластик, стекло и металл. Поэтому дома хочется окружить себя тем, к чему приятно прикоснуться. Дерево в этом смысле создает атмосферу уюта. Недаром по паркету или паркетной доске так и хочется ходить босиком. А насколько приятно выходить из душевой кабины или горячей ванны и становится на теплый пол!
Таким образом, вы узнали о том, можно ли использовать паркет в ванной комнате, как это осуществить и чем можно его заменить. Надеемся, что статья развеет все ваши сомнения!