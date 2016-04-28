Паркет в ванной комнате – это реально!

Мы привыкли видеть в ванной комнате полы, сделанные из полиуретана, линолеума или различной плитки – кафельной, керамогранитной. Эти материалы действительно не пропускают влагу, легко моются и быстро высыхают. Но многим хочется после принятия душа или ванны стать босыми ногами на теплый, натуральный деревянный пол. Считается, что дерево и вода несовместимы – деревянное покрытие, контактируя с влажной средой, разбухает, деформируется, появляется на нем плесень, грибок. Поэтому обычный паркет или паркетная доска в ванной обычно не укладывают. Но технологии развиваются постоянно, теперь в продаже появился специальный водостойкий паркет.

Среди новых материалов, наиболее подходящих для изготовления паркета, пригодного для укладки в ванной комнате, выделяют породу дерева мерабу. Этот вид древесины имеет исключительную твердость, обусловленной очень плотным расположением волокон. Дерево мерабу растет в тропиках, где временами влажность бывает около 80% и выше. Древесина мерабу в естественных условиях не подвержена негативным влияниям воды, не гниет и не разрушается насекомыми. Эти ее важнейшие свойства остаются и в обработанном виде.