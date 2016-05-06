Какой у вас характер? Давайте взглянем на кухню!

Кухня кажется нам зачастую сугубо функциональным помещением, но как ни странно – именно интерьер этой комнаты зачастую наиболее ярко высвечивает наши индивидуальные особенности характера. Здесь мы не только проводим много времени, но и выполняем большое количество домашней работы, поэтому подстраиваем организацию пространства и его стилистику под удобное выполнение любых дел. А если потом посмотреть на результат в интерьере? Оказывается, можно заметить интересную типологию характеров.