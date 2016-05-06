Какой у вас характер? Давайте взглянем на кухню!

Кухня кажется нам зачастую сугубо функциональным помещением, но как ни странно – именно интерьер этой комнаты зачастую наиболее ярко высвечивает наши индивидуальные особенности характера. Здесь мы не только проводим много времени, но и выполняем большое количество домашней работы, поэтому подстраиваем организацию пространства и его стилистику под удобное выполнение любых дел. А если потом посмотреть на результат в интерьере? Оказывается, можно заметить интересную типологию характеров.
Вас скорее всего свойственны командирские нотки в голосе и способность четко организовать любой самый сложный процесс, если с первого взгляда кухня ваша производит впечатление величественное и респектабельное, имеет большой размер и массивные элементы в мебели. Остров в центре кухни – как командный пункт, с которого вы управляете всем, что происходит вокруг. Белый цвет такой кухни подчеркнет вашу готовность нести ответственность за каждый недочет и молниеносно удалять любой недостаток – начиная от мелкого пятнышка на фасаде и заканчивая тонким соблюдением рецептуры самого сложного кулинарного шедевра.
Малахитовая шкатулка
Есть люди, для который процесс не менее важен, чем результат: добрые отношения между близкими людьми, дружеское общение и взаимопонимание. Кухня таких дружеских посредников-коммуникаторов, это всегда – место для людей в первую очередь. Во главе – круглый стол для широкой компании друзей, которых с легкостью вмещает открытая кухня-гостиная. Фасады кухонной мебели плавно вписываются в общий интерьер, а полуострова рабочей поверхности позволяют хозяйке кухни всегда быть вместе со своими домочадцами, включенной в общую беседу.
Для человека с практическим складом ума кухня – отражение его аналитического подхода к жизни, образчик умной фукнциональности и лаконичности. Модульная мебель образует гибкую систему, из которой практик может собрать любую нужную ему на данный момент конфигурацию. Все подчинено разумной организации и легко меняется, подстраивается под разные задачи. Декором такого пространства обычно служат вещи простые, но достаточно уникальные по своим конструкциям, умело раскрывающие внутренние достоинства предметов и материалов.
Вы чувствуете себя на кухне как заправский шеф-повар и главный ведущий своего собственного кулинарного ТВ-шоу? Такая кухня – образчик соединения новинок технологий и бытовых приборов для приготовления самых разнообразных кулинарных экспериментов и атмосферы жизнерадостного общения, душевной широты и оптимизма. Все ваши гости – как зрители ТВ-программы, одинаково впечатлены и виртуозным процессом приготовления роскошных блюд, и великолепным вкусом множества угощений.
Творческому таланту всегда мало одного холста, его неумолимо влечет к оригинальным экспериментам и оформление интерьеров. Поэтому кухня творческой личности часто не следует никаким правилам вовсе, эклектична и безупречна одновременно. Оттенки цветов сочетаются самым невероятным образом, но художественный вкус позволяет удержаться на грани
добра и зла. В качестве мебели также могут использоваться крайне неожиданные предметы – даже африканские барабаны. Но, талантливый человек – талантлив во всем, и может себе позволить некоторые вольности в дизайне собственной кухни.
Если человек наделен определенной долей авантюрных ноток в характере, то и интерьер его кухни представляет собой яркую и оригинальную картину: сочетания контрастных оттенков и фактур, нетривиальная планировка, необычные изгибы фасадов мебели. Такой человек привык смело бросать вызов окружающей серости, и не смирится, если его кухня не будет представлять собой нечто индивидуальное.