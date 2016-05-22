Лучший аромат для каждой комнаты в вашем доме

В аромате есть убедительность, которая сильнее слов, очевидности, чувства и воли. Убедительность аромата неопровержима, необорима, она входит в нас подобно тому, как входит в наши лёгкие воздух, которым мы дышим, она наполняет, заполняет нас до отказа. Против неё нет средства… (Патрик Зюскинд. Парфюмер).
Не можете уже который день избавится от навязчивого запаха на кухне? Гарантированным решением по мнению эксперта в ароматах Сью Филлипса, станут яркие ноты цитрусовых: лимон, лайм, апельсин и грейпфрут. Такие активные и насыщенные ароматы помогут придать атмосфере в кухне свежесть и легкость. Для этого можно использовать сами фрукты: нарезать на дольки и разложить в виде декоративной фруктовой композиции на блюде. Также подойдет в качестве ароматизатора сочная кожура, из которой можно сделать красивые саше и развесить на кухне. Если свежих цитрусовых не оказалось под рукой, отличной заменой для получения этих звонких ароматов в воздухе станут их эфирные масла. В воду необходимо добавить несколько капель (10-15) эфирного масла любимого цитрусового фрукта, а затем вводится медицинский спирт, благодаря которому улучшается «смешиваемость» масла и воды.
Умиротворяющую атмосферу спальни как нельзя лучше дополняют нежные цветочные ароматы: лаванда, ромашка, сандаловое дерево. Они ненавязчиво настроят вас на спокойный лад, способствуя релаксации и полноценному здоровому сну. Прекрасным дополнением этих мягких ароматов станут легкие акценты романтики в виде жасмина, розы или экзотического илаг-иланга. Для создания такой уютно-уединенной обстановки в спальне подойдут и цветочные композиции из срезанных цветов, и зеленые растения в декоративных кашпо, и саше-подушечки с сушенными веточками цветов. А если вы хотите совместить изысканность и практичность, то попробуйте использовать для декора спальни искусственные цветы, дополненные ароматами эфирных масел.
Когда приходится подолгу работать в домашнем офисе, часами не отводя взгляда от документов и монитора, усталость может дать о себе знать намного раньше, чем закончатся все дела. Последние исследования показывают, что свежий аромат мяты перечной поможет вам оставаться в тонусе на протяжении всего дня, снизить утомляемость и сделает вас более внимательным и сосредоточенным во время работы. Также микс цитрусовых тонов поможет повысить настроение, взбодрить и сделать рабочие будни чуть менее монотонными.
Для гостиной лучше всего подбирать ароматы доброжелательные и спокойные, радушные и мягкие. Ноты кедра, сандалового дерева с оттенками лаванды или ванили создадут в гостиной атмосферу домашнего уюта, располагающего и тихому отдыху, и к спокойной беседе с близкими. Попробуйте создать свой собственный, неповторимый микс для гостиной, который станет вашей фирменной
фишкой, и всегда этот запах будет ассоциироваться в памяти с теплом родного дома.
Как известно, горячий воздух с кухни моментально распространяется по всему дому. Когда мы готовим на кухне блюда с яркими запахами, то зачастую стараемся включить вытяжку на полную мощность или закрыть двери в комнаты поплотнее. Но можно воспользоваться таким свойством распространения ароматов по дому и с целью придать ему особое настроение. Заварите в воде в кастрюльке на плите кожуру цитрусовых, добавьте ароматные травы, пряности. Эти запахи проникнут в комнаты и надолго станут лучшим украшением интерьера, придавая ему неповторимо-уютные нотки. А в дополнение к такой роскошной атмосфере, можно просто испечь свежие булочки с корицей и ванилью, и тогда гости с порога будут окутаны волшебным настроением домашнего тепла и радушия.
Поддерживать в доме баланс приятных ароматов легко удастся в помощью современных диффузоров. Их можно один раз заправить нужным миксом запахов, убрать подальше и долгое время не заботиться об обновлении. А для создания особой атмосферы в комнате традиционно используются ароматические свечи, которые подарят не только неповторимые ноты ароматов, но и подчеркнут особое романтическое настроение.