Лучший аромат для каждой комнаты в вашем доме

Не можете уже который день избавится от навязчивого запаха на кухне? Гарантированным решением по мнению эксперта в ароматах Сью Филлипса, станут яркие ноты цитрусовых: лимон, лайм, апельсин и грейпфрут. Такие активные и насыщенные ароматы помогут придать атмосфере в кухне свежесть и легкость. Для этого можно использовать сами фрукты: нарезать на дольки и разложить в виде декоративной фруктовой композиции на блюде. Также подойдет в качестве ароматизатора сочная кожура, из которой можно сделать красивые саше и развесить на кухне. Если свежих цитрусовых не оказалось под рукой, отличной заменой для получения этих звонких ароматов в воздухе станут их эфирные масла. В воду необходимо добавить несколько капель (10-15) эфирного масла любимого цитрусового фрукта, а затем вводится медицинский спирт, благодаря которому улучшается «смешиваемость» масла и воды.