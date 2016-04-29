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​6 способов для создания ванной комнаты, смежной с вашей спальней

Перла Вереника Перла Вереника
квартира на Новинском бульваре, Double Room Double Room Ванная комната в скандинавском стиле
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В тенденциях дизайна часто обращение к традициям прошлых эпох, так современность проникается духом интерьеров эпохи Возрождения, обогащает практичность изящностью, дополняет практичность и функциональность своеобразием роскоши. Ванные комнаты, совмещенные со спальней, хотя и являются нетривиальным решением для большинства квартир, привносят в интерьер  не только яркую индивидуальность, но и особый подход к организации полноценного отдыха. Ведь бывает так приятно, согревшись в ванной сразу оказаться под теплым одеялом, расслабиться и отключиться от внешнего мира.

Полностью открытая ванная комната

Дизайн коттеджа "Владение снежной королевы" Samarina projects Ванная в классическом стиле
Samarina projects

Дизайн коттеджа Владение снежной королевы

Samarina projects
Samarina projects
Samarina projects

Превратить интерьер спальни в изящный будуар в стиле барокко можно с помощью установки роскошной ванны. Массивная люстра, драпировки, мягкий ковер под ногами, зеркала в резных рамах, туалетный столик и кушетка – все это воссоздаст изысканную дворцовую атмосферу интерьеров эпохи Людовика XIV, ваш личный островок релакса и романтики в современном мире. 

Открытое пространство спальни и ванной можно решить в разных вариантах:

 - это может быть и винтажная чугунная ванна на фигурных резных ножках в центре комнаты или возле стены, в уголке спальни,

- ванну можно разместить на подиуме, что сделает ее акцентом интерьера,

- интересным вариантом также станет широкая ванна, размещенная на одном уровне с полом, как мини-бассейн.

Оформление ванны в спальне с помощью занавесок

Дизайн проект ванной комнаты в классическом стиле homify Ванная в классическом стиле Плитка Бежевый
homify

Дизайн проект ванной комнаты в классическом стиле

homify
homify
homify

Винтажные ширмы и роскошные драпировки отлично дополнят интерьер спальни с ванной, превращая этот уголок в более закрытое, уединенное пространство. Таким образом вы создаете в доме свое собственное приватное пространство, где можно полностью отдохнуть, расслабится, отключится от суеты внешнего мира. Ограждение зоны ванны с помощью занавесок поможет и зонировать пространство, и дополнительно декорировать комнату, создавая атмосферу роскоши и уюта в интерьере.

Раздвижные двери

APARTMENT/5, ONE STUDIO ONE STUDIO Ванная в средиземноморском стиле
ONE STUDIO

APARTMENT/5

ONE STUDIO
ONE STUDIO
ONE STUDIO

Оборудовать отдельную ванную, смежную со спальней, не загромождая пространство лишними створами дверей, можно применив раздвижные конструкции. Использовать для этого можно и плотно закрывающие двери, и раздвижные стеклянные панели, предохраняющие помещение спальни от влажности и брызг. В дополнение к стеклянной поверхности раздвижной двери можно установить занавеску внутри ванной комнаты. Так пространство между ванной и спальней можно или  полностью разделить, или оставить общим, придавая комнате больше простора.

Стеклянная стена между ванной и спальней

Движение. Double Room Ванная комната в скандинавском стиле
Double Room

Движение.

Double Room
Double Room
Double Room

Ванную комнату, смежную со спальней можно соединить в общее пространство с помощью стеклянной стены между ними. Так и небольшая спальня, и компактная ванная комната получат дополнительное расширение границ, не будут выглядеть маленькими замкнутыми помещениями. Стекло для такой перегородки можно использовать и полностью прозрачное, и матовое, и с нанесением изящных пескоструйных узоров, и с переключением режимов прозрачности.

Наполовину открытые стены

Дом в классичестческом стиле, Лучшее Место Лучшее Место
Лучшее Место

Дом в классичестческом стиле

Лучшее Место
Лучшее Место
Лучшее Место

Создавая интерьер спальни и смежной ванной комнаты совсем не обязательно идти на крайние меры  и отделять эти пространства друг от друга основательной стеной. Вполне достаточно будет частично обозначить уединенность ванной комнаты, оформив открытые части в виде арки или открытого дверного проема. Можно дополнить разделение зонированием напольного покрытия, порогом перед входом в ванную комнату, что защитит спальню от лишних брызг. 

Ванная на балконе в спальне

Лофт 17, Александра Клямурис Александра Клямурис Ванная в стиле лофт
Александра Клямурис

Лофт 17

Александра Клямурис
Александра Клямурис
Александра Клямурис

Уже привычным стало использование балкона в спальне для оборудования в этой части комнаты домашнего кабинета или уголка для фитнесса, но можно подойти к вопросу и более нестандартно. Ванная комната, смежная со спальней и размещенная на балконе станет неординарным дополнением интерьера, не потеряв при этом своей функциональности. Полупрозрачные стены между ванной и спальней позволят наполнить светом оба помещения.

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