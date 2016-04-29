​6 способов для создания ванной комнаты, смежной с вашей спальней

Превратить интерьер спальни в изящный будуар в стиле барокко можно с помощью установки роскошной ванны. Массивная люстра, драпировки, мягкий ковер под ногами, зеркала в резных рамах, туалетный столик и кушетка – все это воссоздаст изысканную дворцовую атмосферу интерьеров эпохи Людовика XIV, ваш личный островок релакса и романтики в современном мире.

Открытое пространство спальни и ванной можно решить в разных вариантах:

- это может быть и винтажная чугунная ванна на фигурных резных ножках в центре комнаты или возле стены, в уголке спальни,

- ванну можно разместить на подиуме, что сделает ее акцентом интерьера,

- интересным вариантом также станет широкая ванна, размещенная на одном уровне с полом, как мини-бассейн.