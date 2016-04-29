​6 способов для создания ванной комнаты, смежной с вашей спальней

В тенденциях дизайна часто обращение к традициям прошлых эпох, так современность проникается духом интерьеров эпохи Возрождения, обогащает практичность изящностью, дополняет практичность и функциональность своеобразием роскоши. Ванные комнаты, совмещенные со спальней, хотя и являются нетривиальным решением для большинства квартир, привносят в интерьер не только яркую индивидуальность, но и особый подход к организации полноценного отдыха. Ведь бывает так приятно, согревшись в ванной сразу оказаться под теплым одеялом, расслабиться и отключиться от внешнего мира.
Владение снежной королевы
Превратить интерьер спальни в изящный будуар в стиле барокко можно с помощью установки роскошной ванны. Массивная люстра, драпировки, мягкий ковер под ногами, зеркала в резных рамах, туалетный столик и кушетка – все это воссоздаст изысканную дворцовую атмосферу интерьеров эпохи Людовика XIV, ваш личный островок релакса и романтики в современном мире.
Открытое пространство спальни и ванной можно решить в разных вариантах:
- это может быть и винтажная чугунная ванна на фигурных резных ножках в центре комнаты или возле стены, в уголке спальни,
- ванну можно разместить на подиуме, что сделает ее акцентом интерьера,
- интересным вариантом также станет широкая ванна, размещенная на одном уровне с полом, как мини-бассейн.
Винтажные ширмы и роскошные драпировки отлично дополнят интерьер спальни с ванной, превращая этот уголок в более закрытое, уединенное пространство. Таким образом вы создаете в доме свое собственное приватное пространство, где можно полностью отдохнуть, расслабится, отключится от суеты внешнего мира. Ограждение зоны ванны с помощью занавесок поможет и зонировать пространство, и дополнительно декорировать комнату, создавая атмосферу роскоши и уюта в интерьере.
Оборудовать отдельную ванную, смежную со спальней, не загромождая пространство лишними створами дверей, можно применив раздвижные конструкции. Использовать для этого можно и плотно закрывающие двери, и раздвижные стеклянные панели, предохраняющие помещение спальни от влажности и брызг. В дополнение к стеклянной поверхности раздвижной двери можно установить занавеску внутри ванной комнаты. Так пространство между ванной и спальней можно или полностью разделить, или оставить общим, придавая комнате больше простора.
Ванную комнату, смежную со спальней можно соединить в общее пространство с помощью стеклянной стены между ними. Так и небольшая спальня, и компактная ванная комната получат дополнительное расширение границ, не будут выглядеть маленькими замкнутыми помещениями. Стекло для такой перегородки можно использовать и полностью прозрачное, и матовое, и с нанесением изящных пескоструйных узоров, и с переключением режимов прозрачности.
Создавая интерьер спальни и смежной ванной комнаты совсем не обязательно идти на крайние меры и отделять эти пространства друг от друга основательной стеной. Вполне достаточно будет частично обозначить уединенность ванной комнаты, оформив открытые части в виде арки или открытого дверного проема. Можно дополнить разделение зонированием напольного покрытия, порогом перед входом в ванную комнату, что защитит спальню от лишних брызг.
Уже привычным стало использование балкона в спальне для оборудования в этой части комнаты домашнего кабинета или уголка для фитнесса, но можно подойти к вопросу и более нестандартно. Ванная комната, смежная со спальней и размещенная на балконе станет неординарным дополнением интерьера, не потеряв при этом своей функциональности. Полупрозрачные стены между ванной и спальней позволят наполнить светом оба помещения.