Что нужно знать перед тем, как приобрести плиточную мозаику

Такой материал как мозаичная плитка используется в интерьерах уже много веков, постепенно совершенствуется технология изготовления как отдельных элементов, так и мозаичных модулей. Сейчас можно выбирать из различных видов мозаичного покрытия – от керамики до металла, составлять картины и использовать готовые узоры, выкладывать отдельные мозаичные панно, бордюры, оформлять с помощью мозаичной плитки любые типы помещений. В любом случае мозаичное покрытие станет ярким акцентом интерьера, поможет создать нечто оригинальное, соответствующее вашей индивидуальной задумке.
Естественно, что установку мозаичной плитки необходимо начинать с подготовки поверхности. Основу под панно выравнивают, сушат и вычищают. Температура в помещении на время проведения работ должна находиться в диапазоне от 5 до 30 градусов тепла. К поверхности пола крепят армирующую сетку, в дальнейшем по этой сетке будет выполняться укладка панно. Поверх армирующего материала наносят клей для кафеля и дают ему высохнуть в течение суток. Далее укладывается напольная мозаика: каждый ее элемент намазывают клеем и устанавливают на положенное место.
Широкой популярностью пользуется мозаика, выполненная в виде сетки. Панно на сетке – это имитация мозаики из отдельных плит, однако, внешне они неразличимы. Сетку крепят к поверхности стен или пола с помощью специального раствора, приготовленного из одного с мозаикой материала.
Мозаичный декор – украшение изысканное и древнее, представленное множеством традиционных и современных видов материалов.
Пожалуй, самый универсальный вид – мозаичная керамическая плитка, прочная, устойчивая к истиранию, перепадам температур и высокой влажности. Стеклянная мозаика отличается от обычной керамической интересным преломлением лучей света, что создает особые интерьерные эффекты. Бетонно-мозаичная плитка, как и очевидно по названию, изготавливается из бетона с добавками различных красителей. По эксплуатационным свойствам бетон еще прочнее керамики, поэтому такая мозаика может активно использования и для напольных покрытий. Интересной новинкой стала металлическая мозаичная плитка, которая представляет собой прикрепленные к основанию тонкие стальные пластины.
Стоимость мозаичной плитки любого вида достаточно высока и зависит как от качестве самой мозаики, так и от поверхностей на которую нанесены элементы. Отдельные элементы, из которых складывается мозаичная облицовка, называются чипсы или тессеры. В зависимости от дизайна, материала и производителя их размер может меняться от 1х1 до 10х10 см. Самая популярная форма мозаичных кусочков — квадратики. Часто встречаются прямоугольники, реже кружочки, овалы, ромбы, шестиугольники. Мозаика на сетке представляет собой набор маленьких фрагментов, закрепленных на гнущейся основе. Преимущество такой мозаики заключается в возможности отделывать выгнутые поверхности. Более бюджетным вариантом является плитка «под мозаику».
Солнечный
Чтобы плитка под мозаику выглядела в интерьере гармонично, ее швы должны получиться максимально аккуратными. Излишки раствора или клея, которые выступает на поверхности покрытия, необходимо удалить, но не с помощью металлического шпателя: есть риск, что металл оставит царапины. Особенно повреждения заметны, если поверхность панно – зеркальная.
Затирка плит выполняется через сутки после окончания монтажных работ. Затирку распределяют по поверхности материала с помощью шпателя, а удаляют гладилкой по диагонали.
Для стеклянной мозаики специалисты рекомендуют использовать затирку белого цвета, она не изменит оттенок полупрозрачных плиток в отличие от более темного клея. Также достаточно нейтрально выглядят затирки светло-бежевых тонов.
Из множества кусочков мозаики можно как составить картину-панно для декора стены, так и сделать равномерный рисунок исходя из стилистического оформления вашего интерьера. В отличие от привычной кафельной плитки такой декор выглядит более респектабельным, оригинальным, придавая интерьеру средиземноморские акценты. Благодаря малым размерам каждого элемента мозаичный рисунок прекрасно декорирует изогнутые стены, сложную геометрию арок и ниш.
Напольная мозаика должна отличается большей толщиной, устойчивостью к повреждениям и химическому воздействию. Не стоит экспериментировать с хрупкой, тонкой по структуре мозаикой, такой пол не прослужит долго. По своим декоративным качествам мозаичный пол ярко отличается от других более сдержанных видов отделки, с помощью мозаики доступны и сложные геометрические узоры на полу, и необычный галечный пол, и тонкие переходы оттенков в рисунке.
Мозаичная плитка для ванной комнаты – решение и практичное, и яркое. Высокая устойчивость мозаики к влажности и перепадам температур, надежное крепление к поверхностям позволит выдержать интерьеру душевой любое испытание струями воды. Для стен душевой кабины можно выбрать глянцевую мозаику, переливающуюся все цветами под капельками воды, а для пола – ее аналог с матовой поверхностью, которая не будет скользить под ногами.