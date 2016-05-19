Что нужно знать перед тем, как приобрести плиточную мозаику

Естественно, что установку мозаичной плитки необходимо начинать с подготовки поверхности. Основу под панно выравнивают, сушат и вычищают. Температура в помещении на время проведения работ должна находиться в диапазоне от 5 до 30 градусов тепла. К поверхности пола крепят армирующую сетку, в дальнейшем по этой сетке будет выполняться укладка панно. Поверх армирующего материала наносят клей для кафеля и дают ему высохнуть в течение суток. Далее укладывается напольная мозаика: каждый ее элемент намазывают клеем и устанавливают на положенное место.

Широкой популярностью пользуется мозаика, выполненная в виде сетки. Панно на сетке – это имитация мозаики из отдельных плит, однако, внешне они неразличимы. Сетку крепят к поверхности стен или пола с помощью специального раствора, приготовленного из одного с мозаикой материала.