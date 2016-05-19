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Что нужно знать перед тем, как приобрести плиточную мозаику

Перла Вереника Перла Вереника
Nature and modern life, Omela Omela Бассейн в стиле модерн
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Такой материал как мозаичная плитка используется в интерьерах уже много веков, постепенно совершенствуется технология изготовления как отдельных элементов, так и мозаичных модулей. Сейчас можно выбирать из различных видов мозаичного покрытия – от керамики до металла, составлять картины и использовать готовые узоры, выкладывать отдельные мозаичные панно, бордюры, оформлять с помощью мозаичной плитки любые типы помещений. В любом случае мозаичное покрытие станет ярким акцентом интерьера, поможет создать нечто оригинальное, соответствующее вашей индивидуальной задумке.

Установка мозаичной плитки

Grid2 Önwall Стены и полПлитка Дерево
Önwall

Grid2

Önwall
Önwall
Önwall

Естественно, что установку мозаичной плитки необходимо начинать с подготовки поверхности. Основу под панно выравнивают, сушат и вычищают. Температура в помещении на время проведения работ должна находиться в диапазоне от 5 до 30 градусов тепла. К поверхности пола крепят армирующую сетку, в дальнейшем по этой сетке будет выполняться укладка панно. Поверх армирующего материала наносят клей для кафеля и дают ему высохнуть в течение суток. Далее укладывается напольная мозаика: каждый ее элемент намазывают клеем и устанавливают на положенное место.

Широкой популярностью пользуется мозаика, выполненная в виде сетки. Панно на сетке – это имитация мозаики из отдельных плит, однако, внешне они неразличимы. Сетку крепят к поверхности стен или пола с помощью специального раствора, приготовленного из одного с мозаикой материала.

Какой вид материала мозаичной плитки выбрать

Ближе к природе, Rasskazova Maria Rasskazova Maria Кухни в эклектичном стиле
Rasskazova Maria

Ближе к природе

Rasskazova Maria
Rasskazova Maria
Rasskazova Maria

Мозаичный декор – украшение изысканное и древнее, представленное множеством традиционных и современных видов материалов. 

Пожалуй, самый универсальный вид – мозаичная керамическая плитка, прочная, устойчивая к истиранию, перепадам температур и высокой влажности. Стеклянная мозаика отличается от обычной керамической интересным преломлением лучей света, что создает особые интерьерные эффекты. Бетонно-мозаичная плитка, как и очевидно по названию, изготавливается из бетона с добавками различных красителей. По эксплуатационным свойствам бетон еще прочнее керамики, поэтому такая мозаика может активно использования и для напольных покрытий. Интересной новинкой стала металлическая мозаичная плитка, которая представляет собой прикрепленные к основанию тонкие стальные пластины.

Различия цен

«Морской пейзаж» Мастерская художественной мозаики 'SMALTO' Произведения искусстваХудожественные изделия
Мастерская художественной мозаики <q>SMALTO</q>

«Морской пейзаж»

Мастерская художественной мозаики "SMALTO"
Мастерская художественной мозаики <q>SMALTO</q>
Мастерская художественной мозаики "SMALTO"

Стоимость мозаичной плитки любого вида достаточно высока и зависит как от качестве самой мозаики, так и от поверхностей на которую нанесены элементы. Отдельные элементы, из которых складывается мозаичная облицовка, называются чипсы или тессеры. В зависимости от дизайна, материала и производителя их размер может меняться от 1х1 до 10х10 см. Самая популярная форма мозаичных кусочков — квадратики. Часто встречаются прямоугольники, реже кружочки, овалы, ромбы, шестиугольники. Мозаика на сетке представляет собой набор маленьких фрагментов, закрепленных на гнущейся основе. Преимущество такой мозаики заключается в возможности отделывать выгнутые поверхности.  Более бюджетным вариантом является плитка «под мозаику». 

Как оформить швы в мозаике

​Дизайн кухни в современном стиле в ЖК "Солнечный" Студия интерьерного дизайна happy.design Кухня в стиле модерн
Студия интерьерного дизайна happy.design

​Дизайн кухни в современном стиле в ЖК Солнечный

Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design

Чтобы плитка под мозаику выглядела в интерьере гармонично, ее швы должны получиться максимально аккуратными. Излишки раствора или клея, которые выступает на поверхности покрытия, необходимо удалить, но не с помощью металлического шпателя: есть риск, что металл оставит царапины. Особенно повреждения заметны, если поверхность панно – зеркальная.

Затирка плит выполняется через сутки после окончания монтажных работ. Затирку распределяют по поверхности материала с помощью шпателя, а удаляют гладилкой по диагонали.

Для стеклянной мозаики специалисты рекомендуют использовать затирку белого цвета, она не изменит оттенок полупрозрачных плиток в отличие от более темного клея. Также достаточно нейтрально выглядят затирки светло-бежевых тонов.

Настенная мозаика

Lodge50 Önwall Стены и полПлитка Дерево
Önwall

Lodge50

Önwall
Önwall
Önwall

Из множества кусочков мозаики можно как составить картину-панно для декора стены, так и сделать равномерный рисунок исходя из стилистического оформления вашего интерьера. В отличие от привычной кафельной плитки такой декор выглядит более респектабельным, оригинальным, придавая интерьеру средиземноморские акценты. Благодаря малым размерам каждого элемента мозаичный рисунок прекрасно декорирует изогнутые стены, сложную геометрию арок и ниш. 

Напольная мозаика

Nature and modern life Omela Бассейн в стиле модерн
Omela

Nature and modern life

Omela
Omela
Omela

Напольная мозаика должна отличается большей толщиной, устойчивостью к повреждениям и химическому воздействию. Не стоит экспериментировать с хрупкой, тонкой по структуре мозаикой, такой пол не прослужит долго. По своим декоративным качествам мозаичный пол ярко отличается от других более сдержанных видов отделки, с помощью мозаики доступны и сложные геометрические узоры на полу, и необычный галечный пол, и тонкие переходы оттенков в рисунке.

Мозаика для душевых кабин

Apartamento Chácara Klabin (SP), Amanda Pinheiro Design de interiores Amanda Pinheiro Design de interiores Ванная комната в стиле модерн
Amanda Pinheiro Design de interiores

Amanda Pinheiro Design de interiores
Amanda Pinheiro Design de interiores
Amanda Pinheiro Design de interiores

Мозаичная плитка для ванной комнаты – решение и практичное, и яркое. Высокая устойчивость мозаики к влажности и перепадам температур, надежное крепление к поверхностям позволит выдержать интерьеру душевой любое испытание струями воды. Для стен душевой кабины можно выбрать глянцевую мозаику, переливающуюся все цветами под капельками воды, а для пола – ее аналог с матовой поверхностью, которая не будет скользить под ногами.

Уютный домик в деревне
Какое использование мозаичной плитки кажется вам наиболее ярким?

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