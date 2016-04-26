Идеальный практичный коттедж

Этот очаровательный и очень удобный немецкий коттедж имеет современную планировку, выглядит стильно и при этом является очень компактным и бюджетным решением для пригорода – всего лишь 150 кв. метров разместили все для жизни семьи с несколькими детьми.
Архитекторы из студии DANHAUS GMBH являются авторами этого проекта. Они постарались создать на основе немецкого модерна сказочную, будто заснеженную скандинавскую сказку с соответствующими интерьерами. Такой дом наверняка понравится всем любителям стиля скандинавский минимализм и гламурный шик! Давайте же посмотрим на него!
Сайдинг и декоративный высветленный кирпич – основа дизайна фасадов в этом проекте. Окна выбраны с черными рамами под цвет массивной и почти готической входной двери. Вместе эти три элемента и создают привлекательный облик светлого и современного коттеджа на основе контраста черного и белого, делая дом с виду более стильным и аккуратным.
Внешний облик дома весьма традиционен, жилой мансардный этаж для спален является очень популярным решением для Европы. Врезанные по центру мансардные блоки для полноценных окон делают комнаты более солнечными, чем стандартные мансардные.
В основе остекления – бюджетные модули маленьких окон и узких высоких. В доме также есть несколько кровельных мансардных окон, два блока дверей-слайдеров в пол и окно для лестницы над парадной дверью.
Самые шикарные и солнечные места в доме достались семейной столовой и главному мастер-сьюту на втором этаже. Здесь установлены двери-слайдеры, позволяющие либо выйти на террасу для отдыха, либо полностью открыть комнаты навстречу свежему воздуху.
Планировка дома очень удобна и компактна – традиционный вариант всегда оказывается самым практичным для маленькой площади. Напоминаем, что общая площадь дома – всего лишь 150 кв. метров.
Стильная и простая отделка комнат представлена окрашенными в белый стенами, белым потолком со встроенными светильниками и современным паркетом светлого оттенка. А фасадные черные окна в интерьерах имеют белые рамы, которые смотрятся внутри гораздо лучше.
Современная планировка кухни имеет основной гарнитур, кухонный остров и отдельную столовую зону с эркером в центре общей комнаты кухни-гостиной. Справа вы можете видеть дверь в прихожую, там есть выход на лестницу и в туалетную комнату.
Кухня выполнена в стиле модерн и скандинавской цветовой гамме. Будто специально состаренное и выбеленное дерево для столешницы смотрится очень стильно в этом белоснежном доме!
Раковина предусмотрительно расположена у окна, а у духовки мы найдем специальный модуль для удобного хранения хлеба.
Просторная гостиная тоже оформлена в скандинавском стиле. Черно-белая цветовая гамма со множеством оттенков серого создает ощущение простора в маленькой комнате.
Обворожительное сочетание стиля коастал, скандинавского шика и гламурной готики выглядит здесь безумно интересно! А такие яркие, колоритные элементы, как черный текстиль в абажуре, пледе и ковролине делают современный интерьер глубоким и чувственным.
Просторная ванная комната находится на втором этаже, возле спален. Ванная чаша оформлена декоративными экранами с дополнительным узором речной гальки, рядом стоят фонари в стиле коастал, а над чашей – изображение настоящего пляжа. Но атмосфера прибрежной жизни здесь разбавляется еще и капелькой гламура – люстрой над чашей и блестящими софитами.
Также в данном проекте мы найдем комплекс солнечных панелей, обеспечивающих дом бытовым электричеством. Коттедж, конечно же, подключен и к общим электросетям на время пасмурной погоды, но более половины года находится на самообеспечении.
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