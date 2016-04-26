Идеальный практичный коттедж

Этот очаровательный и очень удобный немецкий коттедж имеет современную планировку, выглядит стильно и при этом является очень компактным и бюджетным решением для пригорода – всего лишь 150 кв. метров разместили все для жизни семьи с несколькими детьми.

Архитекторы из студии DANHAUS GMBH являются авторами этого проекта. Они постарались создать на основе немецкого модерна сказочную, будто заснеженную скандинавскую сказку с соответствующими интерьерами. Такой дом наверняка понравится всем любителям стиля скандинавский минимализм и гламурный шик! Давайте же посмотрим на него!