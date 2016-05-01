Новая жизнь маленькой английской фермы

Что может получиться из старого фермерского дома, зданий пивного завода и маленького домика довоенной постройки? Давайте посмотрим на этот проект от студии BBM SUSTAINABLE DESIGN LIMITED и решим, удалось ли архитекторам создать стильный и современный проект на основе столь старых зданий.

Кстати, мы подготовили для вас и сюрприз – планы первого и второго уровня основного здания после реконструкции, которые наверняка понравятся тем, кто любит точно понимать, где что расположено.

Посчитать, сколько в доме спален и жилых комнат, вы сможете в конце статьи, а пока мы раскроем вам один секрет – кухня и гостиная в этом доме находятся… на разных уровнях!