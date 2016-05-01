Новая жизнь маленькой английской фермы

Что может получиться из старого фермерского дома, зданий пивного завода и маленького домика довоенной постройки? Давайте посмотрим на этот проект от студии BBM SUSTAINABLE DESIGN LIMITED и решим, удалось ли архитекторам создать стильный и современный проект на основе столь старых зданий.
Кстати, мы подготовили для вас и сюрприз – планы первого и второго уровня основного здания после реконструкции, которые наверняка понравятся тем, кто любит точно понимать, где что расположено.
Посчитать, сколько в доме спален и жилых комнат, вы сможете в конце статьи, а пока мы раскроем вам один секрет – кухня и гостиная в этом доме находятся… на разных уровнях!
Стильный и динамичный фасад основного здания выглядит так, будто дом построен даже в 22-ом веке, но никак не в 21-ом с основой из довоенного здания. Если вы внимательно посмотрите на серую часть первого этажа дома, то как раз увидите самый старый его элемент.
Этот обворожительный проект в графстве Восточный Сассекс, Великобритания, оказался настолько интересным, что стал обсуждаться на международной арене. В основе проекта лежал большой участок земли. На нем была расположена молочная ферма постройки 70-х годов прошлого века, домик постройки 40-х и удивительное сооружение, оставшееся внешне почти нетронутым, но отреставрированное. Здание с необычными башнями-конусами является хмелесушилкой (Oast house). Оно разработано для сушки хмеля как части процесса пивоварения, там были специальные настилы для сушки и печи. Большинство таких зданий построено в начале 20-ого века.
Подобные проекты, позволяющие объединить несколько поколений, а иногда и несколько веков, смотрятся просто фантастически. И если в черте города дома из разных культур и эпох стоят в ряд и сильно отличаются друг от друга, то здесь архитекторы сделали все, чтобы визуально объединить два здания в одно большое поместье. Одинаковые навесы, правильно подобранные материалы и талант сделали это весьма правдоподобно.
В основе реконструкции был небольшой дом, перекрытия и кровлю которого разобрали, чтобы добавить полноценный второй этаж. Здесь разместились гостиная и кухня с шикарными дверьми-слайдерами и отличным видом на окрестности.
Материалы отделки – натуральное дерево, гофрированное железо и штукатурка земляного цвета – отлично сочетаются как между собой, так и с кирпичным зданием для сушки хмеля.
Шикарные интерьеры нового здания настолько современны, что вряд ли кто-то догадается, что они расположены в старом доме. После демонтажа перекрытий высота потолков первого этажа была слегка приподнята, что сделало комнаты светлее и просторнее.
Столовая с фантастическим видом на террасу, площадку под летнюю столовую и лес выглядит просто потрясающе! Кажется, здесь и следа не осталось от атмосферы старого заброшенного домика в провинции.
В поддержку минималистичного дизайна ландшафтный проект тоже повторяет строгие и прямые линии дома, например, в ландшафтном бассейне и ограждениях.
На первом уровне мы найдем кухню-столовую, каминную и три жилые комнаты, которые могут использоваться как гостевые или детские с общей ванной комнатой.
На втором этаже расположены угловая гостиная над столовой с панорамными окнами и выходом на террасу, мастер-сьют в правом крыле здания с собственной гардеробной и роскошной ванной комнатой, три детских в дальнем крыле с двумя балконами и каждая – с отдельной ванной комнатой и кабинет прямо по центру здания, с выходом на большую террасу.
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