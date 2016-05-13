​Используем с умом пространство в подвале!

Оборудование помещений подвала в доме для полноценного использования требует серьезного подхода к утеплению пола и стен. Что касается пола, то самым лучшим выбором материала для устройства теплоизоляции будет керамзит, либо пенопластовая крошка. Невысокая цена этих материалов даёт существенную экономию, особенно, если площадь подвального помещения довольно большая. Прежде, чем отделать стены в подвале, их тоже нужно утеплить. Но для этого удобнее использовать материалы, изготовленные в виде прямоугольных панелей: пенополистирол; минеральную вату; изолон; вермикулитовые или базальтовые плиты. Финишную же отделку стен и пола подвальных помещений выполняют исходя из назначения этих комнат в дальнейшем: более декоративной или более функциональной.