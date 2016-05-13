​Используем с умом пространство в подвале!

Комнаты подвалов часто ассоциируется у нас с серыми, холодными помещениями. А ведь они таят в себе весомый резерв площади, который интересные дизайнерские находки могут превратить в весьма полезные и приятные дополнения к комнатам дома.
Крайне важным вопросов для оборудования подвальных помещений является качественная гидроизоляция всех поверхностей. Современная промышленность предлагает множество готовых гидроизолирующих составов и сухих смесей импортного и отечественного производства. Их качество таково, что позволяет обойтись без наружной гидроизоляции подвала.Они глубоко кристаллизуют бетон, вытесняя из него существующую влагу, и блокируют её дальнейшее поступление. Такая гидроизоляция выполняется всего один раз, и этого хватает на весь срок эксплуатации здания.С применением для гидроизоляции таких смесей, возможна даже отделка сырого подвала.
Оборудование помещений подвала в доме для полноценного использования требует серьезного подхода к утеплению пола и стен. Что касается пола, то самым лучшим выбором материала для устройства теплоизоляции будет керамзит, либо пенопластовая крошка. Невысокая цена этих материалов даёт существенную экономию, особенно, если площадь подвального помещения довольно большая. Прежде, чем отделать стены в подвале, их тоже нужно утеплить. Но для этого удобнее использовать материалы, изготовленные в виде прямоугольных панелей: пенополистирол; минеральную вату; изолон; вермикулитовые или базальтовые плиты. Финишную же отделку стен и пола подвальных помещений выполняют исходя из назначения этих комнат в дальнейшем: более декоративной или более функциональной.
Кардинально преобразить подвальное помещение, придать ему более обжитой и привлекательный вид возможно с установкой окон. Дополнительный дневной свет, даже если небольшое окно располагается под самым потолком подвала, сделает помещение визуально легче и просторнее, избавит от ощущения замкнутого пространства. Кроме того, такое окошко даст возможность впустить в подвальное помещение свежий воздух с улицы, что сразу изменит микроклимат в лучшую сторону.
Главный недостаток подвальных помещений для использования в качестве дополнительной комнаты в доме – это, конечно, отсутствие хорошего освещения. Чтобы сделать такое помещение полноценной комнатой, не скупитесь на самые разные источники света: потолочные и настенные светильники, встроенная подсветка в шкафах и нишах, светодиодные ленты по периметру мебели. Если в комнатах для уюта предпочтительнее использовать теплый, желтоватый тип освещения, то для закрытых подвальных помещений, наоборот, подойдут легкие, рассеивающиеся лучи белого цвета. Такой тип освещения более яркий, равномерный и не оставляет теневых зон.
В зависимости от функций подвального помещения подбирается и соответствующая цветовая гамма отделки, но в любом случае желательно превалирование светлый тонов, поверхностей отражающих лучи света. Для декора уместно использование натуральных материалов и фресочной росписи стен, что подчеркнет колорит помещения. Массивные стены подвала с таким декором можно преподнести и в стилистике средневекового замка, и уютного кантри стиля с уютной шероховатостью отделки, и урбанистического лофта, просторного и нарочито незамысловатого.
Не обустроенные системы хранения в таких дополнительных помещениях дома, как подвальное – худший враг и уюта, и порядка. Стоит лишь уделить один раз силы и время возведению вместительных конструкций для хранения вещей в подвале, как потом год из года можно будет размещать все необходимое на полках. Стеллажи подвальных помещений имеет смысл делать с запасом, размещая яруса от пола до потолка, использовать прочный металлический профиль для каркаса. С фронтальной части такой стеллаж можно оставить открытым или использовать штору.
В оформление интерьера подвального помещения можно по-максимуму использовать его характерные особенности: высокие ступени, массивные стены, каменный пол, своеобразие архитектуры. Это придаст помещений в подвале свой особый колорит, ярко отличающий их обычных комнат в доме, обыграв который можно создать и мини-паб для ужинов с друзьями, и бильярдную, и фитнесс-зал, и даже свою собственную пивоварню в подвале или настоящее хранилище элитных вин.