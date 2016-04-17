Топ 5 – Лучшие проекты недели

Когда-то иметь собственный дом казалось вам недостижимой мечтой, но с появлением новых строительных технологий все больше людей со средним достатком могут позволить себе обзавестись стильным, практичным и, что самое главное, недорогим коттеджем. В этой подборке лучших материалов недели мы собрали статьи, в которых можно не только со всех сторон рассмотреть небольшие дома для всей семьи, но и узнать их приблизительную стоимость и сроки возведения.

Какой из коттеджей вы бы хотели увидеть на своем участке? Давайте обменяемся мнением в комментариях!