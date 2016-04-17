Топ 5 – Лучшие проекты недели

Когда-то иметь собственный дом казалось вам недостижимой мечтой, но с появлением новых строительных технологий все больше людей со средним достатком могут позволить себе обзавестись стильным, практичным и, что самое главное, недорогим коттеджем. В этой подборке лучших материалов недели мы собрали статьи, в которых можно не только со всех сторон рассмотреть небольшие дома для всей семьи, но и узнать их приблизительную стоимость и сроки возведения.
Какой из коттеджей вы бы хотели увидеть на своем участке? Давайте обменяемся мнением в комментариях!
Когда семья быстро растет, очень часто квартира становится не вашим домом, а будто вашей «золотой клеткой». Вещей становится слишком много, места и воздуха – мало, и кажется, что единственным выходом из ситуации становится покупка собственного загородного дома. По цене такой вариант явно опережает возможность приобретения пентхауса, поэтому выглядит очень заманчиво для большинства из нас.
Современный дом в стиле модерн со множеством ультра-комфортабельных сюрпризов представляется вам сегодня как идеальная возможность переехать в пригород. Маленький, но достаточно удобный для жизни даже большой семьи он сможет стать вашим спасительным оплотом в борьбе со слишком быстрым городским образом жизни, пробками и грязным воздухом. Отправляемся на прогулку по этому волшебному домику.
Красивые навесы, которые можно сделать даже своими руками, собранные в нашей новой фото-подборке, созданы с особой любовью к летнему образу жизни. В них есть не только дизайнерские нотки, но и эстетика и размах современной жизни, а для обустройства участка они просто незаменимы.
Специально для тех, кто рассчитывает стоимость шикарного ремонта для большой квартиры или даже коттеджа площадью около 200 кв. метров мы предлагаем реальный ремонт от корейской студии DesignSeven, которая находится в Сеуле.
Минимальная перепланировка, шикарный дизайн-проект, люксовые и брендовые экологически чистые материалы, а также полностью новые все коммуникации, потолок и остекление – то, что в чем нуждалась эта квартира! Сколько стоит переделка и каков ее результат?
Десять красивых, стильных, вдохновляющих проектов коттеджей наверняка порадуют вас мульти-функциональностью и особой практичностью. Выполненные в таких стилях, как модерн, коастал, стиль прерий и других, они являются настоящим Домом для семей по всему миру. Какой из 10 домов вы бы выбрали для своей семьи?