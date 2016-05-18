Создаем интерьер в стиле парижских квартир

Cовременный парижский стиль – это слияние старого стиля с новым взглядом на современный интерьер. Где детали создают уникальное дополнение друг друга, отлично смешивая стили и эпохи, и вместе они дают намного больше, чем, если бы применялись по отдельности. Настоящий парижский стиль – это смесь вкуса, стиля, утонченности и грации.
Французский городской интерьер также отражает в себе шик и богемную утонченность столицы. В описании парижского интерьера трудно ограничиваться какими-то стилистическими и временными рамками. Во французском интерьере, как правило – много стилистических пересечений. Так как Франция никогда не была страной с одноразовой культурой, и она привнесла в ментальность идею адаптации, повторности использования предметов в сочетании с современными тенденциями.
Условно парижский стиль может быть разделен на культурный (интеллектуальнный, художественный, эклектичный) и на богемный(haute couture). В интеллектуальнном интерьере мирское звучание придадут артефакты из Африки или с острова Ява, китайские зонтики. Богемный интерьер, – изысканный интерьер haute couture – выглядит стильно, даже немного пикантно.
В этой статье мы хотим поделиться с вами секретами создания интерьера в стиле парижских квартир.
В гостиной появляется камин с изысканным декором, а в комнатах — антикварная мебель, рядом с которой занимают свои места более современные предметы мебели. При этом все старинные вещи должны выглядеть по-настоящему винтажно, говоря всем своим видом, что они повидали многое на своем веку. Ведь парижский стиль как и антикварный, высоко ценит непередаваемую атмосферу старины.
Стены во французском интерьере, как, впрочем, и в любом другом, задают особую атмосферу. Их окрашивают матовыми или полуматовыми красками. Хотя не редко используются и обои.
Основное правило при выборе цвета для оформления помещения в парижском стиле – это сдержанность. Предпочтение должно отдаваться пастельным тонам, а в место привычного для всех белого используется цвет слоновой кости. Уместными тут будут сиреневые, изумрудные, серо зеленые, мягкие синие, голубые и серебристые цвета. При выборе оттенков нужно помнить, что Франция — это элегантность, а не помпезность и тем более вульгарность.
Филипп Старк – известный французский промышленный дизайнер, дизайнер интерьеров и потребительских товаров серийного производства, работающий в стиле эклектика. Он очень иронично подходит ко многим своим интерьерам и дизайнерским проектам, неожиданно смешивая стили. В своих работах он переосмысливает и объединяет изысканные объекты культурного наследия разных эпох и прогрессивные элементы современного дизайна.
Старк часто прибегает и к фирменной иронии в своих интерьерах. То из-за спинки двуспальной кровати выглядывает гигантский принт с медведем. То на стене висят головы зверей, будто подстреленных на сафари, если бы не были выполнены из гипса, или на столе стоит глобус без карт и стран, полностью черный. А то и вовсе маниловщина — на каждой прикроватной тумбочке лежит по классической книге, скажем, «Джейн Эйр», которая вовсе не книга, а подзарядка для смартфона.
Эта ирония, которая нигде не переходит в китч, так свойственна интерьерам в парижском стиле.
Особенный элемент парижского интерьера – канделябр, который привнесет изысканность и неповторимый блеск, отлично удерживая фокус комнаты.
Классический вариант уголка Франции также немыслим без хрустальной люстры и пасторальных элементов – круглых металлических ручек для ящичков консольного стола, позолоченных колосьев пшеницы, принтов 60-х, нежной полоски, красной клетки и исконно французских тканей.
Также можно отметить интересные детали, например наличие разнообразных ковриков и иных напольных покрытий, используемых повсюду в парижских квартирах. Возможно, в некоторых случаях, они защищают старинный деревянный пол, сообща создавая комфортное и стильное пространство.
При оформлении интерьера во французском стиле следует помнить, что Франция славится элегантностью, а не помпезностью и вульгарностью.
Лучше подобрать легкую мебель, изысканного светлого и темного дерева, но можно использовать и трубчатую кованую мебель с изогнутыми элементами. Для обивки мягкой мебели лучше подобрать качественный материал самой различной фактуры с растительным орнаментом.
Парижские интерьеры легкие, светлые и воздушные, совмещающие сразу несколько благородных стилей (барокко, ампир, ар деко и др) такие интерьеры привлекают своей функциональностью и гармоничностью.
Смесь винтажных и современных арт- объектов — одна из основных черт этого стиля. Используйте антикварные и современные объекты в вашем интерьере: мебель, аксессуары, свет и «парижское» настроение вам обеспечено! Выбирайте мебель округлых и обтекаемых форм, самых интересных и качественных фактур. Довольно популярна пластиковая мебель. Это хорошо освежает интерьер и придает оригинальности пространству.
И парижане, скорее всего, не были бы парижанами, если бы у них не было острого чувства моды, того, что актуально сейчас. Поэтому они так блестяще умеют вписывать современные вещи в классическое обрамление. Именно постановка абсолютно современной мебели на фоне классических стен – одна из самых типичных черт. А другая – это вводить яркие чувственные цвета как акценты.
При оформлении гостиной обязательно используйте картины или фотографии. Постерам картин любимых художников, таких, как Гоген можно придать парижское звучание – оформив в черную лаконичную раму с блеском.
Винтажные черно-белые фотографии будут выглядеть стильно и создадут нужный эффект – в простой черной оправе. Скромное обаяние французского ретро особенно привлекательно. Фотографии Парижа Анри Картье – Брессон и особенно Роберт Дуано – его
Поцелуй на ратуше является знаковым – вызывают стиль и магию Парижа 1950-х годов. Старые черно-белые фотографии этого периода придадут специфическую контрастность и будут значительным акцентом.
К главным элементам декора французского стиля относятся различные драпировки. С особой тщательностью необходимо оформлять окна. Сочетание богатых текстурой штор и струящихся серебром занавесок сделает ваши окна достойными королевских апартаментов.
Особое внимание следует уделить карнизам, их ни в коем случае не стоит прятать. Они наполнят интерьер роскошью и настоящим французским изяществом. Очень хороша будет отреставрированная мебель в сочетании с коваными карнизами с витыми наконечниками.
Простой способ добавить парижский стиль заключается в использовании золота и сливок. Независимо от того, на кухне это или в спальне, этот дуэт цветов будет добавлять комнате парижской чувственности.
При оформлении не обойтись без зеркал. Их можно отнести, не столько к функциональной вещи, как к украшению и незаменимому атрибуту интерьера. Именно их можно обрамить резными толстыми рамами с позолотой, украшенными растительным рельефным узором.
Главное, помнить, что основное правило в подобных интерьерах — соблюсти чувство меры, чтобы всё выглядело гармонично.