Создаем интерьер в стиле парижских квартир

Cовременный парижский стиль – это слияние старого стиля с новым взглядом на современный интерьер. Где детали создают уникальное дополнение друг друга, отлично смешивая стили и эпохи, и вместе они дают намного больше, чем, если бы применялись по отдельности. Настоящий парижский стиль – это смесь вкуса, стиля, утонченности и грации.

Французский городской интерьер также отражает в себе шик и богемную утонченность столицы. В описании парижского интерьера трудно ограничиваться какими-то стилистическими и временными рамками. Во французском интерьере, как правило – много стилистических пересечений. Так как Франция никогда не была страной с одноразовой культурой, и она привнесла в ментальность идею адаптации, повторности использования предметов в сочетании с современными тенденциями.

Условно парижский стиль может быть разделен на культурный (интеллектуальнный, художественный, эклектичный) и на богемный(haute couture). В интеллектуальнном интерьере мирское звучание придадут артефакты из Африки или с острова Ява, китайские зонтики. Богемный интерьер, – изысканный интерьер haute couture – выглядит стильно, даже немного пикантно.

В этой статье мы хотим поделиться с вами секретами создания интерьера в стиле парижских квартир.