Что расскажет дом человека о его личности

Входная дверь – это первое, что вы видите, приходя к кому-нибудь в дом. Во-первых, обратите внимание на замки. Если на двери расположено более двух замков – это, скорее всего, говорит о том, что хозяин с опаской относится к людям, не доверяет им и старается всячески избежать неприятных эмоций и переживаний. Если же на двери расположен всего один замок и, чаще всего, он не закрывается, то хозяин дома – личность полностью открытая, без всяческих страхов и опасений. С таким человеком всегда можно найти общий язык.

Кроме этого, очень многое о человеке, его характере, привычках и восприятии окружающего мира может рассказать цвет двери:

- Коричневый цвет говорит о хозяине как о человеке успешном, уверенном в завтрашнем дне. Он немного скрытен, самовлюблен, чтит семейные ценности;

- Розовый цвет выбирает человек, постоянно витающий в облаках. Он непрактичен в жизни и очень раним;

- Синий цвет предпочитают люди не склонные к проявлению своих эмоций. Они стараются избегать конфликтов и легко приспосабливаются к любым обстоятельствам;

- Черный цвет предпочитают консерваторы. Такая дверь говорит о том, что хозяин – человек сдержанный;

- Фиолетовая дверь говорит о том, что хозяин – успешный человек, сделавший карьеру. Он сильная личность, одной из черт характера которой является постоянство;

- Хозяин красной двери – человек жизнелюбивый, активный, любит свой дом и постоянно требует внимания к своей особе;

- Желтый цвет характеризует хозяина как позитивного человека, не склонного к агрессии;

- Белый цвет выбирают педанты, основными чертами характера которых является аккуратность и организованность;

- Зеленая дверь принадлежит человеку, обладающему собственным мнением во всех вопросах и занимающему активную гражданскую позицию, который не стремится отгородиться от мира.