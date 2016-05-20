Что расскажет дом человека о его личности

Для каждого человека его дом является тем местом, где он чувствует себя лучше всего, местом, где можно расслабиться и не стараться казаться кем-то, быть самим собой. И поэтому ваш дом лучше, чем кто-либо сможет о вас рассказать.
Дом – это отражение вашей личности, он не сможет скрыть то, что вы пытаетесь скрыть. Если вы хотите поближе узнать человека, придите к нему в гости и его дом расскажет вам все о личности своего хозяина. На что же в первую очередь следует обращать внимания?
Входная дверь – это первое, что вы видите, приходя к кому-нибудь в дом. Во-первых, обратите внимание на замки. Если на двери расположено более двух замков – это, скорее всего, говорит о том, что хозяин с опаской относится к людям, не доверяет им и старается всячески избежать неприятных эмоций и переживаний. Если же на двери расположен всего один замок и, чаще всего, он не закрывается, то хозяин дома – личность полностью открытая, без всяческих страхов и опасений. С таким человеком всегда можно найти общий язык.
Кроме этого, очень многое о человеке, его характере, привычках и восприятии окружающего мира может рассказать цвет двери:
- Коричневый цвет говорит о хозяине как о человеке успешном, уверенном в завтрашнем дне. Он немного скрытен, самовлюблен, чтит семейные ценности;
- Розовый цвет выбирает человек, постоянно витающий в облаках. Он непрактичен в жизни и очень раним;
- Синий цвет предпочитают люди не склонные к проявлению своих эмоций. Они стараются избегать конфликтов и легко приспосабливаются к любым обстоятельствам;
- Черный цвет предпочитают консерваторы. Такая дверь говорит о том, что хозяин – человек сдержанный;
- Фиолетовая дверь говорит о том, что хозяин – успешный человек, сделавший карьеру. Он сильная личность, одной из черт характера которой является постоянство;
- Хозяин красной двери – человек жизнелюбивый, активный, любит свой дом и постоянно требует внимания к своей особе;
- Желтый цвет характеризует хозяина как позитивного человека, не склонного к агрессии;
- Белый цвет выбирают педанты, основными чертами характера которых является аккуратность и организованность;
- Зеленая дверь принадлежит человеку, обладающему собственным мнением во всех вопросах и занимающему активную гражданскую позицию, который не стремится отгородиться от мира.
Войдя в дом, вы сразу оцените чистоту и порядок. Абсолютно чистый дом – это дом личности, которому чужды легкость и спонтанность, неучтенные изменения. От такого человека не стоит ожидать креатива. Беспорядок же в доме может характеризовать хозяина следующим образом:
В доме грязно, пыльно, куча ненужных вещей, лежащих в неположенных местах. Хозяин дома человек неорганизованный, который не доводит начатые дела до конца;
Если вы наблюдаете бытовой беспорядок: грязную посуду, одежду, незаправленную кровать, то все это говорит о том, что хозяин дома несколько оторван от реальности. Он разделяет жизнь на «высокое» и «земное» и пренебрежительно относится к последнему;
Если беспорядок в доме просто накопился. В таком случае дом говорит вам о хозяине, как о личности творческой, постоянно погруженной в какую-либо идею. Либо же человек устал по жизни или в его делах наблюдается какой-то застой.
Если у вас есть возможность заглянуть в шкаф, то о характере человека вам может рассказать то, каким образом сложены вещи.
Идеальный порядок в шкафу соблюдают люди-аккуратисты, практичные и рациональные. Они несколько скучноваты в жизни.
Если же одежда сложена кое-как, скомкана – хозяин замкнутый человек, очень ранимый и чувствительный. Он никогда не станет делиться своими секретами и проблемами.
Если в доме порядок, но беспорядок в шкафу, там, где это не видно посторонним – хозяин пытается создать образ, который не всегда соответствует действительности. Он склонен производить впечатление на окружающих.
Неоклассикав ЖК
Екатеринодар(Краснодар)
Привычка заправлять кровать характеризует человека как личность, стремящуюся к счастью и спокойствию.
По данным проведенного одним сайтом опроса (было опрошено более 68 000 человек) среди людей, регулярно заправляющих кровать, счастливых на 9% больше, чем среди тех, кто не имеет такой привычки.
Те, кто заправляет кровать, любят свою работу, дом, занимаются спортом и успешны по жизни. И, наоборот, по данным опроса, люди, незаправляющие кровать, ненавидят свою работу и равнодушны к спорту.
Индивидуальность человека четко проявляется в дизайнерском оформлении интерьера его дома. Выбранный стиль дома многое может рассказать о личности его хозяина. Самые распространенные варианты:
Минимализм. Хозяин уделяет большое внимание мелочам, ему характерны вдумчивость и планирование каждого шага;
Классицизм. Его приверженцами являются люди обаятельные, со сложным и жестким характером. Если в интерьере присутствуют предметы антиквариата, а на стенах весят репродукции известных картин, хозяин дома – личность с высоким самомнением, уверенная в своем высоком интеллекте и безупречном вкусе;
Винтаж. Его предпочитают люди с нестандартным мышлением, которые всегда знают, чего хотят и умеют достигать поставленные цели;
Эклектика (сочетание модерна и классики). Этот стиль говорит о хозяине дома как о творческой личности, активном и общительном человеке.
Кроме этого, стоит обратить внимание и на другие мелочи. Скажем, большое количество собственных фотографий говорит о хозяине дома, как о самовлюбленной личности; семейные фотографии, выставленные на видных местах, свидетельствуют о крепких семейных связях человека. О характере человека также многое могут рассказать плакаты и баннеры, вывешенные на стенах дома.
Еще раз загляните в шкаф и посмотрите, какие вещи там лежат. Если шкаф переполнен ненужными вещами, то его хозяин мечтатель, любящий строить планы, но редко их осуществляющий. Такой человек не умеет принимать решения и брать ответственность за что-либо на себя. Кроме того, ненужные вещи могут характеризовать своего владельца как человека, живущего воспоминаниями.
Стоит также обратить внимание на стиль одежды человека:
Классический стиль предпочитают люди практичные, не привыкшие тратить время по пустякам;
Деловой стиль предпочитают сдержанные люди, у которых на первом месте работа;
Спортивный стиль характеризует динамичных людей, которые могут заниматься несколькими делами одновременно;
Люди, предпочитающие экстравагантный стиль – дерзкие и тщеславные;
Одежду, большую по размеру предпочитают люди, склонные к самообману;
Шейные платки предпочитают люди, для которых характерно замыкаться в себе и трудно быть искренним и демонстрировать эмоции;
Люди, следящие за модой и чей гардероб состоит из модных новинок, не уверены в себе и стремятся к самоутверждению.
Как вы видите, ваш дом и вещи, которые окружают вас в повседневной жизни, выдают окружающим даже то, что вы пытаетесь утаить от других или о чем даже сами не догадываетесь.