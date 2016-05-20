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Что расскажет дом человека о его личности

Shunny_Star Shunny_Star
homify Сборные дома
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Для каждого человека его дом является тем местом, где он чувствует себя лучше всего, местом, где можно расслабиться и не стараться казаться кем-то, быть самим собой. И поэтому ваш дом лучше, чем кто-либо сможет о вас рассказать. 

Дом – это отражение вашей личности, он не сможет скрыть то, что вы пытаетесь скрыть. Если вы хотите поближе узнать человека, придите к нему в гости и его дом расскажет вам все о личности своего хозяина. На что же в первую очередь следует обращать внимания?

1. Входная дверь

homify Сборные дома
homify

homify
homify
homify

Входная дверь – это первое, что вы видите, приходя к кому-нибудь в дом. Во-первых, обратите внимание на замки. Если на двери расположено более двух замков – это, скорее всего, говорит о том, что хозяин с опаской относится к людям, не доверяет им и старается всячески избежать неприятных эмоций и переживаний. Если же на двери расположен всего один замок и, чаще всего, он не закрывается, то хозяин дома – личность полностью открытая, без всяческих страхов и опасений. С таким человеком всегда можно найти общий язык.

Кроме этого, очень многое о человеке, его характере, привычках и восприятии окружающего мира может рассказать цвет двери

- Коричневый цвет говорит о хозяине как о человеке успешном, уверенном в завтрашнем дне. Он немного скрытен, самовлюблен, чтит семейные ценности; 

- Розовый цвет выбирает человек, постоянно витающий в облаках. Он непрактичен в жизни и очень раним; 

- Синий цвет предпочитают люди не склонные к проявлению своих эмоций. Они стараются избегать конфликтов и легко приспосабливаются к любым обстоятельствам; 

- Черный цвет предпочитают консерваторы. Такая дверь говорит о том, что хозяин – человек сдержанный; 

- Фиолетовая дверь говорит о том, что хозяин – успешный человек, сделавший карьеру. Он сильная личность, одной из черт характера которой является постоянство; 

- Хозяин красной двери – человек жизнелюбивый, активный, любит свой дом и постоянно требует внимания к своей особе; 

- Желтый цвет характеризует хозяина как позитивного человека, не склонного к агрессии; 

- Белый цвет выбирают педанты, основными чертами характера которых является аккуратность и организованность; 

- Зеленая дверь принадлежит человеку, обладающему собственным мнением во всех вопросах и занимающему активную гражданскую позицию, который не стремится отгородиться от мира.

2. Порядок в доме

Проект 2х этажного дома в Курске, Инна Михайская Инна Михайская Гостиная в классическом стиле Бежевый
Инна Михайская

Проект 2х этажного дома в Курске

Инна Михайская
Инна Михайская
Инна Михайская

Войдя в дом, вы сразу оцените чистоту и порядок. Абсолютно чистый дом – это дом личности, которому чужды легкость и спонтанность, неучтенные изменения. От такого человека не стоит ожидать креатива. Беспорядок же в доме может характеризовать хозяина следующим образом:

В доме грязно, пыльно, куча ненужных вещей, лежащих в неположенных местах. Хозяин дома человек неорганизованный, который не доводит начатые дела до конца;

Если вы наблюдаете бытовой беспорядок: грязную посуду, одежду, незаправленную кровать, то все это говорит о том, что хозяин дома несколько оторван от реальности. Он разделяет жизнь на «высокое» и «земное» и пренебрежительно относится к последнему;

Если беспорядок в доме просто накопился. В таком случае дом говорит вам о хозяине, как о личности творческой, постоянно погруженной в какую-либо идею. Либо же человек устал по жизни или в его делах наблюдается какой-то застой.

3. Порядок в шкафах

Квартира в ЖК Янтарный Город, MARION STUDIO MARION STUDIO Гардеробная в эклектичном стиле Зеленый
MARION STUDIO

Квартира в ЖК Янтарный Город

MARION STUDIO
MARION STUDIO
MARION STUDIO

Если у вас есть возможность заглянуть в шкаф, то о характере человека вам может рассказать то, каким образом сложены вещи. 

Идеальный порядок в шкафу соблюдают люди-аккуратисты, практичные и рациональные. Они несколько скучноваты в жизни. 

Если же одежда сложена кое-как, скомкана – хозяин замкнутый человек, очень ранимый и чувствительный. Он никогда не станет делиться своими секретами и проблемами. 

Если в доме порядок, но беспорядок в шкафу, там, где это не видно посторонним – хозяин пытается создать образ, который не всегда соответствует действительности. Он склонен производить впечатление на окружающих.

4. Заправленная кровать

Дизайн спальни в стиле "Неоклассика" в ЖК "Екатеринодар" (Краснодар) Студия интерьерного дизайна happy.design Спальня в классическом стиле
Студия интерьерного дизайна happy.design

Дизайн спальни в стиле Неоклассика в ЖК Екатеринодар (Краснодар)

Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design

Привычка заправлять кровать характеризует человека как личность, стремящуюся к счастью и спокойствию. 

По данным проведенного одним сайтом опроса (было опрошено более 68 000 человек) среди людей, регулярно заправляющих кровать, счастливых на 9% больше, чем среди тех, кто не имеет такой привычки. 

Те, кто заправляет кровать, любят свою работу, дом, занимаются спортом и успешны по жизни. И, наоборот, по данным опроса, люди, незаправляющие кровать, ненавидят свою работу и равнодушны к спорту.

5. Интерьер дома

Проект 2х этажного дома в Курске-2, Инна Михайская Инна Михайская Гостиная в классическом стиле Бежевый
Инна Михайская

Проект 2х этажного дома в Курске-2

Инна Михайская
Инна Михайская
Инна Михайская

Индивидуальность человека четко проявляется в дизайнерском оформлении интерьера его дома. Выбранный стиль дома многое может рассказать о личности его хозяина. Самые распространенные варианты:

Минимализм. Хозяин уделяет большое внимание мелочам, ему характерны вдумчивость и планирование каждого шага;

Классицизм. Его приверженцами являются люди обаятельные, со сложным и жестким характером. Если в интерьере присутствуют предметы антиквариата, а на стенах весят репродукции известных картин, хозяин дома – личность с высоким самомнением, уверенная в своем высоком интеллекте и безупречном вкусе;

Винтаж. Его предпочитают люди с нестандартным мышлением, которые всегда знают, чего хотят и умеют достигать поставленные цели;

Эклектика (сочетание модерна и классики). Этот стиль говорит о хозяине дома как о творческой личности, активном и общительном человеке.

Кроме этого, стоит обратить внимание и на другие мелочи. Скажем, большое количество собственных фотографий говорит о хозяине дома, как о самовлюбленной личности; семейные фотографии, выставленные на видных местах, свидетельствуют о крепких семейных связях человека. О характере человека также многое могут рассказать плакаты и баннеры, вывешенные на стенах дома.

6. Гардероб

Проект квартиры для молодой пары с ребенком., Katerina Butenko Katerina Butenko Гардеробная в эклектичном стиле
Katerina Butenko

Проект квартиры для молодой пары с ребенком.

Katerina Butenko
Katerina Butenko
Katerina Butenko

Еще раз загляните в шкаф и посмотрите, какие вещи там лежат. Если шкаф переполнен ненужными вещами, то его хозяин мечтатель, любящий строить планы, но редко их осуществляющий. Такой человек не умеет принимать решения и брать ответственность за что-либо на себя. Кроме того, ненужные вещи могут характеризовать своего владельца как человека, живущего воспоминаниями.

Стоит также обратить внимание на стиль одежды человека:

Классический стиль предпочитают люди практичные, не привыкшие тратить время по пустякам;

Деловой стиль предпочитают сдержанные люди, у которых на первом месте работа;

Спортивный стиль характеризует динамичных людей, которые могут заниматься несколькими делами одновременно;

Люди, предпочитающие экстравагантный стиль – дерзкие и тщеславные;

Одежду, большую по размеру предпочитают люди, склонные к самообману;

Шейные платки предпочитают люди, для которых характерно замыкаться в себе и трудно быть искренним и демонстрировать эмоции;

Люди, следящие за модой и чей гардероб состоит из модных новинок, не уверены в себе и стремятся к самоутверждению.

Как вы видите, ваш дом и вещи, которые окружают вас в повседневной жизни, выдают окружающим даже то, что вы пытаетесь утаить от других или о чем даже сами не догадываетесь.

Дом мечты для пожилой пары
Мы рассказали только о нескольких моментах, на которые стоит обратить внимание. Вы, наверное, тоже можете поделиться своими наблюдениями. Ждем ваши...

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