Наши еженедельные советы: как сэкономить семейный бюджет 2

Если вы стали замечать, что вам не хватает денег, то у вас есть выбор, что делать дальше: нужно или больше зарабатывать, или меньше тратить. Первый вариант долгий и не всегда возможный, а вот на втором варианте стоит остановиться поподробнее. Многих испугает перспектива экономии, ведь они считают, что придется отказаться от привычной жизни и ограничить себя буквально во всем. Они не правы. Экономить – это не означает лишить себя чего-нибудь, это означает понять, куда уходят ваши деньги и отказаться от ненужных трат.
Экономить можно на всем, за исключением здоровья, отдыха и образования. В предыдущей Книге идей ’Наши еженедельные советы: как сэкономить семейный бюджет’ вы уже имели возможность ознакомится с некоторыми простыми способами. Ниже мы приведем еще несколько примеров того, где можно сэкономить деньги. Вы удивитесь, сколько средств вами было потрачено зря, ведь экономить можно на всем, что окружает вас в повседневной жизни.
Если вы дома используете принтер для распечатывания различных документов, вы несете определенные затраты на заправку картриджа и покупку бумаги. Существует несколько способов снижения затрат на работу принтера:
- Если принтер цветной, а необходимости в цветной распечатке нет, всегда отключайте цветной картридж;
- Принтер должен работать только в режиме экономии тонера или чернил;
- В целях уменьшения расхода тонера, уменьшите разрешение и контрастность печати;
- Распечатывайте дома только срочные документы, распечаткой остальных займитесь в офисе.
Существует несколько способов сэкономить на стирке белья:
1. Экономьте на стиральном порошке. Не покупайте дорогие разрекламированные порошки, а более дешевые с аналогичным составом. На качестве стирки эта замена никак не отразится;
2. Покупайте порошок в больших пакетах – так их стоимость становится гораздо ниже, чем при маленькой расфасовке;
3. Сильно загрязненную одежду предварительно замачивайте;
4. Стирайте белье в холодной воде. Современные стиральные машины оснащены специальной функцией, которая позволяет быстро растворить стиральный порошок. За счет этого стираемые вещи пропитываются порошком в самом начале стирки и хорошо отстираются. Снизив температуру стирки с 40 градусов до 15 градусов, вы достигните 30 % экономии электроэнергии;
5. Соблюдайте инструкцию – загружайте машину в том объеме, для которого она предназначена. Загрузка меньшего количества белья приведет к увеличению энергопотребления, загрузка большего количества плохо отразится на качестве стирки и белье придется перестирывать;
6. Не используйте много стирального порошка. Это не приведет к лучшему отстирыванию. В результате порошок останется на белье даже после полоскания и его придется еще раз перестирывать. Кроме того, излишек стирального порошка может привести к поломке стиральной машины. Одной столовой ложки стирального порошка для стирки будет достаточно;
7. Выбирайте короткую программу стирки;
8. Вывешивайте одежду для сушки сразу после стирки. Это позволит, во-первых, сэкономить на глажке, а во-вторых, избежать повреждения тканей горячим утюгом.
Один из вариантов экономии средств - это изготовление подарков своими руками. Необходимость дарить подарки периодически возникает у каждого человека: Новый год, 8 марта, День рождения, юбилеи и тому подобные поводы. На подарки уходят значительные суммы и этих трат можно избежать, изготовив подарки собственными руками. Такие подарки воспринимаются как ценные, так как они, во-первых, неповторимые и эксклюзивные, а во-вторых, изготовлены с учетом интересов и вкусов того человека, которому они предназначены. Побыть немного дизайнером и раскрыть свой талант – не будет скучным занятием, однако оно поможет вам сэкономить. Подарки могут быть следующими:
- Сладкие подарки – торты, пирожные, композиции из конфет;
- Сшитые подарки – одежда, кухонные фартуки, прихватки, салфетки и тому подобное;
- Вязаные подарки – одежда, игрушки, макраме и так далее;
- Мягкие игрушки;
- Поделки из дерева;
- Различные сувениры;
- Элементы декора помещений;
- Картины;
- Бижутерия;
- И многое другое.
Освещение помещений – это значительная статья расходов в семейном бюджете. Если вы решили основательно подойти к вопросу снижения затрат по этой статье своих расходов, то тогда вам стоит поменять все лампы на энергосберегающие (экономия до 20 %), позаботиться об установке диммеров (устройств, позволяющих изменять яркость освещения) и датчиков движения (устройств, позволяющих автоматически включать и выключать освещение при обнаружении движения в радиусе их действия). Если же к столь кардинальным мерам вы не готовы, тогда вам надо следовать следующим советам:
1. Планируйте все дела на светлое время суток. Искусственное освещение, сопровождающее ночную активность, провоцирует хроническую усталость и депрессии;
2. Следите за чистотой осветительных приборов. Чистые приборы, в отличие от грязных, хорошо пропускают свет и требуют лампочек меньшей мощности;
3. Для лучшего доступа света чаще мойте окна;
4. Не включайте в осветительных приборах (в основном в люстрах) сразу все лампочки. Для освещения комнаты нескольких ламп будет достаточно;
5. Всегда, выходя с комнаты, выключайте свет.
Как ни странно это звучит, но наведение порядка в доме позволит вам сэкономить достаточную сумму денег. Как именно? Вот несколько способов:
- Цель наведения порядка – видеть все вещи и знать где что и в каком количестве находится. Это позволит вам избежать ненужных покупок;
- Еще раз перебрав весь гардероб, вы вспомните о вещах, которые уже давно не надевали. Возможно, у вас отпадет необходимость покупать что-то новое;
- Наводя порядок, вы можете обнаружить вещи, которые давно уже считали утерянными и вместо которых собирались приобрести новые в ближайшем будущем;
- При наведении порядка вы обнаружите множество вещей, которыми уже не будете пользоваться. Их можно, во-первых, подарить кому-нибудь, а, во-вторых, продать через комиссионные магазины или на специальных сайтах.
Посудомоечные машины стали неотъемлемой частью нашей жизни. На их работе можно сэкономить, придерживаясь простых правил:
- Периодически очищайте фильтр посудомоечной машины. Удаление накипи и жира, во-первых, сократит потребление электроэнергии, а во-вторых, продлит срок эксплуатации прибора;
- Используйте короткий цикл мойки;
- Старайтесь мыть посуду в холодной воде, используя горячую только при необходимости;
- Выключайте машину перед началом сушки. Посуда может высохнуть сама или ее можно будет вытереть полотенцем, а вы сможете сэкономить на электроэнергии;
- Полностью загружайте посудомоечную машину. Это позволит достичь минимального расхода воды и моющих средств.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что экономить можно на всем, что окружает вас в повседневной жизни. При этом экономия никак не скажется на качестве вашей жизни. Предметы, которые вас окружают; процессы, в которых вы периодически участвуете – все это требует ваших затрат, которые вы не всегда даже замечаете. Ведь вы о них порой и не задумываетесь. Теперь вы знаете, что экономить легко и сами найдете не один способ сэкономить деньги семейного бюджета.