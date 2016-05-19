Наши еженедельные советы: как сэкономить семейный бюджет 2

Если вы стали замечать, что вам не хватает денег, то у вас есть выбор, что делать дальше: нужно или больше зарабатывать, или меньше тратить. Первый вариант долгий и не всегда возможный, а вот на втором варианте стоит остановиться поподробнее. Многих испугает перспектива экономии, ведь они считают, что придется отказаться от привычной жизни и ограничить себя буквально во всем. Они не правы. Экономить – это не означает лишить себя чего-нибудь, это означает понять, куда уходят ваши деньги и отказаться от ненужных трат.

Экономить можно на всем, за исключением здоровья, отдыха и образования. В предыдущей Книге идей ’Наши еженедельные советы: как сэкономить семейный бюджет’ вы уже имели возможность ознакомится с некоторыми простыми способами. Ниже мы приведем еще несколько примеров того, где можно сэкономить деньги. Вы удивитесь, сколько средств вами было потрачено зря, ведь экономить можно на всем, что окружает вас в повседневной жизни.