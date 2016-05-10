Это просто! Создайте свой семейный бюджет

Благополучие каждой семьи сложно представить без надежной финансовой составляющей. Но редко кто может с уверенностью заявить, что ему достаточно денег и все потребности удовлетворены.

Чтобы оценивать динамику финансовых поступлений и расходов семьи, а также оптимизировать их, рекомендуем вести специальный документ – бюджет. О вариантах последнего, его особенностях и пользе читайте далее.