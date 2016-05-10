Это просто! Создайте свой семейный бюджет

Благополучие каждой семьи сложно представить без надежной финансовой составляющей. Но редко кто может с уверенностью заявить, что ему достаточно денег и все потребности удовлетворены.
Чтобы оценивать динамику финансовых поступлений и расходов семьи, а также оптимизировать их, рекомендуем вести специальный документ – бюджет. О вариантах последнего, его особенностях и пользе читайте далее.
Ручка и бумага могут быть столь же точны, как электронная программа бюджетирования. Но, безусловно, финансовое программное обеспечение сделает работу по ведению семейного бюджета намного проще и заметно уменьшит количество ошибок.
Бумажная же бухгалтерская книга менее удобна в использовании, зато не требует больших затрат. Она предназначена для самого простого учета. Имея калькулятор, вы без особых хлопот сведете дебет с кредитом и сможете эффективно контролировать расходы и доходы бюджета своей семьи.
Для понимания общей картины семейного бюджета, приучите себя фиксировать в нем абсолютно все. Квитанции, чеки, доходы и расходы всех родственников стоит разделить по категориям, чтобы видеть динамику и оценивать соотношение статей.
Во-первых, разделить все суммы на две категории: входящие и исходящие. Входящий сумма может быть меньше, чем исходящая, но бюджет поможет вам контролировать это.
Поскольку доходная часть бюджет зачастую остается статичной, включая регулярные доходы семьи, то большего внимания заслуживает расходная.
Ее стоит разделить на отдельные подкатегории:
- оплата коммунальных услуг (электричество, вода и т.д.);
- ипотечные взносы (если таковые имеются);
- расходы на содержание дома, продукты питания;
- расходы на членов семьи (одежда, обувь, обучение и т.д.);
- содержание автомобиля (при его наличии);
- дискреционные расходы (то, что не является жизненно необходимым, но всегда имеет место: досуг, путешествия и т.д.).
Рекомендуем также отвести отдельную строку для резервирования средств, если есть такая возможность. Ежемесячно откладывая даже 5% от поступающих сумм, спустя некоторое время вы будете приятно удивлены количеством накопившихся денег.
Определившись с видом семейного бюджета, приступайте к его созданию.
Если вы предпочитаете бухгалтерскую книгу, то внимательно изучите ее после покупки. Возможно, понадобится добавить некоторые столбцы или начертить графы. Пишите в книге обычной шариковой ручкой, поскольку чернильная или капиллярная могут оставлять следы на других страницах и размазываться.
Что касается ведения бюджета в электронном виде, то здесь вам предоставляется множество вариантов. На сегодняшний день существуют различные программы подобного предназначения. Они отличаются не только дизайном и наполнением, но и степенью сложности. Каждый пользователь может подобрать для себя удобный и функциональный вариант.
Если вам поначалу сложно сориентироваться – обратитесь к специалистам по вопросам программного обеспечения.
Дискреционные расходы включают в себя все то, чем мы так любим себя баловать. Это разнообразные развлечения, походы в кино и поездки в далекие страны.
Данная статья содержит также много мелких расходов – поездки на такси, покупки дополнительных чашечек кофе и тому подобное. Но именно нагромождение подобных трат в итоге значительно сказывается на семейном бюджете и значительно его сокращает.
Многие семьи не понаслышке знают, что такое кредиты. Данные финансовые инструменты позволяют пользоваться дорогостоящими предметами (дома, автомобили, техника), внося оплату за них частями.
Если у вас также есть задолженность – попробуйте ее оптимизировать. По возможности погасите долги досрочно, чтобы уменьшить период начисления процентов.
Не думайте долго – найдите время и займитесь семейным бюджетированием, ведь деньги не растут на деревьях.