НЕ делай сам!!! Или в каких случаях стоит довериться специалистам?

Многие люди любят ощущение собственного достижения, возникающего в тех случаях, когда они видят результат собственноручного труда, именно: предметы, осязаемые, плотные и привлекательные.
Однако, чести ради, стоит заметить, что далеко не всегда потуги соорудить нечто приводят к удовлетворительному результату. Именно поэтому можно говорить о том, что если вы не слишком уверены в своих технических навыках и силах (а цель ваша заключается в произведении конкретного продукта, а не только в самореализации или развлечении), вполне возможно, что дешевле и уж точно целесообразнее в ряде случаев будет обратиться за услугами к профессионалу.
Нет никаких причин для того, чтобы обязать вас раз и навсегда отказаться от DIY. Напротив. обучаться, ставить себе трудные цели и добиваться результата весьма похвально. Проблема только в том, что DIY проекты не всегда рассчитываются в реальности.
В действительности, вы не всегда можете сделать всё самостоятельно. Хотя бы потому что, например, у вас нет соответствующего оборудования. Или потому что осваивание какого-нибудь одного из необходимых навыков потребует от вас больше времени, чем несколько выходных. Кроме того, зачастую случается, что простое профессиональное оборудование, необходимое для выполнения того или иного участка работ, стоит слишком дорого для того, чтобы единократно им воспользоваться.
Это особенно верно для тех случаев, когда мы признаём, что не можем называться в искомой области большим специалистом. Помните, что часто случается так: начав кое-как производство конкретных работ, вы сталкиваетесь с простой необходимостью нанять профессионала, чтобы исправить вашу. Таким образом, сберечь время и деньги может помочь трезвый анализ сил и возможностей: следует всегда рассчитывать деньги, время и уровень квалификации, которые могут потребоваться, чтобы закончить начатое, а после такого анализа решить, действительно ли это то, что вы должны решать самостоятельно.
Идея DDIY не в том, чтобы указать простому потребителю на его “место”, то есть заставить его отказаться от стратегии “сделай сам” в пользу рынка готовых товаров и услуг. Для большинства из нас не нужно никаких дополнительных увещеваний для того, чтобы быть тем, кто мы есть: в большей степени потребителями, чем производителями.
На самом деле концепция DDIY заключается в том, чтобы помочь преодолеть отчуждение ручного труда и разочарование, связанное с неудачами или отсутствием необходимых навыков, через коллаборацию со специалистами. Таким образом, эта идея заключается только в том, чтобы быть честным и побороть “неофитский фундаментализм”
Что может ожидать нас на пути создания условно рукотворных произведений? Нельзя утверждать, что всякий раз, берясь за изготовление каких-либо вещиц, вы рискуете чем либо, кроме потери времени. Однако, когда речь заходит о производстве каких-либо масштабных работ, например о ремонте или о внедрении в электропроводку, ставки начинают расти с грандиозными темпами.
Так, когда совершенно безосновательно самоуверенные адепты стиля жизни DIY решают навести порядок с водопроводом – ведь множественные беды с ним совсем не редкость в наших краях, – зачастую результатом оказывается затопление квартиры, да и квартиры соседей этажом ниже в придачу. Дело в том, что если уж поставить прокладку на кран смогут многие, то, например, замена труб на пластиковые, это вообще дело для исключительно компетентных людей. И помимо того, что не всякий обладает необходимым опытом и знанием, самовольное вмешательство в систему водоснабжения может оказаться и вовсе наказуемой халатностью.
Мастер DIY это, конечно, кто-то, в известном смысле, противоположный дипломированному специалисту. Разумеется, навык в том или ином ремесле не может определяться исключительно каким-либо освидетельствованием, но вполне может быть развит самостоятельно.
Всё же, вполне можно констатировать наличие определённых обязательных черт “домашнего мастера”. Такой человек никогда не станет полагаться на половинчатое или поверхностное представление о предмете своего вмешательства.
Знания этого должно быть достаточно на то, чтобы, по крайней мере, не изящно, но добротно и окончательно выполнить набор простых и обязательных процедур. Электропроводка, например, не терпит мастеров, не считающих необходимым лишний раз позаботиться об изоляции.
Самые распространённые ошибки, допускаемые при самостоятельной работе, как правило заключаются именно в отсутствии самого необходимого расчёта. Так, крайне распространено среди любителей помастерить умение просверлить стену именно напротив электропроводки или водопроводной трубы. Стоит задуматься о приобретении аппарата, выявляющего эти “сюрпризы”.
Не реже встречаются и другие очевиднейшие просчёты. Например, как часто случается, что перед покраской “маленького участка” мы считаем возможным не предпринимать никаких мер предосторожности? И с какой досадой потом смотрим на испорченную мебель или дорогой ковёр!
И эта замечательно эмоциональная мантра, как известно, не срабатывает тогда, когда дело совершено. Совсем не редко случаются такие эксцессы, когда с чувством полной своей правоты, домашний мастер решается слегка подрихтовать лоджию, или остеклить балкон, и вдруг оказывается, что для каких бы то ни было работ снаружи сперва необходимо получить разрешение от домоуправы или ещё выше.
Так же обстоит дело и с теми умельцами, что считаю совершенно естественной операцией объединение комнаты с балконом или двух смежных комнат за счёт стены. И вдруг оказывается, что самовольное вторжение в преграду между комнатой и балконом может привести к нарушению теплового контура дома и в результате вызвать отсыревание и порчу фасада, а во втором случае сам-себе-строитель рискует и вовсе целостью дома.
Значительно лучше было бы начинать свое погружение в DIY с простых процедур. Куда как проще и безопаснее, чем делать новую разводку, подумать о возможности перенесения или расширения функции розетки.
Вообще начало этого пути должно заключаться в отказе именно от тех продуктов и услуг, которые вы и сами в состоянии исполнить. Ведь дело именно в том, чтобы избавиться от не нужных и второстепенных привычек потребления. Полагайтесь только на твёрдое знание и опыт, и никогда не попадёте в просак.
В конце концов, только рассчитывая с самого начала свои силы и соотнося их с объёмом и спецификой предстоящих работ возможно в некоторой мере предвосхитить или вовсе избежать всех возможных трудностей и бед в будущем.