НЕ делай сам!!! Или в каких случаях стоит довериться специалистам?

Нет никаких причин для того, чтобы обязать вас раз и навсегда отказаться от DIY. Напротив. обучаться, ставить себе трудные цели и добиваться результата весьма похвально. Проблема только в том, что DIY проекты не всегда рассчитываются в реальности.

В действительности, вы не всегда можете сделать всё самостоятельно. Хотя бы потому что, например, у вас нет соответствующего оборудования. Или потому что осваивание какого-нибудь одного из необходимых навыков потребует от вас больше времени, чем несколько выходных. Кроме того, зачастую случается, что простое профессиональное оборудование, необходимое для выполнения того или иного участка работ, стоит слишком дорого для того, чтобы единократно им воспользоваться.

Это особенно верно для тех случаев, когда мы признаём, что не можем называться в искомой области большим специалистом. Помните, что часто случается так: начав кое-как производство конкретных работ, вы сталкиваетесь с простой необходимостью нанять профессионала, чтобы исправить вашу. Таким образом, сберечь время и деньги может помочь трезвый анализ сил и возможностей: следует всегда рассчитывать деньги, время и уровень квалификации, которые могут потребоваться, чтобы закончить начатое, а после такого анализа решить, действительно ли это то, что вы должны решать самостоятельно.