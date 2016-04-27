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Используйте пространство в подвале!

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Houses and Terraces in Amsterdam, Boom in Huis / Baum im Haus / Trees in the Home Boom in Huis / Baum im Haus / Trees in the Home Озеленение
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Если вам посчастливилось стать обладателем дома с просторным подвалом, просто грешно использовать его в качестве прачечной или склада для старого хлама. Вы ведь можете организовать настоящую подземную комнату! Используйте свои возможности по максимуму – подвал станет отличной бильярдной, мастерской или даже рабочим кабинетом.

Проявите изобретательность и фантазию, а если нужно – воспользуйтесь советами дизайнеров. Homify поможет превратить обыкновенный подвал в отличное помещение для интересного и полезного времяпрепровождения.

Восстановление стен и пола

Roland Gardens , BTL Property LTD BTL Property LTD Окна и двери в стиле модерн
BTL Property LTD

Roland Gardens

BTL Property LTD
BTL Property LTD
BTL Property LTD

Первым делом необходимо привести в порядок стены – заделать трещины, если таковые имеются, выровнять, оштукатурить. То же самое касается пола – подберите хорошее, надежное напольное покрытие. Поскольку в подвале зачастую довольно холодно, целесообразно сделать пол с подогревом, чтобы даже зимой чувствовать себя комфортно в своем подземном убежище.

Занимаясь стенами, будьте предельно осторожны. Обычно в подвале находится множество канализационных труб, поэтому постарайтесь их не повредить. В идеале их даже нужно заменить на более практичные и эстетичные – они смогут вполне гармонично вписаться в интерьер.

Обязательный этап – влагоизоляция

Basement swimming pool 'cave' john bullock lighting design Бассейн в стиле модерн
john bullock lighting design

Basement swimming pool 'cave'

john bullock lighting design
john bullock lighting design
john bullock lighting design

Один из факторов, из-за которого немногие решаются организовать в подвале жилую комнату – сырость. Глубинные слои почвы под воздействием дождей и грунтовых вод всегда остаются влажными, из-за чего в подземных помещениях тоже трудно обеспечить идеальную сухость. Сырость же не только вызывает дискомфорт, но и «помогает» вещам портиться, а плесени и другим грибкам – активно размножаться.

Если вы решили обустроить свой подвал со всеми удобствами, позаботьтесь о хорошей защите пола и стен от влаги. Для этого нужно использовать мембранные изоляционные материалы – полиэстеровую, или полипропиленовую пленку. Не забывайте и о вентиляции – оборудуйте систему циркуляции воздуха.

На фото можно оценить потрясающий проект, который предполагает размещение в подвале полноценного бассейна

Новые окна

Basement Living at Russell Garden Mews IQ Glass UK Гостиная в стиле минимализм Белый
IQ Glass UK

Basement Living at Russell Garden Mews

IQ Glass UK
IQ Glass UK
IQ Glass UK

Чтобы сделать подземную комнату светлее и визуально просторнее, непременно займитесь окнами. Чем больше они будут – тем лучше. Если есть возможность, оборудуйте полноценные окна, сделав углубление с наружной стороны дома для доступа воздуха и света.

Обязательно учитывайте наличие и количество окон, когда будете заниматься обустройством вентиляционной и обогревательной систем. Позаботьтесь также о том, чтобы они обеспечивали хорошую защиту от ветра и шума.

Источники освещения

フィラメントLED電球「Siphon」 Filament LED bulb "Siphon", Only One Only One ГостинаяОсвещение
Only One

Only One
Only One
Only One

Даже если вы оборудуете большие окна, подвальное помещение все равно будет более затененным, чем другие комнаты. Поэтому вам непременно понадобятся дополнительные источники света. Лучше предпочесть энергосберегающие лампы – они дают более ровный и яркий свет, а еще – помогают сэкономить электричество.

Интенсивность освещения зависит от того, с какой именно целью вы планируете использовать подвал. Для бильярдной или тренажерного зала достаточно будет одного-двух светильников, а вот гардеробная, кухня или рабочий кабинет требуют куда более мощного света.

Отделка стен

今井ハウス IMAI House, 伊藤邦明都市建築研究所 伊藤邦明都市建築研究所 Гостиные в эклектичном стиле Черный
伊藤邦明都市建築研究所

伊藤邦明都市建築研究所
伊藤邦明都市建築研究所
伊藤邦明都市建築研究所

Настроение в помещении создает не только освещение, но и оформление стен. Чтобы визуально сделать комнату светлее, используйте мягкие пастельные тона – кремовый, нежно-голубой, бледно-сиреневый, жемчужно-розовый и другие. Вы можете даже разрисовать стены. Актуальный тренд – рисунки в японском духе: сакура, бамбук и тому подобное.

Выбирайте быстросохнущую краску с наименее выраженным запахом. При всех стараниях в подвале вряд ли удастся обеспечить такое же хорошее проветривание, как в других помещениях. Поэтому вам понадобится краска, которая как можно скорее высохнет, не оставив после себя долгоиграющего «аромата».

Хранение вещей

Georgian House Basement Etons of Bath Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле Серый
Etons of Bath

Georgian House Basement

Etons of Bath
Etons of Bath
Etons of Bath

Если ваш дом трудно назвать большим, то подвал – лучшее решение для хранения различных вещей. Но организуйте все это так, чтобы рационально задействовать пространство и не захламлять его. Возможно, если вы грамотно распределите свой скарб, в подвале даже останется место для небольшой мастерской.

Оборудуйте помещение ящиками, шкафами и полками. Самые тяжелые и хрупкие вещи лучше хранить на нижних ярусах. Предметы, которые могут срочно понадобиться в любой момент – например, ящик с инструментами – лучше разместить на самом видном месте.

Украшение комнаты

Houses and Terraces in Amsterdam, Boom in Huis / Baum im Haus / Trees in the Home Boom in Huis / Baum im Haus / Trees in the Home Озеленение
Boom in Huis / Baum im Haus / Trees in the Home

Houses and Terraces in Amsterdam

Boom in Huis / Baum im Haus / Trees in the Home
Boom in Huis / Baum im Haus / Trees in the Home
Boom in Huis / Baum im Haus / Trees in the Home

Декор зависит от стиля, который вы предпочтете, а также от функциональных особенностей помещения. Но постарайтесь сделать так, чтобы аксессуары не создавали ощущения тесноты и не затемняли комнату. От громоздких предметов вроде ваз или тем более статуй лучше отказаться, а вот зеркала на стенах, визуально расширяющие пространство, картины или красочные постеры будут очень кстати.

Освежить атмосферу в комнате помогут живые растения. Но помните, что большинству из них днем нужно много света, а ночью – кислорода. Выбирайте неприхотливые цветы, но все равно не забывайте регулярно поливать их, удобрять и очищать от пыли.

Лаконичный простор минимализма
А как вы используете пространство в подвале?

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