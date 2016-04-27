Используйте пространство в подвале!

Если вам посчастливилось стать обладателем дома с просторным подвалом, просто грешно использовать его в качестве прачечной или склада для старого хлама. Вы ведь можете организовать настоящую подземную комнату! Используйте свои возможности по максимуму – подвал станет отличной бильярдной, мастерской или даже рабочим кабинетом.

Проявите изобретательность и фантазию, а если нужно – воспользуйтесь советами дизайнеров. Homify поможет превратить обыкновенный подвал в отличное помещение для интересного и полезного времяпрепровождения.