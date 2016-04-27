Используйте пространство в подвале!

Если вам посчастливилось стать обладателем дома с просторным подвалом, просто грешно использовать его в качестве прачечной или склада для старого хлама. Вы ведь можете организовать настоящую подземную комнату! Используйте свои возможности по максимуму – подвал станет отличной бильярдной, мастерской или даже рабочим кабинетом.
Проявите изобретательность и фантазию, а если нужно – воспользуйтесь советами дизайнеров. Homify поможет превратить обыкновенный подвал в отличное помещение для интересного и полезного времяпрепровождения.
Первым делом необходимо привести в порядок стены – заделать трещины, если таковые имеются, выровнять, оштукатурить. То же самое касается пола – подберите хорошее, надежное напольное покрытие. Поскольку в подвале зачастую довольно холодно, целесообразно сделать пол с подогревом, чтобы даже зимой чувствовать себя комфортно в своем подземном убежище.
Занимаясь стенами, будьте предельно осторожны. Обычно в подвале находится множество канализационных труб, поэтому постарайтесь их не повредить. В идеале их даже нужно заменить на более практичные и эстетичные – они смогут вполне гармонично вписаться в интерьер.
Один из факторов, из-за которого немногие решаются организовать в подвале жилую комнату – сырость. Глубинные слои почвы под воздействием дождей и грунтовых вод всегда остаются влажными, из-за чего в подземных помещениях тоже трудно обеспечить идеальную сухость. Сырость же не только вызывает дискомфорт, но и «помогает» вещам портиться, а плесени и другим грибкам – активно размножаться.
Если вы решили обустроить свой подвал со всеми удобствами, позаботьтесь о хорошей защите пола и стен от влаги. Для этого нужно использовать мембранные изоляционные материалы – полиэстеровую, или полипропиленовую пленку. Не забывайте и о вентиляции – оборудуйте систему циркуляции воздуха.
На фото можно оценить потрясающий проект, который предполагает размещение в подвале полноценного бассейна.
Чтобы сделать подземную комнату светлее и визуально просторнее, непременно займитесь окнами. Чем больше они будут – тем лучше. Если есть возможность, оборудуйте полноценные окна, сделав углубление с наружной стороны дома для доступа воздуха и света.
Обязательно учитывайте наличие и количество окон, когда будете заниматься обустройством вентиляционной и обогревательной систем. Позаботьтесь также о том, чтобы они обеспечивали хорошую защиту от ветра и шума.
Даже если вы оборудуете большие окна, подвальное помещение все равно будет более затененным, чем другие комнаты. Поэтому вам непременно понадобятся дополнительные источники света. Лучше предпочесть энергосберегающие лампы – они дают более ровный и яркий свет, а еще – помогают сэкономить электричество.
Интенсивность освещения зависит от того, с какой именно целью вы планируете использовать подвал. Для бильярдной или тренажерного зала достаточно будет одного-двух светильников, а вот гардеробная, кухня или рабочий кабинет требуют куда более мощного света.
Настроение в помещении создает не только освещение, но и оформление стен. Чтобы визуально сделать комнату светлее, используйте мягкие пастельные тона – кремовый, нежно-голубой, бледно-сиреневый, жемчужно-розовый и другие. Вы можете даже разрисовать стены. Актуальный тренд – рисунки в японском духе: сакура, бамбук и тому подобное.
Выбирайте быстросохнущую краску с наименее выраженным запахом. При всех стараниях в подвале вряд ли удастся обеспечить такое же хорошее проветривание, как в других помещениях. Поэтому вам понадобится краска, которая как можно скорее высохнет, не оставив после себя долгоиграющего «аромата».
Если ваш дом трудно назвать большим, то подвал – лучшее решение для хранения различных вещей. Но организуйте все это так, чтобы рационально задействовать пространство и не захламлять его. Возможно, если вы грамотно распределите свой скарб, в подвале даже останется место для небольшой мастерской.
Оборудуйте помещение ящиками, шкафами и полками. Самые тяжелые и хрупкие вещи лучше хранить на нижних ярусах. Предметы, которые могут срочно понадобиться в любой момент – например, ящик с инструментами – лучше разместить на самом видном месте.
Декор зависит от стиля, который вы предпочтете, а также от функциональных особенностей помещения. Но постарайтесь сделать так, чтобы аксессуары не создавали ощущения тесноты и не затемняли комнату. От громоздких предметов вроде ваз или тем более статуй лучше отказаться, а вот зеркала на стенах, визуально расширяющие пространство, картины или красочные постеры будут очень кстати.
Освежить атмосферу в комнате помогут живые растения. Но помните, что большинству из них днем нужно много света, а ночью – кислорода. Выбирайте неприхотливые цветы, но все равно не забывайте регулярно поливать их, удобрять и очищать от пыли.