С английским акцентом, сэр!

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New Build Part Earth Sheltered Split Level House in Truro Cornwall, Arco2 Architecture Ltd Arco2 Architecture Ltd Столовая комната в стиле кантри
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Сегодня мы путешествуем в Великобританию, где встретим простой (лишь на первый взгляд) и уютный дом. Он находится в городе Бодмин, в самом центре в графства Корнуолл. Постройка выглядит невероятно компактно, а авторы смогли создать прочную связь проекта с природной средой и ландшавтом. Открытые пространства, использование древесины и простой элегантный дизайн являются основными чертами современного проекта.

Дом в волшебном лесу

New Build Part Earth Sheltered Split Level House in Truro Cornwall Arco2 Architecture Ltd Дома в стиле модерн Architects Cornwall, architecture Cornwall, arco2 architects, eco friendly architects, sustainable architects, sustainable architecture, architecture by the sea, beach house architecture,
Arco2 Architecture Ltd

New Build Part Earth Sheltered Split Level House in Truro Cornwall

Arco2 Architecture Ltd
Arco2 Architecture Ltd
Arco2 Architecture Ltd

Дом создан в традициях английского архитектурного проектирования и имеет простую незатейливую форму, свободную от чрезмерного декора. Согласно описанию, резиденция граничит с лесом, а само место имеет достаточно активный рельеф. Сейчас мы смотрим на дом, находясь в той части, где разбит небольшой сад. Чтобы наслаждаться его красивым видом, была создана просторная терраса.

Продуманная архитектура

New Build Part Earth Sheltered Split Level House in Truro Cornwall Arco2 Architecture Ltd Балкон и терраса в стиле модерн Architects Cornwall, architecture Cornwall, arco2 architects, eco friendly architects, sustainable architects, sustainable architecture, architecture by the sea, beach house architecture,
Arco2 Architecture Ltd

New Build Part Earth Sheltered Split Level House in Truro Cornwall

Arco2 Architecture Ltd
Arco2 Architecture Ltd
Arco2 Architecture Ltd

Архитектурная концепция базируется на принципах правильной геометрии здания, зонировании, ориентации по сторонам света, качественного и эффективного утепления. Особенностью этой энергосберегающей или пассивной постройки является отсутствие необходимости отопления и малое энергопотребление, что имеет большое значение для жителей Великобритании.

Уютный дизайн

New Build Part Earth Sheltered Split Level House in Truro Cornwall Arco2 Architecture Ltd Столовая комната в стиле кантри Architects Cornwall, architecture Cornwall, arco2 architects, eco friendly architects, sustainable architects, sustainable architecture, architecture by the sea, beach house architecture,
Arco2 Architecture Ltd

New Build Part Earth Sheltered Split Level House in Truro Cornwall

Arco2 Architecture Ltd
Arco2 Architecture Ltd
Arco2 Architecture Ltd

Мы можем заметить, что внутреннее убранство выполнено в гармонии с фасадом. Чтобы создать тихий, расслабляющий и, главное, стильный дизайн интерьера, авторы проекта использовали натуральное светлое дерево в отделке и меблировке. Именно сочетание с белыми стенами делает пространство теплым и комфортным. Дополняют приятную композицию современные предметы интерьера и декора. Также авторы большое внимание уделил световому сценарию, который позволяет регулировать освещение, создавая комфортную атмосферу под стать настроению, мероприятию и сложной английской погоде.

Достойная планировка

New Build Part Earth Sheltered Split Level House in Truro Cornwall Arco2 Architecture Ltd Кухня в стиле кантри Architects Cornwall, architecture Cornwall, arco2 architects, eco friendly architects, sustainable architects, sustainable architecture, architecture by the sea, beach house architecture,
Arco2 Architecture Ltd

New Build Part Earth Sheltered Split Level House in Truro Cornwall

Arco2 Architecture Ltd
Arco2 Architecture Ltd
Arco2 Architecture Ltd

На замену объемным и громоздким верхним кухонным шкафам пришли лаконичные полки, которые можно разделить по функциональным признакам. Вся утварь, специи и прочие ингредиенты для кулинарных шедевров находятся под рукой – удобное решение для хозяйки, которая не стеснена площадью помещения. Сама же кухня плавно и элегантно слилась с зоной столовой, позволяя хозяевам наслаждаться функциональностью и удобством планировочного решения.

Уют и семейные посиделки

New Build Part Earth Sheltered Split Level House in Truro Cornwall Arco2 Architecture Ltd Гостиная в рустикальном стиле Architects Cornwall, architecture Cornwall, arco2 architects, eco friendly architects, sustainable architects, sustainable architecture, architecture by the sea, beach house architecture,
Arco2 Architecture Ltd

New Build Part Earth Sheltered Split Level House in Truro Cornwall

Arco2 Architecture Ltd
Arco2 Architecture Ltd
Arco2 Architecture Ltd

Соотношение и зонирование комнат, расстановка мебели, а также декор продиктованы намерением подчеркнуть теплоту домашнего очага и уют. Камин в гостиной стал центром этой комнаты и её главным элементом. Таким образом, дальнейшее пространство выстроилось именно вокруг него. Что может быть прекраснее семейного отдыха зимними вечерами перед камином, тепло которого располагает к размеренному и спокойному общению…

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