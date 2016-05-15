С английским акцентом, сэр!

Сегодня мы путешествуем в Великобританию, где встретим простой (лишь на первый взгляд) и уютный дом. Он находится в городе Бодмин, в самом центре в графства Корнуолл. Постройка выглядит невероятно компактно, а авторы смогли создать прочную связь проекта с природной средой и ландшавтом. Открытые пространства, использование древесины и простой элегантный дизайн являются основными чертами современного проекта.
Дом создан в традициях английского архитектурного проектирования и имеет простую незатейливую форму, свободную от чрезмерного декора. Согласно описанию, резиденция граничит с лесом, а само место имеет достаточно активный рельеф. Сейчас мы смотрим на дом, находясь в той части, где разбит небольшой сад. Чтобы наслаждаться его красивым видом, была создана просторная терраса.
Архитектурная концепция базируется на принципах правильной геометрии здания, зонировании, ориентации по сторонам света, качественного и эффективного утепления. Особенностью этой энергосберегающей или пассивной постройки является отсутствие необходимости отопления и малое энергопотребление, что имеет большое значение для жителей Великобритании.
Мы можем заметить, что внутреннее убранство выполнено в гармонии с фасадом. Чтобы создать тихий, расслабляющий и, главное, стильный дизайн интерьера, авторы проекта использовали натуральное светлое дерево в отделке и меблировке. Именно сочетание с белыми стенами делает пространство теплым и комфортным. Дополняют приятную композицию современные предметы интерьера и декора. Также авторы большое внимание уделил световому сценарию, который позволяет регулировать освещение, создавая комфортную атмосферу под стать настроению, мероприятию и сложной английской погоде.
На замену объемным и громоздким верхним кухонным шкафам пришли лаконичные полки, которые можно разделить по функциональным признакам. Вся утварь, специи и прочие ингредиенты для кулинарных шедевров находятся под рукой – удобное решение для хозяйки, которая не стеснена площадью помещения. Сама же кухня плавно и элегантно слилась с зоной столовой, позволяя хозяевам наслаждаться функциональностью и удобством планировочного решения.
Соотношение и зонирование комнат, расстановка мебели, а также декор продиктованы намерением подчеркнуть теплоту домашнего очага и уют. Камин в гостиной стал центром этой комнаты и её главным элементом. Таким образом, дальнейшее пространство выстроилось именно вокруг него. Что может быть прекраснее семейного отдыха зимними вечерами перед камином, тепло которого располагает к размеренному и спокойному общению…