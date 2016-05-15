С английским акцентом, сэр!

Соотношение и зонирование комнат, расстановка мебели, а также декор продиктованы намерением подчеркнуть теплоту домашнего очага и уют. Камин в гостиной стал центром этой комнаты и её главным элементом. Таким образом, дальнейшее пространство выстроилось именно вокруг него. Что может быть прекраснее семейного отдыха зимними вечерами перед камином, тепло которого располагает к размеренному и спокойному общению…