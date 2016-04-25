Английская лазурь в доме художника

Мы не раз задавались вопросом, как может выглядеть жилище не просто творческого человека, а профессионала, будь то архитектор, музыкант, писатель или художник. Время от времени нам удается рассмотреть более детально интерьеры, в которых живут такие люди, и сегодняшняя книга идей не исключение.
Итак, нам предстоит поход в гости к художнику, проживающему в английском графстве Бристоль.
Целью дизайна было создание настроения, связанного с любимым цветом главного члена семьи – ребенка. Как результат, перед нашим взором представлен практически сказочный дом, концепция оформления которого сочетается с основными идеями семейных ценностей. Использование нестандартного цвета краски в декоре фасада и крыши заставляет задуматься о том, что порой достаточно лишь нескольких взмахов кистью, чтобы полностью преобразить внешний облик своего жилища.
На замену объемной и громоздкой кухонной и столовой мебели пришли лаконичные полки и стеллажи, которые можно разделить на функциональные зоны. Светлые натуральные материалы, использованные в меблировке, создают гармонию в интерьере. Небольшие детали в виде яркой керамической посуды придают помещению уют и делают его более живым, становясь при этом эффектным акцентом на кухне.
Не все художники отрекаются от украшений холодильника. Согласитесь, что в таком дизайне семейные фотографии смотрятся весьма эффектно. Особенный характер этой кухне придают такие материалы, как нержавеющая сталь и натуральное дерево.
В этой гостиной поселилась весна. Здесь скомбинированы минимализм и эко-стиль. В декоре присутствуют авторские картины и невероятно стильные детские поделки. Также еще одна маленькая деталь, напоминает нам о том, что в доме живут творческие люди: обычный радиатор превратился в своеобразное украшение. Кажется, что по отдельности представленные украшения смотрелись бы скучно и неброско. Однако вместе они создают причудливую гармонию. Даже в серый дождливый день в этом доме будет присутствовать ощущение уюта, тепла и крепкой любви.
Мы видим, что выбранная концепция «завоевала» не только экстерьер, но и интерьер дома. Характерная черта оформления – это сильнейшее впечатление, которое создается за счет полного слияния и взаимодействия друг с другом различных элементов декора. Выбранная цветовая гамма с главенствующим бирюзовым построена на сочетаниях и контрасте.
Секрет гармонии кроется в особом сочетании отделки и предметов декора, а также в подборе цветовой гаммы для мебели. В спальне для девочки нам пришлось по вкусу сочетание зеленых, голубых, бирюзовых оттенков с ярким и сочным розовым цветом. Благодаря этому комната имеет игривый и озорной характер. Небольшие украшения выглядят продуманно, но мы уверенны, что даже творческий беспорядок будет смотреться в этой комнате невероятно стильно.
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