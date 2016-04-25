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Английская лазурь в доме художника

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Double storey extension for artist in Bishopston, Bristol, Dittrich Hudson Vasetti Architects Dittrich Hudson Vasetti Architects Кухня в стиле модерн
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Мы не раз задавались вопросом, как может выглядеть жилище не просто творческого человека, а профессионала, будь то архитектор, музыкант, писатель или художник. Время от времени нам удается рассмотреть более детально интерьеры, в которых живут такие люди, и сегодняшняя книга идей не исключение.

Итак, нам предстоит поход в гости к художнику, проживающему в английском графстве Бристоль.

Сказочный домик

Double storey extension for artist in Bishopston, Bristol Dittrich Hudson Vasetti Architects Столовая комната в стиле модерн
Dittrich Hudson Vasetti Architects

Double storey extension for artist in Bishopston, Bristol

Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects

Целью дизайна было создание  настроения, связанного с любимым цветом главного члена семьи – ребенка. Как результат, перед нашим взором представлен практически сказочный дом, концепция оформления которого сочетается с основными идеями семейных ценностей. Использование нестандартного цвета краски в декоре фасада и крыши заставляет задуматься о том, что порой достаточно лишь нескольких взмахов кистью, чтобы полностью преобразить внешний облик своего жилища.

Совершенство в цвете

Double storey extension for artist in Bishopston, Bristol Dittrich Hudson Vasetti Architects Кухня в стиле модерн
Dittrich Hudson Vasetti Architects

Double storey extension for artist in Bishopston, Bristol

Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects

На замену объемной и громоздкой кухонной и столовой мебели пришли лаконичные полки и стеллажи, которые можно разделить на функциональные зоны. Светлые натуральные материалы, использованные в меблировке, создают гармонию в интерьере. Небольшие детали в виде яркой керамической посуды придают помещению уют и делают его более живым, становясь при этом эффектным акцентом на кухне.

Скромность украшает

Double storey extension for artist in Bishopston, Bristol Dittrich Hudson Vasetti Architects Кухня в стиле модерн
Dittrich Hudson Vasetti Architects

Double storey extension for artist in Bishopston, Bristol

Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects

Не все художники отрекаются от украшений холодильника. Согласитесь, что в таком дизайне семейные фотографии смотрятся весьма эффектно. Особенный характер этой кухне придают такие материалы, как нержавеющая сталь и натуральное дерево.

Лучший декор — украшение, созданное своими руками

Double storey extension for artist in Bishopston, Bristol Dittrich Hudson Vasetti Architects Гостиная в стиле модерн
Dittrich Hudson Vasetti Architects

Double storey extension for artist in Bishopston, Bristol

Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects

В этой гостиной поселилась весна. Здесь скомбинированы минимализм и эко-стиль. В декоре присутствуют авторские картины и невероятно стильные детские поделки. Также еще одна маленькая деталь, напоминает нам о том, что в доме живут творческие люди: обычный радиатор превратился в своеобразное украшение. Кажется, что по отдельности представленные украшения смотрелись бы скучно и неброско. Однако вместе они создают причудливую гармонию. Даже в серый дождливый день в этом доме будет присутствовать ощущение уюта, тепла и крепкой любви.

Изящные детали

Double storey extension for artist in Bishopston, Bristol Dittrich Hudson Vasetti Architects Гостиная в стиле модерн
Dittrich Hudson Vasetti Architects

Double storey extension for artist in Bishopston, Bristol

Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects

Мы видим, что выбранная концепция «завоевала» не только экстерьер, но и интерьер дома. Характерная черта оформления – это сильнейшее впечатление, которое создается за счет полного слияния и взаимодействия друг с другом различных элементов декора. Выбранная цветовая гамма с главенствующим бирюзовым построена на сочетаниях и контрасте.

Творческая атмосфера

Double storey extension for artist in Bishopston, Bristol Dittrich Hudson Vasetti Architects Спальня в стиле модерн
Dittrich Hudson Vasetti Architects

Double storey extension for artist in Bishopston, Bristol

Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects

Секрет гармонии кроется в особом сочетании отделки и предметов декора, а также в подборе цветовой гаммы для мебели. В спальне для девочки нам пришлось по вкусу сочетание зеленых, голубых, бирюзовых оттенков с ярким и сочным розовым цветом. Благодаря этому комната имеет игривый и озорной  характер. Небольшие украшения выглядят продуманно, но мы уверенны, что даже творческий беспорядок будет смотреться в этой комнате невероятно стильно.

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