Английская лазурь в доме художника

Мы не раз задавались вопросом, как может выглядеть жилище не просто творческого человека, а профессионала, будь то архитектор, музыкант, писатель или художник. Время от времени нам удается рассмотреть более детально интерьеры, в которых живут такие люди, и сегодняшняя книга идей не исключение.

Итак, нам предстоит поход в гости к художнику, проживающему в английском графстве Бристоль.