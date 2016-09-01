Стили дизайна интерьера квартир: 12 стилей с современными реальными фотографиями

Мода – это не то, что придумано кем-то недалеким и совершенно оторванным от жизни. И она существует вовсе не потому, что кто-то всесильный своими маркетинговыми ухищрениями продавил что-то нужное для себя. Она представляет именно то, что реально соответствует потребностям современных людей. Просто это еще не все из них заметили.
Мы представляем вам несколько модных сейчас стилей, стремясь показать вам их возможности, которые в итоге создают вокруг лучшую жизнь.
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Модерн может быть не только практичен, но и изысканен, особенно в люксовом исполнении. Тогда остаются простые формы мебели и лаконичная отделка, а требуемая роскошь приходит с используемыми материалами, коврами и текстилем.
Стиль бразильяно – сочетание глянца и гламура, функционала и изысканных решений. Он помогает владельцам небольших квартир творить на маленькой площади настоящие чудеса!
Для жителей мегаполисов, не имеющих особой страсти к уборке и не желающих приглашать для этого чужих людей, подойдет европейский урбан. Его элегантность и неброская, но стильная палитра превратят обычную квартиру в аристократичное пространство.
Минимализм не вынуждает нас довольствоваться малым, он просто предлагает выбрать самое лучшее и окружить себя только им. Лучшего пространства для отдыха и не придумаешь!
Строгий дресс-код в офисе или любое вынужденное соответствие чьим-то правилам можно скомпенсировать эффектностью интерьера. Роскошь гламурного шика представлена блеском благородных металлов, глянцем полированного акрила или напольной плитки, сложными зеркалами в стиле ар-деко, белоснежной мебелью и отделкой и модными оттенками пастельной палитры.
Если вы желаете (и имеете возможность) продемонстрировать свой статус презентабельным интерьером, знайте, что для этого уже вовсе не обязательно воплощать в интерьере барокко. Нью-йоркский стиль, за которым сразу же видятся небоскребы и бронзовый бык с Уолл-стрит, скажет о доступной для вас роскоши более элегантно.
Даже если дальние странствия доступны вам пока только через интернет, не отказывайте себе в удовольствии принести в свой дом изысканную люксовую этнику. Влюбляясь в какую страну, традиционную для нее цветовую палитру и орнаменты, мы не превращаемся в аборигена, а просто расширяем свои границы. Качества этно-декора из брендовых сувенирных лавок уже вполне достаточно, чтобы помочь нам в этом.
Если в детстве вам на ночь бабушка читала не сказки братьев Гримм, а рассказы о Шерлоке Холмсе, то нет ничего удивительного в том, что в интерьере вы предпочтете английский стиль. Осовременить его можно, сделав, например, традиционные кресла с «ушами» максимально белыми.
Не всегда и не для каждого легко реализуемо желание жить у моря. И если отпуск дважды в год вас уже не устраивает, то попробуйте стиль коастал для любой из комнат вашей квартиры. В атмосфере такого интерьера даже воздух из кондиционера покажется соленым бризом.
Основанный на европейских классических стилях французского, голландского и английского происхождения он является самостоятельной и особенно удачной их вариацией, которая выглядит, как золотая середина между классикой и модерном.
Блеск ар-деко в моноформате, а не в акцентах в составе другого стиля, подойдет для тех, у кого душа вечно жаждет праздника. Трудно найти другой стиль, более соответствующий шумной вечеринке с многочисленными приглашенными.
Для взрослого человека внутреннее несоответствие мейнстриму безопаснее выразить в формате интерьера. Необычные увлечения типа плетения мандал или вышивания бисером легче всего вписать именно в богемный стиль. Он с радостью полюбит все ваши рукодельные штучки и вдохновит вас на изучение новых горизонтов творчества.
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