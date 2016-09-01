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Стили дизайна интерьера квартир: 12 стилей с современными реальными фотографиями

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Transversal Expression, Susanna Cots Interior Design Susanna Cots Interior Design Гостиная в стиле модерн
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Мода – это не то, что придумано кем-то недалеким и совершенно оторванным от жизни. И она существует вовсе не потому, что кто-то всесильный своими маркетинговыми ухищрениями продавил что-то нужное для себя. Она представляет именно то, что реально соответствует потребностям современных людей. Просто это еще не все из них заметили.

Мы представляем вам несколько модных сейчас стилей, стремясь показать вам их возможности, которые в итоге создают вокруг лучшую жизнь.

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​Модерн / Современный стиль

Apartamento Porto, Jorge Cassio Dantas Lda Jorge Cassio Dantas Lda Гостиная в стиле модерн
Jorge Cassio Dantas Lda

Jorge Cassio Dantas Lda
Jorge Cassio Dantas Lda
Jorge Cassio Dantas Lda

Модерн может быть не только практичен, но и изысканен, особенно в люксовом исполнении. Тогда остаются простые формы мебели и лаконичная отделка, а требуемая роскошь приходит с используемыми материалами, коврами и текстилем.

Бразильяно

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Стиль бразильяно – сочетание глянца и гламура, функционала и изысканных решений. Он помогает владельцам небольших квартир творить на маленькой площади настоящие чудеса!

​Европейский урбан

Mieszkanie - Warszawa - 85 m2, Mprojekt Mprojekt Гостиная в стиле модерн
Mprojekt

Mprojekt
Mprojekt
Mprojekt

Для жителей мегаполисов, не имеющих особой страсти к уборке и не желающих приглашать для этого чужих людей, подойдет европейский урбан. Его элегантность и неброская, но стильная палитра превратят обычную квартиру в аристократичное пространство.

​Минимализм

Transversal Expression, Susanna Cots Interior Design Susanna Cots Interior Design Гостиная в стиле модерн
Susanna Cots Interior Design

Transversal Expression

Susanna Cots Interior Design
Susanna Cots Interior Design
Susanna Cots Interior Design

Минимализм не вынуждает нас довольствоваться малым, он просто предлагает выбрать самое лучшее и окружить себя только им. Лучшего пространства для отдыха и не придумаешь!

​Гламурный шик

Brilho e Luz! - Decoração de sala de estar e jantar, White Glam White Glam Гостиная в стиле модерн
White Glam

White Glam
White Glam
White Glam

Строгий дресс-код в офисе или любое вынужденное соответствие чьим-то правилам можно скомпенсировать эффектностью интерьера. Роскошь гламурного шика представлена блеском благородных металлов, глянцем полированного акрила или напольной плитки, сложными зеркалами в стиле ар-деко, белоснежной мебелью и отделкой и модными оттенками пастельной палитры.

​Нью-йоркский

Благородство бежевого, Ольга Райская Ольга Райская Гостиная в стиле модерн
Ольга Райская

Благородство бежевого

Ольга Райская
Ольга Райская
Ольга Райская

Если вы желаете (и имеете возможность) продемонстрировать свой статус презентабельным интерьером, знайте, что для этого уже вовсе не обязательно воплощать в интерьере барокко. Нью-йоркский стиль, за которым сразу же видятся небоскребы и бронзовый бык с Уолл-стрит, скажет о доступной для вас роскоши более элегантно.

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​Этнический шик

Amsterdam Keizersgracht, Ethnic Chic - Home Couture Ethnic Chic - Home Couture Гостиная в стиле модерн
Ethnic Chic – Home Couture

Ethnic Chic - Home Couture
Ethnic Chic – Home Couture
Ethnic Chic - Home Couture

Даже если дальние странствия доступны вам пока только через интернет, не отказывайте себе в удовольствии принести в свой дом изысканную  люксовую этнику. Влюбляясь в какую страну, традиционную для нее цветовую палитру и орнаменты, мы не превращаемся в аборигена, а просто расширяем свои границы. Качества этно-декора из брендовых сувенирных лавок уже вполне достаточно, чтобы помочь нам в этом.

​Английский

Townhouse, ANNA DUVAL ANNA DUVAL Гостиная в классическом стиле Серый
ANNA DUVAL

ANNA DUVAL
ANNA DUVAL
ANNA DUVAL

Если в детстве вам на ночь бабушка читала не сказки братьев Гримм, а рассказы о Шерлоке Холмсе, то нет ничего удивительного в том, что в интерьере вы предпочтете английский стиль. Осовременить его можно, сделав, например, традиционные кресла с «ушами» максимально белыми.

​Коастал

Living Room in Holiday Home Dupere Interior Design Гостиные в эклектичном стиле
Dupere Interior Design

Living Room in Holiday Home

Dupere Interior Design
Dupere Interior Design
Dupere Interior Design

Не всегда и не для каждого легко реализуемо желание жить у моря. И если отпуск дважды в год вас уже не устраивает, то попробуйте стиль коастал для любой из комнат вашей квартиры. В атмосфере такого интерьера даже воздух из кондиционера покажется соленым бризом.

​Транситионал

Maison à Clanton Park, ANNA DUVAL ANNA DUVAL Гостиная в классическом стиле Серый
ANNA DUVAL

ANNA DUVAL
ANNA DUVAL
ANNA DUVAL

Основанный на европейских классических стилях французского, голландского и английского происхождения он является самостоятельной и особенно удачной их вариацией, которая выглядит, как золотая середина между классикой и модерном.

​Ар-деко

Гостиная в частном доме, Sweet Home Design Sweet Home Design Гостиная в стиле модерн Белый
Sweet Home Design

Гостиная в частном доме

Sweet Home Design
Sweet Home Design
Sweet Home Design

Блеск ар-деко в моноформате, а не в акцентах в составе другого стиля, подойдет для тех, у кого душа вечно жаждет праздника. Трудно найти другой стиль, более соответствующий шумной вечеринке с многочисленными приглашенными.

​Богемный шик

Cuadros para salon, ESTUDIO DELIER ESTUDIO DELIER Гостиная в стиле лофт
ESTUDIO DELIER

ESTUDIO DELIER
ESTUDIO DELIER
ESTUDIO DELIER

Для взрослого человека внутреннее несоответствие мейнстриму безопаснее выразить в формате интерьера. Необычные увлечения типа плетения мандал или вышивания бисером легче всего вписать именно в богемный стиль. Он с радостью полюбит все ваши рукодельные штучки и вдохновит вас на изучение новых горизонтов творчества.

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