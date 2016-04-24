Философия свободы

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CENTRAL PYRAMID SKY LIGHT AND GARDEN THEMED INDEPENDENT HOUSE IN HYDERABAD, KREATIVE HOUSE KREATIVE HOUSE Кухня в стиле модерн Мрамор Белый
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Элегантный интерьер как добродетель и отражение личности хозяина дома, его моральных убеждений и вкуса. Сегодня перед нами красноречивый дизайн дома, который находится в индийском городе Хайдерабад.

Имеющиеся два уровня позволили удачно спланировать все необходимое заказчикам помещения. На первом этаже помимо кухни обустроили просторную столовую зону, гардеробную и санузел. Большая же часть второго уровня используется для досуга.

Свободная планировка

CENTRAL PYRAMID SKY LIGHT AND GARDEN THEMED INDEPENDENT HOUSE IN HYDERABAD, KREATIVE HOUSE KREATIVE HOUSE Кухня в стиле модерн Мрамор Белый
KREATIVE HOUSE

KREATIVE HOUSE
KREATIVE HOUSE
KREATIVE HOUSE

Дизайнеры пришли к выводу, что именно так должны выглядеть кухня и обеденная зона, расположенные на первом этаже дома. Светлые натуральные материалы, использованные в отделке помещения, создают гармонию в интерьере. Небольшие детали в виде фурнитуры и ярких светильников придают уют и делают дизайн более живым, становясь при этом эффектным акцентом.

Пространственный объем

CENTRAL PYRAMID SKY LIGHT AND GARDEN THEMED INDEPENDENT HOUSE IN HYDERABAD, KREATIVE HOUSE KREATIVE HOUSE Столовая комната в эклектичном стиле Мрамор Белый
KREATIVE HOUSE

KREATIVE HOUSE
KREATIVE HOUSE
KREATIVE HOUSE

Важное место занимают благородные материалы отделки и меблировки. Авторы проекта отдали предпочтение коже, дереву, мрамору, стеклу и металлу, позволив внутреннему убранству засиять ярким светом. Динамику в общее пространство вносят хромированные элементы, а также зеркальный орнамент на потолке.

Идеальная геометрия

CENTRAL PYRAMID SKY LIGHT AND GARDEN THEMED INDEPENDENT HOUSE IN HYDERABAD, KREATIVE HOUSE KREATIVE HOUSE Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле Мрамор Белый
KREATIVE HOUSE

KREATIVE HOUSE
KREATIVE HOUSE
KREATIVE HOUSE

В столовой с открытой планировкой основную функциональную нагрузку несет столешница, выполненная из великолепного мрамора. Идеальную поверхность прекрасно дополняют напольные плиты холодного тона, а также темные стулья с высокими спинками. Черная столешница придает пространству индивидуальный вид, хотя остальной декор можно считать достаточно традиционным.

Панорамный вид

CENTRAL PYRAMID SKY LIGHT AND GARDEN THEMED INDEPENDENT HOUSE IN HYDERABAD, KREATIVE HOUSE KREATIVE HOUSE Балкон и терраса в стиле модерн Изделия из древесины Белый
KREATIVE HOUSE

KREATIVE HOUSE
KREATIVE HOUSE
KREATIVE HOUSE

Поднявшись по лестнице, мы попадаем в пространства холла, откуда открывается панорамный вид на город. По задумке дизайнеров проекта, в этом помещении отсутствует какая-либо мебель — таким образом ничто не отвлекает от любования городским пейзажем.  Как мы видим, хозяин пентхауса хотел  иметь элегантное, спокойное и совмещающее в себе одновременно классическое и современное оформление жилое пространство, что и реализовали в своем проекте дизайнеры. Интерьер получился смелым, говорящим о социальном статусе, ценностях и привычках.

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