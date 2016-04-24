Философия свободы

Элегантный интерьер как добродетель и отражение личности хозяина дома, его моральных убеждений и вкуса. Сегодня перед нами красноречивый дизайн дома, который находится в индийском городе Хайдерабад.
Имеющиеся два уровня позволили удачно спланировать все необходимое заказчикам помещения. На первом этаже помимо кухни обустроили просторную столовую зону, гардеробную и санузел. Большая же часть второго уровня используется для досуга.
Дизайнеры пришли к выводу, что именно так должны выглядеть кухня и обеденная зона, расположенные на первом этаже дома. Светлые натуральные материалы, использованные в отделке помещения, создают гармонию в интерьере. Небольшие детали в виде фурнитуры и ярких светильников придают уют и делают дизайн более живым, становясь при этом эффектным акцентом.
Важное место занимают благородные материалы отделки и меблировки. Авторы проекта отдали предпочтение коже, дереву, мрамору, стеклу и металлу, позволив внутреннему убранству засиять ярким светом. Динамику в общее пространство вносят хромированные элементы, а также зеркальный орнамент на потолке.
В столовой с открытой планировкой основную функциональную нагрузку несет столешница, выполненная из великолепного мрамора. Идеальную поверхность прекрасно дополняют напольные плиты холодного тона, а также темные стулья с высокими спинками. Черная столешница придает пространству индивидуальный вид, хотя остальной декор можно считать достаточно традиционным.
Поднявшись по лестнице, мы попадаем в пространства холла, откуда открывается панорамный вид на город. По задумке дизайнеров проекта, в этом помещении отсутствует какая-либо мебель — таким образом ничто не отвлекает от любования городским пейзажем. Как мы видим, хозяин пентхауса хотел иметь элегантное, спокойное и совмещающее в себе одновременно классическое и современное оформление жилое пространство, что и реализовали в своем проекте дизайнеры. Интерьер получился смелым, говорящим о социальном статусе, ценностях и привычках.