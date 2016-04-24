Философия свободы

Элегантный интерьер как добродетель и отражение личности хозяина дома, его моральных убеждений и вкуса. Сегодня перед нами красноречивый дизайн дома, который находится в индийском городе Хайдерабад.

Имеющиеся два уровня позволили удачно спланировать все необходимое заказчикам помещения. На первом этаже помимо кухни обустроили просторную столовую зону, гардеробную и санузел. Большая же часть второго уровня используется для досуга.