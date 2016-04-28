Полная уборка за час? Это возможно!

Уборка за час? Это возможно? Да, это реально, если придерживаться некоторых принципов, изменить немного свой день и запланированные дела. Эти принципы позволят иметь опрятный вид дома, проводить уборку значительно быстрее и легче. В этой статье вы узнаете, как добиться того, чтобы делать уборку за час.
Что такое рутина? Это ежедневные, обязательные, повторяющиеся изо дня в день действия, которые позволят содержать дом в порядке, меньше тратить времени на уборку. Эти дела должны войти в привычку. Такие рутины можно разделить на утренние и вечерние. К примеру, утренние рутины – сразу убирать со стола и мыть посуду после завтрака, пока вы приводите себя в порядок в ванной комнате, можно протереть зеркало, сантехнику. В вечерние рутины можно включить чистку плиты после приготовления ужина, размещение вещей по местам, уборка по верхам и т.д. Эти дела очень сократят время на уборку в дальнейшем, так как нужно будет просто поддерживать чистоту. Подробнее об этом можно узнать из системы Флайледи.
Перед тем как начать уборку, пройдитесь по дому, разложите все вещи и предметы на свои места. Это облегчит уборку. Вы можете взять коробку или пакет и складывать вещи туда, которые не на своих местах, а потом пройтись и все разложить или если нет времени, то разложить, когда будет свободная минута. Запомните, что свободные и чистые горизонтальные поверхности моментально прибавят дому чистоты, поэтому освободите все столы и тумбочки от лишнего мусора. Под ними имеются в виду места, которые, как бы вы ни убирали, всегда со скоростью звука засоряются вновь и вновь. Такими местами могут быть полочки, шкафчики либо же журнальный столик, проходя мимо которого достаточно просто сложить литературу – и внешний вид комнаты преобразится сразу.
Если это действие включить в утреннюю и вечернюю рутину, ваш дом станет значительно опрятнее. Ведь ощущение хаоса как раз создается из мелких вещей.
Вам нужно засечь время, поставив таймер ровно на пятнадцать минут, причем ни минутой больше. Составьте план уборки, что хотите сделать, чтобы убрать быстро квартиру. Начните с самого главного, а закончите менее важным. Если же получится так, что вы не успели справиться с поставленной задачей в отведенное для уборки время, то она переносится на следующий день. При условии, что это будет выполняться систематически, вы не будете ежедневно убираться в квартире, вы будете просто поддерживать порядок. Очень важно заниматься уборкой ровно 15 минут, если вы не закончили чистить плиту на кухне, а таймер уже прозвенел, бросайте все и переходите, к примеру, в гостиную.
Будет намного быстрее и эффективнее, если вы станете выполнять несколько дел параллельно. Так вы не потеряете время даром и к тому же облегчите свои усилия. Начинайте всегда с кухни, перемещаясь к ванной и туалету. Например, если у вас cкопилась гора грязной посуды, то заткните раковину и замочите грязную посуду в горячей воде, добавив жидкость для мытья посуды. Отмокнув, посуда отмоется очень быстро. В это время, пока идет отмакивание, к примеру, протрите плиту, поверхности столов, дверцы шкафчиков, холодильник. Уберите внутрь шкафчиков все лишние кастрюли и сковороды, которые создают ощущение беспорядка. Быстро сполосните посуду – и кухня почти в полном порядке.
Чтобы убрать полы быстрее, можно сначала подмести их, собрав грязь в кучки, а потом по ним пройтись пылесосом. Многими воспринимается этот технологический этап работы как лишний и стараются сэкономить на этом время. Но, как показывает практика, для результативной уборки он необходим, так как пылесос не только собирает невидимую пыль, но и разный другой мусор. Если как следует все не пропылесосить, то мыть полы будет гораздо сложнее и не исключено, что под ногами будут скрипеть крошки.
Если нужно быстро прибраться и навести порядок, необязательно обращаться в клининговую компанию, в борьбе с пылью лучше использовать метелку из перьев, так как ею быстрее удаляется пыль, чем если бы вы протирали все тряпкой, поднимая и передвигая каждый предмет.
В то время как вы передвигаетесь по дому, вы можете возвращать вещи на места, где-то что-то протереть, выкинуть и убрать. Научитесь замечать сразу такие места и по ходу дела их устранять. Также учтите, что такая уборка не состоит из тщательного отмывания и очищения. Вы просто быстро наводите порядок.