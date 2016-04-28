Полная уборка за час? Это возможно!

Перед тем как начать уборку, пройдитесь по дому, разложите все вещи и предметы на свои места. Это облегчит уборку. Вы можете взять коробку или пакет и складывать вещи туда, которые не на своих местах, а потом пройтись и все разложить или если нет времени, то разложить, когда будет свободная минута. Запомните, что свободные и чистые горизонтальные поверхности моментально прибавят дому чистоты, поэтому освободите все столы и тумбочки от лишнего мусора. Под ними имеются в виду места, которые, как бы вы ни убирали, всегда со скоростью звука засоряются вновь и вновь. Такими местами могут быть полочки, шкафчики либо же журнальный столик, проходя мимо которого достаточно просто сложить литературу – и внешний вид комнаты преобразится сразу.

Если это действие включить в утреннюю и вечернюю рутину, ваш дом станет значительно опрятнее. Ведь ощущение хаоса как раз создается из мелких вещей.