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Полная уборка за час? Это возможно!

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
ATLAS TERAS | Mersin | Turkey , BUUN MOTTO ARCHITECTS BUUN MOTTO ARCHITECTS Гостиная в стиле модерн
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Уборка за час? Это возможно? Да, это реально, если придерживаться некоторых принципов, изменить немного свой день и запланированные дела. Эти принципы позволят иметь опрятный вид дома, проводить уборку значительно быстрее и легче. В этой статье вы узнаете, как добиться того, чтобы делать уборку за час.

Создайте ежедневную рутину из маленьких, простых, но эффективных дел

ATLAS TERAS | Mersin | Turkey , BUUN MOTTO ARCHITECTS BUUN MOTTO ARCHITECTS Гостиная в стиле модерн
BUUN MOTTO ARCHITECTS

BUUN MOTTO ARCHITECTS
BUUN MOTTO ARCHITECTS
BUUN MOTTO ARCHITECTS

Что такое рутина? Это ежедневные, обязательные, повторяющиеся изо дня в день действия, которые позволят содержать дом в порядке, меньше тратить времени на уборку. Эти дела должны войти в привычку. Такие рутины можно разделить на утренние и вечерние. К примеру, утренние рутины – сразу убирать со стола и мыть посуду после завтрака, пока вы приводите себя в порядок в ванной комнате, можно протереть зеркало, сантехнику. В вечерние рутины можно включить чистку плиты после приготовления ужина, размещение вещей по местам, уборка по верхам и т.д. Эти дела очень сократят время на уборку в дальнейшем, так как нужно будет просто поддерживать чистоту. Подробнее об этом можно узнать из системы Флайледи.

Положите вещи на свои места

Josette Duck Egg - Primavera Verano 2016, Laura Ashley Decoración Laura Ashley Decoración Спальня в классическом стиле Синий
Laura Ashley Decoración

Laura Ashley Decoración
Laura Ashley Decoración
Laura Ashley Decoración

Перед тем как начать уборку, пройдитесь по дому, разложите все вещи и предметы на свои места. Это облегчит уборку. Вы можете взять коробку или пакет и складывать вещи туда, которые не на своих местах, а потом пройтись и все разложить или если нет времени, то разложить, когда будет свободная минута. Запомните, что свободные и чистые горизонтальные поверхности моментально прибавят дому чистоты, поэтому освободите все столы и тумбочки от лишнего мусора. Под ними имеются в виду места, которые, как бы вы ни убирали, всегда со скоростью звука засоряются вновь и вновь. Такими местами могут быть полочки, шкафчики либо же журнальный столик, проходя мимо которого достаточно просто сложить литературу – и внешний вид комнаты преобразится сразу.

Если это действие включить в утреннюю и вечернюю рутину, ваш дом станет значительно опрятнее. Ведь ощущение хаоса как раз создается из мелких вещей.

Ставьте таймер на каждое задание не более чем на 10-15 минут

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Concepteur Designer d&#39;Espace – Cyril DARD

Concepteur Designer d'Espace - Cyril DARD
Concepteur Designer d&#39;Espace – Cyril DARD
Concepteur Designer d'Espace - Cyril DARD

Вам нужно засечь время, поставив таймер ровно на пятнадцать минут, причем ни минутой больше. Составьте план уборки, что хотите сделать, чтобы убрать быстро квартиру. Начните с самого главного, а закончите менее важным. Если же получится так, что вы не успели справиться с поставленной задачей в отведенное для уборки время, то она переносится на следующий день. При условии, что это будет выполняться систематически, вы не будете ежедневно убираться в квартире, вы будете просто поддерживать порядок. Очень важно заниматься уборкой ровно 15 минут, если вы не закончили чистить плиту на кухне, а таймер уже прозвенел, бросайте все и переходите, к примеру, в гостиную.

Мультизадание

Arts & Crafts - Primavera Verano 2016, Laura Ashley Decoración Laura Ashley Decoración Гардеробная в классическом стиле Многоцветный
Laura Ashley Decoración

Laura Ashley Decoración
Laura Ashley Decoración
Laura Ashley Decoración

Будет намного быстрее и эффективнее, если вы станете выполнять несколько дел параллельно. Так вы не потеряете время даром и к тому же облегчите свои усилия. Начинайте всегда с кухни, перемещаясь к ванной и туалету. Например, если у вас cкопилась гора грязной посуды, то заткните раковину и замочите грязную посуду в горячей воде, добавив жидкость для мытья посуды. Отмокнув, посуда отмоется очень быстро. В это время, пока идет отмакивание, к примеру, протрите плиту, поверхности столов, дверцы шкафчиков, холодильник. Уберите внутрь шкафчиков все лишние кастрюли и сковороды, которые создают ощущение беспорядка. Быстро сполосните посуду – и кухня почти в полном порядке.

Уборка полов

De Jager Interieur | Heemstede, De Jager Interieur De Jager Interieur Спальня в стиле модерн Дерево Белый
De Jager Interieur

De Jager Interieur
De Jager Interieur
De Jager Interieur

Чтобы убрать полы быстрее, можно сначала подмести их, собрав грязь в кучки, а потом по ним пройтись пылесосом. Многими воспринимается этот технологический этап работы как лишний и стараются сэкономить на этом время. Но, как показывает практика, для результативной уборки он необходим, так как пылесос не только собирает невидимую пыль, но и разный другой мусор. Если как следует все не пропылесосить, то мыть полы будет гораздо сложнее и не исключено, что под ногами будут скрипеть крошки.

Используйте метелку из перьев для смахивания пыли

De Jager Interieur | Heemstede, De Jager Interieur De Jager Interieur Спальня в стиле модерн Дерево Белый
De Jager Interieur

De Jager Interieur
De Jager Interieur
De Jager Interieur

Если нужно быстро прибраться и навести порядок, необязательно обращаться в клининговую компанию, в борьбе с пылью лучше использовать метелку из перьев, так как ею быстрее удаляется пыль, чем если бы вы протирали все тряпкой, поднимая и передвигая  каждый предмет.

Убирайте, пока идете по дому

City Dwelling - Primavera Verano 2016, Laura Ashley Decoración Laura Ashley Decoración Кухня в стиле лофт Серый
Laura Ashley Decoración

Laura Ashley Decoración
Laura Ashley Decoración
Laura Ashley Decoración

В то время как вы передвигаетесь по дому, вы можете возвращать вещи на места, где-то что-то протереть, выкинуть и убрать. Научитесь замечать сразу такие места и по ходу дела их устранять. Также учтите, что такая уборка не состоит из тщательного отмывания и очищения. Вы просто быстро наводите порядок.

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