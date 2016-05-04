Наши еженедельные советы: как сэкономить семейный бюджет

Закупайте продукты по заранее составленному списку, избегая покупки ненужных продуктов, без которых вы вполне сможете обойтись. Берите с собой минимально необходимую сумму денег. Старайтесь не рассчитываться кредитной карточкой, когда вы не можете контролировать расхода средств. Заранее поинтересуйтесь ценами на продукты в различных магазинах и покупайте только там, где дешевле, даже если часть продуктов необходимо будет покупать в других магазинах. Вы потеряете время, но сэкономите деньги.

По возможности, закупайте продукты на оптовых базах, где цена, как правило, всегда на 10 -15 % дешевле, чем в магазинах. При покупке не обращайте внимания на рекламу и не покупайте разрекламированный товар дороже, чем идентичный товар другого производителя. Не реагируйте на красивую упаковку. Она никак не влияет на качество товара.

Дешевле покупать товары на развес, чем упакованные. Если какой-либо товар продается по акционной цене и срок годности позволяет, покупайте его про запас. Также старайтесь покупать продукты, срок реализации которых подходит к концу: как правило, цены на такие продукты значительно снижены.

Если вы предпочитаете покупать продукты на рынках, помните:

1. Тщательно следите за взвешиванием товара, так как зачастую продавцы стремятся «обвесить» покупателя;

2. Ходите на рынок со своим калькулятором, проверяя расчеты;

3. Старайтесь совершать покупки в будний день ближе к закрытию рынка – в такое время цены на продукты минимальные.

И последний совет: не планируйте покупку продуктов более одного раза в неделю.