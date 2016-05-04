Наши еженедельные советы: как сэкономить семейный бюджет

Вопрос экономии денежных средств очень актуален в наше время. Цены на товары и услуги постоянно растут, а зарплаты и социальные выплаты остаются на прежнем уровне. Кроме того, периодически возникает необходимость осуществления крупных покупок, а средств на такие покупки не всегда хватает. Поэтому многие люди все часто задумываются над вопросом: как можно сэкономить деньги?
Прежде всего, необходимо уяснить, что экономить – не всегда означает ограничивать себя в чем-то. Экономить – это правильно распределять деньги и правильно их тратить. Прежде чем заняться экономией, необходимо проанализировать, на что же уходят ваши деньги и как можно сократить ваши расходы. Подходить к этому вопросу нужно с умом, помня, что лучше не экономить на питании, лечении, отдыхе и образовании.
Предлагаем вам несколько способов экономии семейного бюджета.
Если вы арендуете жилье, переговорите с владельцем о снижении арендной платы. Этот разговор должен иметь под собой основание: изучите цены на съемное жилье в вашем районе. Если вы посчитаете, что цена завышена, просите снижение арендной платы. Но будьте готовы к тому, что придется искать жилье дешевле, если вам откажут.
Если же жилье взято в ипотеку, узнайте условия рефинансирования (перекредитования), изучите условия, предлагаемые различными банками, и выберете вариант, который позволит вам сэкономить несколько процентов на выплатах.
Закупайте продукты по заранее составленному списку, избегая покупки ненужных продуктов, без которых вы вполне сможете обойтись. Берите с собой минимально необходимую сумму денег. Старайтесь не рассчитываться кредитной карточкой, когда вы не можете контролировать расхода средств. Заранее поинтересуйтесь ценами на продукты в различных магазинах и покупайте только там, где дешевле, даже если часть продуктов необходимо будет покупать в других магазинах. Вы потеряете время, но сэкономите деньги.
По возможности, закупайте продукты на оптовых базах, где цена, как правило, всегда на 10 -15 % дешевле, чем в магазинах. При покупке не обращайте внимания на рекламу и не покупайте разрекламированный товар дороже, чем идентичный товар другого производителя. Не реагируйте на красивую упаковку. Она никак не влияет на качество товара.
Дешевле покупать товары на развес, чем упакованные. Если какой-либо товар продается по акционной цене и срок годности позволяет, покупайте его про запас. Также старайтесь покупать продукты, срок реализации которых подходит к концу: как правило, цены на такие продукты значительно снижены.
Если вы предпочитаете покупать продукты на рынках, помните:
1. Тщательно следите за взвешиванием товара, так как зачастую продавцы стремятся «обвесить» покупателя;
2. Ходите на рынок со своим калькулятором, проверяя расчеты;
3. Старайтесь совершать покупки в будний день ближе к закрытию рынка – в такое время цены на продукты минимальные.
И последний совет: не планируйте покупку продуктов более одного раза в неделю.
Не пользуйтесь услугами профессиональных дизайнеров, консультантов и стилистов. В каждом магазине работают опытные специалисты, которые профессионально проконсультируют вас совершенно бесплатно. Вам помогут разработать дизайн (при ремонте), подобрать необходимые материалы, а если очень повезет то и посоветуют хороших и недорогих специалистов. При покупке техники или мебели прямо в магазине вам подберут вариант, который будет отвечать всем вашим требования.
При посещении магазина одежды консультанты предложат вам фасоны, которые более всего подходят к вашей фигуре, а в парикмахерской опытный стилист предложит стрижку, которая наиболее вам подойдет. И все это совершенно бесплатно.
Экономии также можно достичь, если не пользоваться платными услугами, например, самостоятельно делать маникюр или ремонтировать прохудившуюся одежду. Великолепно, если вы можете шить или вязать, мастерить что-то своими руками. Так, вы сэкономите на одежде и подарках.
Экономию электроэнергии можно достичь как за счет освещения помещения, так и за счет правильного использования электрических приборов. Максимально используйте в помещениях дневной свет (для его доступа следите за чистотой окон). Используйте для освещения энергосберегающие лампы. Хотя эти лампы и стоят дороже, чем обычные, их использование позволит в четыре раза уменьшить потребление электроэнергии, а срок их службы увеличить в шесть раз.
Правильно пользуйтесь бытовыми приборами:
- Скопление пыли на фильтре пылесоса и заполнение мешка более чем на треть приведет к большему расходу электроэнергии;
- Неполная загрузка стиральной машины увеличивает энергопотребление на десять процентов, а неправильно выбрана программа – на тридцать процентов;
- Чем больше температура окружающей среды в помещении, где работает холодильник, тем больше его энергопотребление;
- Накипь на электрочайнике также увеличивает энергопотребление прибора.
Всякий раз, выходя из комнаты, тушите свет и выключайте из розеток неиспользуемые электроприборы.
Деньги можно сэкономить на мелочах, которые мы порой даже не замечаем или не предаем им значения. Вот несколько примеров:
- Не стоит тратить деньги на бумажные салфетки каждую неделю. Приобретите хлопковые салфетки и используйте их в течении долгого времени, периодически стирая;
- Использование одноразовых бритвенных станков обходится дороже, чем покупка дорогого станка;
- Не выбрасывайте пакеты с супермаркетов. Это избавит вас от необходимости каждый раз при осуществлении покупки покупать новый пакет;
- Если вы живете в крупном городе задумайтесь о покупке проездного билета. Он обойдется вам дешевле, чем каждодневные расходы на транспорт и защитит от соблазна воспользоваться такси;
- Если вы часто и долго разговариваете по телефону, сократите свои расходы, отдав предпочтению скайпу. Можно также изучить предлагаемые оператором тарифные пакеты и выбрать для себя наиболее подходящий с наименьшими затратами.
Вы можете не ограничивать себя в витаминах и значительно сэкономить, если сами вырастите на приусадебном участке, балконе или подоконнике зелень типа укропа, петрушки и лука. Также не стоит забывать о заготовках на зиму. Вы можете обеспечить себя качественными продуктами, приобретя их летом по низким ценам и заморозив или переработав их.
Также можно сэкономить и на покупке бытовой химии (гели для душа, мыло, средства для мытья посуды, туалетная бумага и т.п.). Попробуйте заменить разрекламированные средства более дешевыми, но менее известными. Разницы в большинстве случаев вы не заметите, а денег сэкономите. Есть еще один способ экономии – покупка большими объемами. Жидкое мыло в больших бутылках и стиральный порошок в экономпакетах стоят значительно дешевле, чем при мелкой расфасовке.
При покупке одежды следите за распродажами, также используйте интернет-магазины, где цены значительно дешевле. А планировать походы в кино лучше всего на утро, когда цены на сеанс значительно снижены.
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