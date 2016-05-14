Как заменить дверную ручку?

Как только люди почувствовали необходимость жить в закрытом пространстве, а не на улице, появились первые двери. Их прародителями стали шкуры животных, которыми первобытные люди завешивали входы в пещеру. Правда, они не требовали установки ручек, так как открывались легким движением руки в сторону.
Если говорить более точно, то первые дверные ручки появились в IV веке до н. е., когда человек стал использовать дерево в качестве материала для дверей. Поначалу они имели исключительно практическое значение и изготавливались в самой простой форме — ручки-скобы. В дальнейшем ручка стала менять свои формы, приобретать вычурные узоры, инкрустироваться резьбой и даже драгоценными металлами. По форме и оздобе ручки можно было судить о достатке хозяина, она стала предметом домашнего дизайна.
Следующим этапом развитие стала привязка ручки к дверному замку, хотя раньше они были независимы. Появились ручки-защелки, которые еще называют ручки-кнобы (от англ. сл. knob – кнопка).
На сегодняшний день ручки широко используются в межкомнатных дверях, что позволяет их держать прикрытыми. Ведь защелка надежно удерживает дверь в проеме. Однако, они могут сломаться, чем влекут необходимость замены дверной ручки. Эта процедура проста и под силу любому, без вызова слесаря.
Прежде чем заменить дверные ручки-кнобы нужно знать, что они бывают двух типов: наружного крепления и потайного.
В первом случае все довольно просто. С одной из сторон ручку удерживают два винта, которые следует выкрутить при помощи отвертки. Поскольку очень часто такие винты делают из очень мягкого сплава, не рекомендуют применять шуруповерт. В этом случае шляпки винтов могут быть сорваны, тем самым усложнив процесс замены ручки-кноба. После того, как винты выкручены, ручка распадается сама по себе.
В случае, если ручка имеет потайное крепление, на ее лицевой панели сбоку нужно найти отверстие. Если верить фильму по повестям Толкиена «Хоббит», луч уходящего солнца должен указать на него.
CopenhagenCollection by Galbusera
Когда луч уходящего солнца укажет на отверстие, нужно просунуть туда гвоздь или спицу, поддеть лицевую панель и снять ее. Под ней будут обнаружены винты, которые станут следующим этапом этого квеста. Их нужно выкрутить, как и в случае ручки с наружным креплением. После того, как винты выкручены, ручка распадается на две половины и ее легко снять.
Как видно, такая конструкция ручки-кноба позволяет ей выглядеть более эстетично, так как винты не видны даже при тщательном визуальном осмотре. Так ни один посетитель не увидит какого-то недостатка в замене дверной ручки, каким может быть вкручивание винта под неверным углом, потёртое лакокрасочное покрытие, поврежденное из-за контакта с отверткой и тому подобного.
Второй элемент дверной ручки, который необходимо снять, это защелка. Она врезана в площину дверного полотна и крепится в нем при помощи двух саморезов. Их нужно выкрутить. При этом важно помнить о том, что лучше это делать отверткой, а не шуруповертом.
После того, как защелка выкручена, в дверном полотне остается вырез, в которые необходимо будет вкрутить новую ручку.
Важно помнить, что выкручивая все элементы прежней ручки, нужно бережно относиться к материалу, из которого сделано само дверное полотно. Дело в том, что саморезы и винты после их выкручивания оставляют борозды. Выкручивание саморезов само по себе нарушает их плотность и целостность, вкручивание новых — разрушает не меньше. Поэтому все манипуляции следует делать не спеша, оставляя шанс новым конструктивным элементом четко быть смонтированными в дверное полотно.
Новую дверную ручку следует выбрать заранее. При этом, важно выбрать такую же по типу ручку, иначе ее компоненты невозможно будет закрепить в существующем вырезе в дверном полотне. В противном случае нужно будет менять и дверь, что в данном случае выглядит не вполне оправданно.
Монтируется новая ручка в обратной последовательности по отношению к процессу ее разборки. При этом, новые ручки продаются собранными, поэтому предварительно их нужно разобрать.
Разобрав новую ручку, нужно вставить защелку в вырез дверного полотна. Крепиться при помощи двух саморезов. Вставлять защелку нужно «собачкой» наружу. Вырезы в двери от старой ручку помогут сделать это довольно точно. Предварительно нужно замерять размеры выреза и новой ручки, чтобы сопоставить, подойдут ли они в данном конкретном случае.
Когда наши корабли бороздят космическое пространство и стыкуются к орбитальной станции, на Земле задаче более приземленные — состыковать две лицевых панели дверной ручки самостоятельно. И если для того чтобы пристыковать космический корабль, нужно пройти годы подготовки и обучения, для замены дверной ручки понадобится лишь прочтение этой статьи, пару отверток, крепкие руки, капельку времени и терпения.
Очень часто после старой дверной ручке на поверхности двери остается четкий след, который тяжело убрать без закрашивания или скрыть без монтажа новой ручки на эту дверь. Если по нему ориентироваться при состыковке двух лицевых панелей, можно легко добиться нужного результата. В то же время, не стоит недооценивать этого этапа работы, так как от правильности сопоставления пазов будет зависеть нормальная работа механизма.
После того, как две части основания ручки сопоставлены, их нужно закрепить при помощи двух винтов. Как уже говорилось выше, крепление может быть наружным или потайным. При наружном креплении винты просто вкручиваются в отверстия, которые есть в основании ручки.
Что касается потайных крепежей, то в этом случае также требуется вкрутить винты, однако после этого они скрываются за колпачком самой ручки.
Если выбрана недорогая модель ручки-кноба, то следует помнить, что они производятся из мягких сплавов металлов. Следовательно, после их монтажа они могут заклинивать, что является их «болезнью». Нередко такой эффект указывает на то, что винты ручки слишком зажаты, поэтому она клинит. Чтобы убрать такие недостатки в работе ручки, нужно ослабить ее крепежные винты. Тогда составные элементы ручки станут в нужное положение и она будет работать нормально.
Таким образом, эти нехитрые манипуляции и советы относительно них помогут самостоятельно осуществить замену дверной ручки, не пользуясь услугами слесаря. Ведь замена одной ручки может быть стоит недорого, однако в доме нужно установить не один комплект таких ручек. Экономия в данном случае налицо.
Напоследок нужно отметить, что не стоит экономить на качестве и внешнем дизайне дверной ручки. Как никак, это лицо хозяина дома, от слаженной работы и эстетичного вида которого будет складываться впечатление и о хозяине дома. Кроме того, не возникнет непредвиденных трудностей при замене дверных ручек. И прослужат они долго.