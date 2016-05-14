Как заменить дверную ручку?

Как только люди почувствовали необходимость жить в закрытом пространстве, а не на улице, появились первые двери. Их прародителями стали шкуры животных, которыми первобытные люди завешивали входы в пещеру. Правда, они не требовали установки ручек, так как открывались легким движением руки в сторону.

Если говорить более точно, то первые дверные ручки появились в IV веке до н. е., когда человек стал использовать дерево в качестве материала для дверей. Поначалу они имели исключительно практическое значение и изготавливались в самой простой форме — ручки-скобы. В дальнейшем ручка стала менять свои формы, приобретать вычурные узоры, инкрустироваться резьбой и даже драгоценными металлами. По форме и оздобе ручки можно было судить о достатке хозяина, она стала предметом домашнего дизайна.

Следующим этапом развитие стала привязка ручки к дверному замку, хотя раньше они были независимы. Появились ручки-защелки, которые еще называют ручки-кнобы (от англ. сл. knob – кнопка).

На сегодняшний день ручки широко используются в межкомнатных дверях, что позволяет их держать прикрытыми. Ведь защелка надежно удерживает дверь в проеме. Однако, они могут сломаться, чем влекут необходимость замены дверной ручки. Эта процедура проста и под силу любому, без вызова слесаря.