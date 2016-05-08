Советы для стерилизации кухонной утвари

Кухня – место, о чистоте которого следует заботиться особенно тщательно. Нужно хорошенько вытирать стол после каждого приема пищи, регулярно мыть пол и плиту, обрабатывать раковину специальными антибактериальными средствами, а также почаще проветривать помещение, чтобы не допустить повышенной влажности и появления плесени.
Но это не все необходимые меры. Мало кто из молодых хозяек задумывается о таком важном мероприятии, как стерилизация кухонной утвари. Homify расскажет, для чего это нужно и как именно это делать.
Тотальную стерилизацию столовых приборов, полотенец и различных кухонных инструментов следует проводить хотя бы раз в три-четыре месяца, а если у вас есть маленький ребенок – еще чаще. Например, для младенца посуду необходимо стерилизовать ежедневно – это так же важно, как и регулярное кипячение детской одежды и постельного белья.
Стерилизовать кухонный инструментарий нужно для того, чтобы уничтожить вредоносных бактерий, поселяющихся и размножающихся на нем вследствие длительного использования. Даже регулярное мытье не дает стопроцентного результата в плане борьбы с микробами – особенно это касается вещей, имеющих зазоры и щели (например, кастрюль).
Наиболее заманчивые места для бактерий – деревянные разделочные доски, губки для мытья посуды и вытирания стола, прихватки и полотенца. Словом, все те вещи, которые могут впитывать влагу. Но металлические и керамические изделия тоже необходимо стерилизовать, так как с некоторыми из них человек контактирует наиболее тесно.
Для стерилизации посуды можно использовать прокаленную соду. Чтобы приготовить ее, необходимо самую обыкновенную пищевую соду ровным слоем высыпать на противень и поместить в духовку, разогретую до максимальной температуры. При нагревании она распадается на несколько компонентов, большая часть из которых имеют газообразное состояние. Поэтому во время процедуры закройте дверь на кухню и откройте окно.
Процесс должен длиться два-три часа. После его окончания на противне останется порошкообразное вещество – карбонат натрия, прекрасно растворяющийся в воде. Его используют даже для стерилизации хирургических инструментов. Добавьте немного порошка в теплую воду и промойте им посуду, а затем хорошенько прополощите ее. Не забудьте надеть перчатки!
Вилки, ложки, ножи с металлическими ручками, алюминиевые кружки и тому подобные инструменты лучше всего кипятить в воде. При высоких температурах погибают любые микробы, которые могли поселиться на столовых приборах.
Емкость для кипячения необходимо хорошенько вымыть и прополоскать, чтобы на внутренних стенках не осталось моющего средства. Сами приборы, которые вы собираетесь стерилизовать, также нужно хорошенько вычистить – в некоторых случаях частички грязи могут свернуться при кипячении и намертво прилипнуть к металлу. Процедура должна длиться не менее двух часов.
Если вы пользуетесь металлической мочалкой для очистки сковородок и противней, ее тоже стоит время от времени стерилизовать. Из-за особенностей ее структуры между волокнами создается крайне благоприятная среда для размножения бактерий, поэтому нужны радикальные меры. Проще всего прибегнуть к старому доброму кипячению.
Для начала хорошенько вымойте мочалку. Для этого лучше использовать не средство для мытья посуды, а хозяйственное мыло – оно лучше смывается и не оставляет налета. Чтобы избавиться от
присохшей грязи, можно замочить ершик в спиртовом или уксусном растворе на 2-3 часа, затем прополоскать и только после этого кипятить.
Изделия из дерева труднее всего поддаются стерилизации. Это пористый материал, который под влиянием влаги и высоких температур постепенно разрушается, зато бактерии в нем чувствуют себя, как дома. Поэтому для разделки сырой рыбы или мяса лучше использовать пластмассовую или стеклянную доску, а деревянные лопаточки стоит заменить на пластмассовые. Дизайнеры создают очень эстетичные и практичные модели таких инструментов – вы непременно сможете выбрать то, что вам по душе.
Тем не менее, деревянные предметы время от времени можно стерилизовать, на несколько секунд погружая в кипящую воду. После такой процедуры их необходимо хорошенько просушить на батарее или на солнышке. Чтобы не допустить появления плесени, промывайте деревянные изделия уксусным раствором не реже одного раза в месяц.
Заготавливая на зиму варенья и соленья, наши бабушки нередко стерилизовали банки теплой водой с добавлением соды и уксуса. Такой раствор прекрасно справляется с микробами, поэтому его можно использовать также для чашек, тарелок и другой посуды, которая не подлежит кипячению.
На литр воды вам понадобится столовая ложка уксуса и чайная – соды. Дождитесь, пока закончится кислотно-щелочная реакция, и приступайте. После стерилизации тщательно прополощите посуду кипяченой водой.
Кухонные тряпочки и полотенца, изготовленные из стопроцентного хлопка, можно смело кипятить. А вот синтетические губки или салфетки из микрофибры такого бесцеремонного обращения не потерпят. Но с ними можно поступить иначе – поможет обыкновенная щелочная минералка, купить которую можно в любом супермаркете.
Нагрейте газировку примерно до 50-60ºС и поместите в нее предварительно вымытую губку на 3-4 часа. Благодаря высокому содержанию минералов вода уничтожит большую часть микробов. Однако, истребить их полностью она вряд ли сможет, поэтому даже прочную губку, которая долго не изнашивается, нужно менять хотя бы раз в два месяца.