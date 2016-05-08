Советы для стерилизации кухонной утвари

Тотальную стерилизацию столовых приборов, полотенец и различных кухонных инструментов следует проводить хотя бы раз в три-четыре месяца, а если у вас есть маленький ребенок – еще чаще. Например, для младенца посуду необходимо стерилизовать ежедневно – это так же важно, как и регулярное кипячение детской одежды и постельного белья.

Стерилизовать кухонный инструментарий нужно для того, чтобы уничтожить вредоносных бактерий, поселяющихся и размножающихся на нем вследствие длительного использования. Даже регулярное мытье не дает стопроцентного результата в плане борьбы с микробами – особенно это касается вещей, имеющих зазоры и щели (например, кастрюль).

Наиболее заманчивые места для бактерий – деревянные разделочные доски, губки для мытья посуды и вытирания стола, прихватки и полотенца. Словом, все те вещи, которые могут впитывать влагу. Но металлические и керамические изделия тоже необходимо стерилизовать, так как с некоторыми из них человек контактирует наиболее тесно.