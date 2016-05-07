Домашние устройства с интеллектуальной составляющей

Вряд ли кому-нибудь из нас в детстве нравился образ злой и коварной Бабы Яги из народных сказок. Зато о ее избушке с длинными, сильными и быстрыми куриными ногами мечтали многие. Это же чертовски здорово – иметь дом, который при необходимости сам может расположиться в комфортном месте или отогнать неприятеля! Чего уж говорить о множестве волшебных предметов, спрятанных в избушке…

Современные технологии с каждым годом приближают нашу жизнь к мифическим сюжетам. Например, революционная система Умный Дом без всякой черной магии сделает ваше жилище сказочно удобным и безопасным.