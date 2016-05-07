Домашние устройства с интеллектуальной составляющей

Вряд ли кому-нибудь из нас в детстве нравился образ злой и коварной Бабы Яги из народных сказок. Зато о ее избушке с длинными, сильными и быстрыми куриными ногами мечтали многие. Это же чертовски здорово – иметь дом, который при необходимости сам может расположиться в комфортном месте или отогнать неприятеля! Чего уж говорить о множестве волшебных предметов, спрятанных в избушке…
Современные технологии с каждым годом приближают нашу жизнь к мифическим сюжетам. Например, революционная система Умный Дом без всякой черной магии сделает ваше жилище сказочно удобным и безопасным.
Умный дом заботится не только о безопасности и комфорте, но и об интересном досуге. Например, система Мультирум – одна из составляющих общего функционального набора – позволяет управлять телевизором, стереосистемой, домашним кинотеатром, компьютером и другими приборами с помощью одного гаджета.
Вы можете наслаждаться просмотром любимого фильма в любой комнате, наблюдая параллельно за происходящим в остальных помещениях. А включенная музыка благодаря датчику движения будет следовать за вами по пятам, в какую бы точку дома вы ни отправились.
В центре всей структуры умного дома – контроллер, с помощью которого вы можете управлять всеми приборами на территории вашего жилища. Сюда входят системы освещения и климат-контроля, датчики движения, стиральная машина, холодильник, котел, жалюзи и роллеты, компьютер, телевизор и многое другое.
Запрограммировав систему определенным образом и задав ей набор настроек, вы можете сделать управление автоматическим, избавив себя от множества мелких (и не очень) хлопот. Кроме того, вместо множества пультов, которые частенько можно спутать или потерять, вам служит единый аппарат – это экономит массу времени и упрощает повседневные домашние дела.
Умный дом – это централизованная, налаженная структура управления всеми бытовыми приборами, находящимися в вашем жилище. Она подразумевает почти полную автоматизацию отопления, кондиционирования, охраны и других систем, от которых зависит комфорт и безопасность вашей семьи.
Проверить, чем занимается ваша собака, пока вы на работе? Отвадить злодеев, облюбовавших ваш дом? Включить вашу любимую музыку или даже полить газон? Да запросто.
Одно из самых больших преимуществ умного дома – налаженная охранная система. Она предусматривает множество функций, отвечающих за безопасность вашей семьи и сохранность имущества. Так, подключив свой ноутбук или смартфон к общей структуре, вы сможете наблюдать за своим жилищем в режиме реального времени, даже если находитесь далеко от дома. К тому же, чувствительная и безотказная сигнализация всегда сообщит вам о попытках проникновения на вашу территорию.
Вас никогда не обманут злоумышленники, представляющиеся водопроводчиками или коммивояжерами – изображение с домофона выводится на ПК или телевизор. В какой бы комнате вы ни находились, лица званых или незваных гостей будут вам видны. А на случай длительного отсутствия в системе умный дом даже существует имитация присутствия – система может время от времени включать свет и музыку, поднимать и опускать шторы и всячески делать вид, что хозяева дома, поэтому об ограблении нечего и мечтать.
При соответствующих настройках умный дом сам закроет ворота в нужное время, опустит шторы, выключит свет и справится с другими несложными мелочами, о которых человек нередко забывает. Но система может помочь вам и с более серьезными, утомительными домашними делами, отнимающими уйму времени и сил.
Например, вам не нужно будет мучиться со шлангами и лейками – система сама будет заниматься поливом согласно заданным параметрам. Причем запрограммировать можно не только периодичность орошения участка, но и даже влажность почвы, при которой возникает необходимость в поливе.
Еще один интересный момент – очищение крыши, водостока и площадки перед гаражом от снега и льда. Если вам, как и многим людям, неоднократно доводилось опаздывать на работу, освобождая автомобиль лопатой, от снежного плена, эта функция вас порадует.
Первый этап установки умного дома – определение функционального набора и составление проекта. Квалифицированные специалисты непременно помогут вам правильно все распланировать, исходя из эстетических и практических соображений. После того, как план размещения оборудования будет окончательно утвержден, можно приступать к его монтажу.
Очень важный момент – настройка функций. Заранее определите, какие параметры вы бы хотели задать системе для максимального комфорта. Разумеется, вам помогут с программированием системы, но требования к ней у каждого человека индивидуальны.