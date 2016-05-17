Способы окраски бетона

Необязательно конструкция из бетона должна быть серой и тусклой. Благодаря современным технологиям, были изобретены новые способы для придания окраса изделиям из бетона. Посредством минеральных пигментов и оксидов металлов, плитке, брусчатке, дорожкам, бордюрам и т.д. можно придать любой оттенок. Красители созданы максимально долговечными, не теряющими тона при эксплуатации.

Окраска бетона и изделий из него возможна как на стадии затворения смеси, так и после его схватывания и твердения. Давайте рассмотрим различия и сравним эти два варианта окрашивания.