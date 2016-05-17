Способы окраски бетона

Необязательно конструкция из бетона должна быть серой и тусклой. Благодаря современным технологиям, были изобретены новые способы для придания окраса изделиям из бетона. Посредством минеральных пигментов и оксидов металлов, плитке, брусчатке, дорожкам, бордюрам и т.д. можно придать любой оттенок. Красители созданы максимально долговечными, не теряющими тона при эксплуатации.
Окраска бетона и изделий из него возможна как на стадии затворения смеси, так и после его схватывания и твердения. Давайте рассмотрим различия и сравним эти два варианта окрашивания.
Безусловно, при производстве цветных бетонов могут использоваться любые типы цементов. Но всегда стоит учитывать одно
но. Начальный цвет цементного состава влияет на конечный оттенок цветного бетона. Серый цвет портландцемента приглушает тона, как бы снижая насыщенность, загрязняя оттенок, поэтому когда требуются яркие, светлые, сочные тона бетона, используют белый цемент.
Уровень чистоты и насыщенности оттенка, достигающееся за счет применения белого цемента, зависит также от пигмента. При добавлении в бетон пигмента окрашивается лишь цементный камень, покрываясь тонким слоем пигментных частиц. Под воздействием внешних факторов со временем заполнитель обнажается, незначительным образом изменяя оттенок. Изменение будет тем меньше, чем менее окрас заполнителя отличается от оттенка цементного камня. Таким образом цвет бетона зависит не только от вводимого в него пигментного красителя, а ещё и от выбора цемента при затворении смеси (белый, серый).
Этот вариант получения цветного бетона - более предпочтителен, потому что происходит сквозное окрашивание всего массива бетонной конструкции. Даже при истирании верхнего слоя, цвет не теряется. Основным недостатком такой технологии можно назвать лишь высокую стоимость обработки.
Для придания глубокого и насыщенного цвета в состав бетонной смеси необходимо ввести достаточно большое количество красителя пигмента, цена которого не так уж и мала. Справедливости ради стоит заметить, что это единственный недостаток окрашивания будущей конструкции ещё на стадии производства бетона.
При производстве брусчатки, тротуарной плитки, бордюров и т.п. продукции используется именно этот метод окрашивания. Его целесообразно применять и при монолитной заливке цветных бетонных дорожек, площадок, подпорных стенок и т.п. Этот метод позволяет забыть о необходимости подкрашивания и обновления поверхностей на долгие-долгие годы.
Как вы уже поняли, для того чтобы окрасить бетон, при его замешивании вместе с цементом и песком в затворяемую смесь вводятся специальные порошковые красители – пигменты. Пигменты – это специальный вид добавок для бетона, применяемый для придания готовому изделию определенного цвета.
В качестве пигментов используются чаще всего красящие сухие порошки, которые после высыхания окрашенной поверхности, не растворяются в масле, воде и иных растворителях. Они не вымываются дождем, довольно устойчивы к выгоранию от солнца (в зависимости от качества красящего порошка).
Ассортимент пигментов, предлагаемый современной промышленностью достаточно велик, и главное для потребителя – не ошибиться в выборе, чем покрасить бетон в каждом конкретно взятом случае. Как правило, это делается в зависимости от конечных требований к характеристикам и свойствам окрашенной конструкции либо регламентируется технологией завторения, наличием того или иного вида порошка в продаже и т.д.
Вторая технология окраски бетона более подходит для обработки уже готовых ЖБИ и монолитных бетонных конструкций. Она заключается в нанесении красящего слоя на поверхность уже готовой конструкции.
В отличие от классической окраски поверхностей из металла или пластика, когда на поверхности образуется пленкоподобное покрытие, в данном случае используются глубокопроникающие составы, прокрашивающие бетонный элемент на толщину до нескольких миллиметров. Глубина прокраски зависит от типа носителя, в котором будет затворен пигмент.
Эта технология окраски бетона очень похожа на принцип обработки дерева классическими морилками и глубокопроникающими защитными составами, которые не создают слой на поверхности дерева, а проникают глубоко в структуру, тем самым создавая надежный декоративно-защитный слой.
В нашем случае пигменты добавляются в уже готовые пропитки для защиты бетона. В качестве затворителя можно использовать различные виды глубокопроникающих пропиток. Применение воды в качестве носителя, к сожалению, не дает нужного эффекта. Цвет достаточно быстро линяет, вымывается. В качестве носителя можно использовать и различные виды проникающих лаков, бесцветных баз для фасадных красок и т.п.
Главный параметр при выборе носителя-затворителя – глубина проникновения пропитки и влагостойкость после высыхания. Чем глубже проникает содержащая пигменный краситель пропитка, тем дольше будет жить наш цвет на поверхности.
Почти всегда верхний слой бетонной конструкции подвергается регулярному воздействию воды (дожди, тающий снег и т.д.), солнца (выгорание – воздействие ультрафиолетовых лучей, губительных для большинства красящих веществ). Опять же, немаловажен фактор истираемости поверхности, если по ней постоянно будут ходить и ездить. Ведь вместе с верхним слоем стирается и нанесенная на него краска. Именно поэтому производители тротуарной плитки и брусчатки красят бетонную смесь, а не готовые изделия.
Почти всегда верхний слой бетонной конструкции подвергается регулярному воздействию воды (дожди, тающий снег и т.д.), солнца (выгорание – воздействие ультрафиолетовых лучей, губительных для большинства красящих веществ). Опять же, немаловажен фактор истираемости поверхности, если по ней постоянно будут ходить и ездить. Ведь вместе с верхним слоем стирается и нанесенная на него краска. Именно поэтому производители тротуарной плитки и брусчатки красят бетонную смесь, а не готовые изделия.