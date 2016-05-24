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6 шагов, как починить смеситель душа!

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
rénovation d'une salle de bains, Lydie Gatignol Lydie Gatignol Ванная комната в стиле модерн Керамика Черный
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Со смесителя душа начало капать? Это действует на нервы, и вы хотите побыстрее его починить? Да, это возможно сделать без вызова мастера и тем самым сэкономить на денежных средствах. Но перед тем как приступать к ремонту протечки, нужно узнать основные правила. Вот 6 простых шагов, которые помогут починить смеситель душа в ванной комнате.

Вид смесителя

homify Ванная в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Теперь нужно определить, какой у вас тип смесителя, так как при ремонте нужно учитывать его конструктивные особенности. В основном он подразделяется на однорычажный и двухвентильный. Каждый из этих типов смесителей монтируется по-разному и причины поломок в них также могут быть вызваны различными явлениями. Легче всего починить самому однорычажный кран, так как там чаще всего требуется просто замена картриджа.

Инструменты и материалы

Mr Kamdar 19th Floor, TRINITY DESIGN STUDIO TRINITY DESIGN STUDIO Ванная комната в стиле модерн
TRINITY DESIGN STUDIO

Mr Kamdar 19th Floor

TRINITY DESIGN STUDIO
TRINITY DESIGN STUDIO
TRINITY DESIGN STUDIO

Прежде чем начать устранение поломки, нужно подготовить необходимый инструмент. Для осуществления ремонта следует взять отвертку, набор ключей (можно применить разводной), катридж, подходящий вашему смесителю и если он однорычажный. Такой минимум инструментов будет достаточным набором, поскольку больших трудностей в устранении неисправности своими руками нет. Если вы не хотите пачкать руки, то можно подготовить перчатки.

Найдите место поломки и перекройте воду

Два таунхауса для двух семей, Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи Ванная комната в стиле минимализм
Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи

Два таунхауса для двух семей

Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи
Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи
Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи

При обнаружении места утечки воды, при устранении любых видов неисправностей вентилей нужно, прежде всего, прекратить подачу воды в квартиру, для чего перекрывается магистральный кран на вводе. Невозможно выполнять ремонт, не перекрыв воду.

Изношенная прокладка

Mallards View, Devon Trewin Design Architects Ванная комната в стиле модерн
Trewin Design Architects

Mallards View, Devon

Trewin Design Architects
Trewin Design Architects
Trewin Design Architects

Одной из самых частых причин поломки смесителя в ванной комнате является изнашивание прокладки. Многие знают в основном, как она выглядит – это небольшой круг из прокладочного материала, имеющий дырку посередине. Раньше в старых смесителях везде использовались резиновые прокладки. Сейчас есть возможность применять более современные и прочные материалы, например, паронит.

Для устранения протечки нужна прокладка соответствующего диаметра, разводной ключ и лента, сделанная из фторопластового уплотнительного материала или лен со специальной пастой. Нужно снять металлическое кольцо, крепящее трубу излива к смесителю, затем саму трубу излива и удалить остатки изношенной прокладки. Теперь наденьте новую. Резьба трубы излива обматывается лентой или льном с пастой так, чтобы при установке детали плотно прижались друг к другу. Фиксируется труба излива металлическим кольцом.

Протечка в двухвентильном смесителе

BATHROOMS: TRADITIONAL-STYLE BATHROOM Cue & Co of London Ванная в классическом стиле
Cue &amp; Co of London

BATHROOMS: TRADITIONAL-STYLE BATHROOM

Cue & Co of London
Cue &amp; Co of London
Cue & Co of London

Что делать, если вы обнаружили протечку в двухвентильном смесителе для душа? Появление неисправности этого типа возникает в результате:

- повреждения кран-буксы. Это устройство внутри смесителя, открывающее и останавливающее поток воды.

- прихода в негодность уплотняющего кольца на кран-буксе. 

Последовательность действий при ремонте такова – нужно перекрыть кран подачи холодной воды на стояке, затем снять заглушку с вентиля. Далее следует открутить винт, которым прикручен вентиль. Будьте при этом аккуратны, поскольку винты в таком месте часто закисают, поэтому очень легко повредить резьбу. Открутите посредством ключа кран-буксу. Если нужно замените старое уплотнительное кольцо и также старую кран-буксу на новую. Поставьте вентиль на прежнее место.

Замена картриджа

rénovation d'une salle de bains, Lydie Gatignol Lydie Gatignol Ванная комната в стиле модерн Керамика Черный
Lydie Gatignol

Lydie Gatignol
Lydie Gatignol
Lydie Gatignol

Протечка в однорычажном смесителе может быть вызвана неполадками в работе картриджа смесителей. Сначала давайте выясним, что такое картридж? Он представляет собой сборный цилиндр с 3 отверстиями. В первое отверстие идет горячая вода, а в другое – холодная вода, а из третьего поступает смешанная вода .

По типу применяемого для смешивания горячей и холодной воды механизма картриджи бывают шариковыми и керамическими. Также сверху картриджа располагается шток, на который прикрепляется рычаг смесителя. Как раз в этом месте и возникает протечка. Есть признаки, по которым можно понять, что нужно менять картридж.  

Основные признаки включают в себя следующее:

- Не подается или горячая, или холодная вода.

- Температура воды изменяется произвольно, без смены положения рычага. 

- Кран не работает в полную силу или не закрывается до конца.

- При переключении рычага нужно прилагать дополнительные усилия. 

- И также указанная выше проблема – наличие протечки из-под рычага. 

Таким образом, вы узнали, как можно своими руками починить смеситель душа, какие бывают поломки и причины протечек. Надеемся, что советы оказались для вас полезными. Также посмотрите еще одну статью –  как избежать вызова сантехника.

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