6 шагов, как починить смеситель душа!

Одной из самых частых причин поломки смесителя в ванной комнате является изнашивание прокладки. Многие знают в основном, как она выглядит – это небольшой круг из прокладочного материала, имеющий дырку посередине. Раньше в старых смесителях везде использовались резиновые прокладки. Сейчас есть возможность применять более современные и прочные материалы, например, паронит.

Для устранения протечки нужна прокладка соответствующего диаметра, разводной ключ и лента, сделанная из фторопластового уплотнительного материала или лен со специальной пастой. Нужно снять металлическое кольцо, крепящее трубу излива к смесителю, затем саму трубу излива и удалить остатки изношенной прокладки. Теперь наденьте новую. Резьба трубы излива обматывается лентой или льном с пастой так, чтобы при установке детали плотно прижались друг к другу. Фиксируется труба излива металлическим кольцом.