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Камин для любого случая

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В этой книге идей мы продолжаем подборку идеальных каминов для вашего дома. Сегодня мы увидим новые идеи и интерьеры, в которых не было бы должного уюта и красоты, будь в них проигнорирована задумка создания пространства без собственного очага света и тепла.

1. Семейные ценности

homify ГостинаяКамины и аксессуары
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Этот проект выглядит просто потрясающе! Огонь находится на специальном поддоне, установленном под небольшим углом. Пламя камина обрамляет изогнутая пирамида, гармонично интегрированная в стену и потолок. В этом интерьере такая выступающая модель помогает разделить комнату на несколько функциональных зон, где основной является любимая библиотека.

2. Решение для веранды

homify ГостинаяКамины и аксессуары
homify

homify
homify
homify

Нам нравится идея установки встроенного камина, который выглядит как настоящий арт-объект. Посмотрите, как изящно он интегрирован в существующий дизайн интерьера, где в качестве декоративных элементов используется панели из деревянных реек. Такой вариант идеально подходит для загородной резиденции с просторной гостиной.

3. Решение для зимнего сада

homify ГостинаяКамины и аксессуары
homify

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homify
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Две сферы открывают перед нами свое сердце – горячий столб пламени. Являясь не просто изюминкой, а ярчайшим акцентом интерьера, камин согреет своих обладателей в любое время года. Только вообразите  минуты релаксации и красоту снежного зимнего вечера возле такого прекрасного острова тепла и уюта.

4. Идеи для гостиницы или виллы

homify ГостинаяКамины и аксессуары
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homify
homify

Следующий проект был создан для холла гостиницы, расположенной на морском побережье. Камин стал центральным элементом в пространстве, вокруг него организована меблировка помещения. Для работы такого подвесного камина необходим этиловый спирт, который является био-топливом. Абсолютно безвредное решение для окружающей среды.

5. Искусство медитации

homify ГостинаяКамины и аксессуары
homify

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homify
homify

Представьте, что вы только что закончили практику йоги и решили отдохнуть с чашечкой свежезаваренного черного кофе или горячего зеленого чая, расположившись в удобном грушевидном кресле – бинбэге. Обладатель такого камина может часами на пролет созерцать красоту пламени и отдаваться медитации в конце тяжелого трудового дня.

6. Прекрасное решение для гостиной

homify ГостинаяКамины и аксессуары
homify

homify
homify
homify

Электрокамин – универсальное решение для любого дома или гостиной. Он недорог, экологичен и не имеет каких-либо проблем,  связанных с эксплуатацией.  Благодаря встроенным галогенным светильникам  и отражающим экранам, пламя выглядит реалистично, а аутентичности добавляют искусственные дрова. Кроме того, электрокамины  прекрасно обогревают помещения!

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7. Причудливые формы

homify ГостинаяКамины и аксессуары
homify

homify
homify
homify

Встроенные камины прячутся прямо в стену. Глазу доступна облицовка и рамка топочного окна. Настоящие или работающие на био-топливе, они идеально смотрятся при расположении примерно на уровне глаз. 

Кроме двух известных форм каминов, уже давно придумано много интересного и необычного. Например, круглый или овальный камин красного или золотистого цвета, глянцевый или с рисунками. Каким бы ни было необычным решение профессиональных каминщиков и дизайнеров, оно придется по вкусу не только вашим гостям, но и детям.

8. Настоящая идиллия

homify ГостинаяКамины и аксессуары
homify

homify
homify
homify

Островные камины также называют обособленными или центральными, так как им не требуется какая-либо опора. Конфигурация хороша для дровяных и газовых каминов, давая возможность возводить ровный дымоход без искривлений. Преимуществом установки именно такого решения является компактность и возможность зонировать пространства.

9. Арт-объект

homify ГостинаяКамины и аксессуары
homify

homify
homify
homify

Такой вариант идеально подходит для просторных квартир, оформленных в современном, минималистичном или хай-тек стилях. Изюминкой дизайна являются две створки, которые, соединившись, превращаются в полноценный объект искусства.

10. Настроены на результат

homify ГостинаяКамины и аксессуары
homify

homify
homify
homify

Камины классической прямоугольной формы – это всегда хорошо. Перед нами встроенное в стену решение, которое идеально  подходит для интерьера дома, гостиницы  или офиса. Только представьте,  насколько продуктивно могут пройти деловые переговоры, если  бизнес-встреча пройдет в пространстве,  где сформирована идеальная  каминная  зона.

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