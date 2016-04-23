Камин для любого случая

В этой книге идей мы продолжаем подборку идеальных каминов для вашего дома. Сегодня мы увидим новые идеи и интерьеры, в которых не было бы должного уюта и красоты, будь в них проигнорирована задумка создания пространства без собственного очага света и тепла.
Этот проект выглядит просто потрясающе! Огонь находится на специальном поддоне, установленном под небольшим углом. Пламя камина обрамляет изогнутая пирамида, гармонично интегрированная в стену и потолок. В этом интерьере такая выступающая модель помогает разделить комнату на несколько функциональных зон, где основной является любимая библиотека.
Нам нравится идея установки встроенного камина, который выглядит как настоящий арт-объект. Посмотрите, как изящно он интегрирован в существующий дизайн интерьера, где в качестве декоративных элементов используется панели из деревянных реек. Такой вариант идеально подходит для загородной резиденции с просторной гостиной.
Две сферы открывают перед нами свое сердце – горячий столб пламени. Являясь не просто изюминкой, а ярчайшим акцентом интерьера, камин согреет своих обладателей в любое время года. Только вообразите минуты релаксации и красоту снежного зимнего вечера возле такого прекрасного острова тепла и уюта.
Следующий проект был создан для холла гостиницы, расположенной на морском побережье. Камин стал центральным элементом в пространстве, вокруг него организована меблировка помещения. Для работы такого подвесного камина необходим этиловый спирт, который является био-топливом. Абсолютно безвредное решение для окружающей среды.
Представьте, что вы только что закончили практику йоги и решили отдохнуть с чашечкой свежезаваренного черного кофе или горячего зеленого чая, расположившись в удобном грушевидном кресле – бинбэге. Обладатель такого камина может часами на пролет созерцать красоту пламени и отдаваться медитации в конце тяжелого трудового дня.
Электрокамин – универсальное решение для любого дома или гостиной. Он недорог, экологичен и не имеет каких-либо проблем, связанных с эксплуатацией. Благодаря встроенным галогенным светильникам и отражающим экранам, пламя выглядит реалистично, а аутентичности добавляют искусственные дрова. Кроме того, электрокамины прекрасно обогревают помещения!
Встроенные камины прячутся прямо в стену. Глазу доступна облицовка и рамка топочного окна. Настоящие или работающие на био-топливе, они идеально смотрятся при расположении примерно на уровне глаз.
Кроме двух известных форм каминов, уже давно придумано много интересного и необычного. Например, круглый или овальный камин красного или золотистого цвета, глянцевый или с рисунками. Каким бы ни было необычным решение профессиональных каминщиков и дизайнеров, оно придется по вкусу не только вашим гостям, но и детям.
Островные камины также называют обособленными или центральными, так как им не требуется какая-либо опора. Конфигурация хороша для дровяных и газовых каминов, давая возможность возводить ровный дымоход без искривлений. Преимуществом установки именно такого решения является компактность и возможность зонировать пространства.
Такой вариант идеально подходит для просторных квартир, оформленных в современном, минималистичном или хай-тек стилях. Изюминкой дизайна являются две створки, которые, соединившись, превращаются в полноценный объект искусства.
Камины классической прямоугольной формы – это всегда хорошо. Перед нами встроенное в стену решение, которое идеально подходит для интерьера дома, гостиницы или офиса. Только представьте, насколько продуктивно могут пройти деловые переговоры, если бизнес-встреча пройдет в пространстве, где сформирована идеальная каминная зона.
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