Камин для любого случая

Встроенные камины прячутся прямо в стену. Глазу доступна облицовка и рамка топочного окна. Настоящие или работающие на био-топливе, они идеально смотрятся при расположении примерно на уровне глаз.

Кроме двух известных форм каминов, уже давно придумано много интересного и необычного. Например, круглый или овальный камин красного или золотистого цвета, глянцевый или с рисунками. Каким бы ни было необычным решение профессиональных каминщиков и дизайнеров, оно придется по вкусу не только вашим гостям, но и детям.