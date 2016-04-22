Большая переделка

В этой книге идей нас ждет новая занимательная переделка старого дома. Мы увидим, как практически из руин архитекторы сконструировали облик нового более просторного жилья. Наш сайт располагает только визуализацией проекта, так как строительство проходит в настоящий момент.

Компания, занимающееся реконструкцией, смогла сохранить около 80% здания, добавив этажность, увеличив высоту потолков, а также расширив общее пространство. Давайте посмотрим, что из этого вышло.