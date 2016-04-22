Большая переделка

В этой книге идей нас ждет новая занимательная переделка старого дома. Мы увидим, как практически из руин архитекторы сконструировали облик нового более просторного жилья. Наш сайт располагает только визуализацией проекта, так как строительство проходит в настоящий момент.
Компания, занимающееся реконструкцией, смогла сохранить около 80% здания, добавив этажность, увеличив высоту потолков, а также расширив общее пространство. Давайте посмотрим, что из этого вышло.
Хозяева этого дома приобрели его совсем недавно. Семья отказалась от идеи полного сноса, запланировав его реконструкцию и расширение при помощи специалистов. Привнесенные изменения окажутся столь масштабными, что вряд ли кому-либо придет в голову мысль, что здание имеет многолетнюю историю.
Взглянув на первую фотографию, мы можем увидеть, что автомобиль ранее был припаркован на территории участка возле дома. Сейчас на этом месте появился блок-пристройка на два этажа. Таким образом, в этой части здания также находится гараж, переходящий в веранду с небольшой кухней и грилем. На втором этаже – приватные пространства с балконом и террасой на крыше.
Специалисты оценили свои возможности и убедились, что прилегающий участок позволит реализовать задуманный проект на высшем уровне. Площадь постройки в итоге была значительно расширена, а потолки увеличены. От скатной крыши было принято решение отказаться вовсе, так как климатические условия данной местности вполне приемлемы для архитектуры такого типа.
Фасад дома, действительно, изменился до неузнаваемости. Так, старый дом возрождается из старого фундамента и старых стен. Один блок намеренно темнее другого – такое решение позволяет зрительно разграничить функциональные пространства и подчеркнуть кубическую архитектуру. Авторы проекта продумали возможность отдыха под солнцем, организовав открытую террасу и выход к бассейну.
Прежние интерьеры выглядели намного милее фасада. Тем не менее, мы видим, что пространство, отведенное для гостиной, занимало большую часть планировочного решения. Основная сложность – отсутствие должного освещения, что никак не вписывается в идею строительства в такой солнечной стране, как Аргентина.
Дизайнеры предложили проект интерьера, который смотрится сдержанно и в то же время достаточно демократично. Авторы подготовили несколько вариантов оформления внутреннего убранства дома, поэтому то, что мы видим сейчас – выбор заказчика. Прихожая отделена от столовой-гостиной стильными деревянными рейками, которые по цвету и текстуре перекликаются с большим столом и ножками кресел. Такой акцент добавляет в стерильно белое помещение уют и тепло.
Стоит сказать, что этот проект особенно полюбился нашим иностранным читателям. Идея такой реконструкции заключается в том, что практически каждый может позволить себе выйти за рамки привычного и организовать реконструкцию собственного дома, привнеся в него новые черты и функциональные особенности. Такие радикальные перемены не будут стоить дешево, однако, под чутким руководством опытного архитектора, можно воплотить в реальность практически любые мечты.