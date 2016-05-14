Как декорировать наёмное жильё?

Мы вошли в ту эпоху, когда наёмное жильё (опять?) становится если не доминирующим, то во всяком случае не маргинальным решением жилищного вопроса. Новое “великое переселение народов” и окончательная и тотальная урбанизация провоцируют невероятное повышение цен на недвижимость. При чём во многих больших городах сегодня можно говорить о том, что учитывая известную мобильность горожан, наёмное жильё становится привлекательнее неподъёмной ипотеки.
Однако всё же сознание того, что дом, в котором ты живёшь, быть может, и много лет, в конце концов тебе не принадлежит, может слегка досадовать. Для того, чтобы минимизировать это негативное обстоятельство, мы привычно прибегаем к простому способу символического присвоения, то есть обживания дома посредством его декорирования. К сожалению, декорируя арендованную квартиру мы вынуждены считаться со мнением хозяев относительно модификаций. Впрочем, на сегодня мы в состоянии привнести в любое место достаточно личного таким образом, чтобы выезжая не оставить следов о былом беспределе.
Основа “мобильного” декора конечно в существенной мере будет заключаться в специальных механизмах их монтажа. И главным образом можно говорить о нескольких ключевых принципах. Во-первых, всё, что требует бурения стен автоматически следует заменить различными аналогами, вроде “самоклейки”, либо теми, что могут быть приставлены к стене без крепежа. Во-вторых, приходится “урезонивать” своё желание перемены обоев, цвета покрашенных стен – и вообще всего стенного убранства, прибегая к менее тривиальным, локальным способам декора.
В случае, если вас посетила мысль несколько преобразить вид кухни, но с одной стороны, хозяева не готовы на радикальные изменения, а с другой, вы и сами не хотели бы слишком вкладываться в арендованное жильё, потрясающим решением может стать самоклеющаяся ПВХ плитка.
Ее используют и для отделки стен, и в качестве напольного покрытия. В зависимости от состава и технологии изготовления плитку маркируют по классам износостойкости. Но в любом случае, её следует рассматривать именно как полноценный самостоятельный отделочный материал, а не только как эрзац. Таким образом, выбрав из множества представленных на рынке вариантов, вы получаете не только простой в монтаже и демонтаже материал, но так же и просто надёжное и привлекательное декоративное покрытие.
Такой бесхитростный и старинный приём, как использование крючков, поможет вам избежать необходимости бурения бесчисленных дыр в стенах, тогда, когда вам вздумается повесить какие либо декоративные элементы на стены. Так, например, весьма просто декорировать окна или дверные проёмы и ниши в стенах при помощи драпировок и штор, карнизы для которых в свою очередь можно подвешивать на крюках. Такой же трюк поможет вам удобно и изящно развесить над кухонным столом весь необходимый инструментарий: просто протяните между двумя крючками шнур или тот же карниз, за которые и будут подвешиваться приборы.
Ещё один из крайне распространённых сегодня способов декорирования стен “на скорую руку” – виниловые наклейки. И это можно понять! Этот невероятно простой и не теряющий своей свежести декоративный приём позволяет создать подобие настенной росписи, или узорного постера, или граффити – то есть чрезвычайно развязывает руки для всякого рода творческого вмешательства в интерьер. Помимо широко выбора готовых наклеек, можно заказать изготовление их по собственным эскизам. И всё это – безо всякого ощутимого вреда для стен! Если вам надоело изображение, или вы переезжаете, просто отклейте все “следы” вашего присутствия.
Не пренебрегайте драпировками! Изящные ткани позволят вам значительно разнообразить пространство. Если в комнате стоит сервант, внешний вид которого может вас не совсем устраивать – быть может он и не слишком современный, и вообще тяжеловесный, но избавиться от него, к сожалению, никак нельзя, – попробуйте задекорировать его при помощи тканей: можно, конечно, и просто “прикрыть тряпочкой”, но вообще сочетание разнообразных орнаментальных отрезов с теми же виниловыми наклейками может радикально изменить облик несимпатичной мебели.
Кроме прочего, использовать ткани можно и в более нестандартных ситуациях, например, подвешивая их к жерди пот потолком и растягивая до полу, можно изящно зонировать пространство большой комнаты.
Комнатные растения – один из традиционных и наиболее распространённых способов привнесения в жилое пространство индивидуального настроения. Разумеется, нельзя думать, чтобы все рьяно любили ухаживать за посадками, однако имеет смысл слегка пойти на попятную и завести дома два-три “любимца”: растения и цветы очень активно “переформатируют” среду, давая возможность буквально “перевозить” дом. переезжая по съёмным квартирам.
Очень часто, “задержавшись” в наёмной квартире достаточно долго, мы приходим к общему заключению о недостаточности поверхностей, предназначенных для хранения. Компромиссным способом решения этого затруднения всегда были бесчисленные полки и полочки, во имя которых многократно буравились стены и агонизировал всякий дизайн. Что же! Сегодняшнее поветрие позволяет нам избежать таких последствий! Всё чаще в качестве полочек и этажерок начинают использоваться всеразличные DIY изыски. Прекрасный пример такого дизайна – старая деревянная стремянка, слегка подретушированная, отмытая и залакированная – таки ухищрения помогают нам не только решить проблему нехватки полезных поверхностей, но и сохранить стены и привнести в интерьер немного модной эклектики.
Вообще, идея прислонять к стене то, что должно бы по традиции на ней висеть – универсальный приём реогранизации пространства. Например, так же спасая “драгоценные” хозяйские обои, можно прислонить картины или крупноформатные фотографии к стене, используя в качестве основания стеллаж или вовсе пол.
Манипулируя и совмещая эти приёмы или придумывая свои “времянки”, вы сможете превратить любое арендованное жильё в свой дом.