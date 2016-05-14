Как декорировать наёмное жильё?

Мы вошли в ту эпоху, когда наёмное жильё (опять?) становится если не доминирующим, то во всяком случае не маргинальным решением жилищного вопроса. Новое “великое переселение народов” и окончательная и тотальная урбанизация провоцируют невероятное повышение цен на недвижимость. При чём во многих больших городах сегодня можно говорить о том, что учитывая известную мобильность горожан, наёмное жильё становится привлекательнее неподъёмной ипотеки.

Однако всё же сознание того, что дом, в котором ты живёшь, быть может, и много лет, в конце концов тебе не принадлежит, может слегка досадовать. Для того, чтобы минимизировать это негативное обстоятельство, мы привычно прибегаем к простому способу символического присвоения, то есть обживания дома посредством его декорирования. К сожалению, декорируя арендованную квартиру мы вынуждены считаться со мнением хозяев относительно модификаций. Впрочем, на сегодня мы в состоянии привнести в любое место достаточно личного таким образом, чтобы выезжая не оставить следов о былом беспределе.