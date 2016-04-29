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Фантастически стильный дом

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
House in Blair Atholl, Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects Дома в стиле модерн
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Что находится на заднем дворике этой стеклянной виллы? Давайте узнаем вместе! Ведь этот просто нереальный проект дома в ЮАР от студии Meulen Architects выглядит практически футуристично!

Люксовый, стильный и очень современный, возможно, он показывает нам будущее загородной архитектуры. Взяв все самое лучшее из голливудских вилл, азиатского ультра-минимализма, люксовой Швейцарии и африканской родины, он является прекрасным представителем сложной и на 100% эксклюзивной эклектики.

Проект находится в пригороде Йоханнесбург, но при этом – на границе с заповедником. Архитектор Нико Ван Дер Мьюлен лично вел данный проект, создав из него настоящее произведение искусства!

​Американский размах и африканский колорит

House in Blair Atholl, Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects Дома в стиле модерн
Nico Van Der Meulen Architects

House in Blair Atholl

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

Несмотря на то, что южноафриканские проекты в архитектуре и дизайне интерьера мы видим не часто, в них есть та золотая середина, которая необходима всем проектам. Современность в виде стекла и бетона здесь сталкивается с природными материалами – древесиной и камнем, при этом практически всегда в невероятно гармоничной вариации.

Так и в этом проекте чувствуется, что вилла не оторвана от своих корней. Стоящая на границе заповедника, она отлично вписывается в пейзаж и особенно удивительно выглядит в свете вечерней подсветки.

​Эклектика во всех слоях проекта

House in Blair Atholl, Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects Дома в стиле модерн
Nico Van Der Meulen Architects

House in Blair Atholl

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

Интересно, что португальские и английские колонисты оставили самый большой след в  архитектуре территорий, ныне принадлежащих ЮАР. Сейчас же в ЮАР множество удивительных, стильных, обворожительных проектов домов создают африканеры – потомки колонистов голландского (как и в случае с архитектором Нико Ван Дер Мьюленом), немецкого и французского происхождения.

А основой национального языка ЮАР африкаанс даже стал… нидерландский диалект, доставшийся от самых первых голландских эмигрантов.

Удивительная история этой страны сказывается и на архитектурном разнообразии. Здесь по соседству мы можем найти почти средиземноморские на вид виллы, но с длинными и сплошными заборами вдоль улицы, традиция на которые выработалась уже в ЮАР, а рядом – практически голландские старые постройки с камышовыми крышами, а далее – виллы в стиле минимализм и модерн, коттеджи, которые так же, как и в США, вышли из викторианского английского стиля, и еще множество других разновидностей частных домов.

​Ультра-современный подход

House in Blair Atholl, Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects Гостиная в стиле модерн
Nico Van Der Meulen Architects

House in Blair Atholl

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

Тем не менее, люксовые проекты по всему миру достаточно похожи. Правда, именно в ЮАР очень популярны открытые газонные площадки, будто луга, которые больше напоминают фермы с их дощатыми деревянными заборчиками и огромными пустыми пространствами.

Данный тип организации сада пришел от голландских колонистов, которые в основном имели фермы и пасли скот, а вот организация мини-бассейна, похожего на лагуну, и патио вышла из португальской волны эмиграции.

Такие самые лучшие характерные особенности плюс к тем, что из-за изменения условий появились уже в ЮАР, создают новый тип домов, который выглядит очень шикарно!

​Очарование прерий

House in Blair Atholl, Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects Гостиная в стиле модерн
Nico Van Der Meulen Architects

House in Blair Atholl

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

Эта потрясающая гостиная, которая является домашним кинотеатром, повторяет оттенки и атмосферу прерий за окном. В ней есть особое природное очарование с нежным оттенком карри.

​Кухня мечты

House in Blair Atholl, Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects Кухня в стиле модерн
Nico Van Der Meulen Architects

House in Blair Atholl

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

Легкая, просторная и светлая – кухня вашей мечты – имеет панорамное угловое остекление и очень хороший вид на сад.

​Переходные зоны

House in Blair Atholl, Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects Кухня в стиле модерн
Nico Van Der Meulen Architects

House in Blair Atholl

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

В теплом климате есть специальные летние кухни с зоной бара и барбекю, дополнительной столовой под крышей, которые являются разновидностью большой террасы или патио.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Терраса у бассейна

House in Blair Atholl, Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects Гостиная в стиле модерн
Nico Van Der Meulen Architects

House in Blair Atholl

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

Шикарно смотрится и близость террасы у бассейна с настоящим патио в зоне столовой и гостиной в доме. При полном открытии дверей-слайдеров, которые, кстати, имеют очень внушительный размер, кажется, что природа и дом – это действительно одно целое.

​Гламурный мастер-сьют

House in Blair Atholl, Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects Ванная комната в стиле модерн
Nico Van Der Meulen Architects

House in Blair Atholl

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

Один из шикарных сиреневых мастер-сьютов имеет собственную террасу с видом на лес и сад. Здесь чувствуются гламурные нотки, созданные для спальни дочери-подростка.

​Гардеробная

House in Blair Atholl, Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects Ванная комната в стиле модерн
Nico Van Der Meulen Architects

House in Blair Atholl

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

Шикарная гардеробная между зоной спальни и ванной комнатой выглядит как стена, но на самом деле создана из тонированного черного стекла.

​Позитивный мастер-сьют

House in Blair Atholl, Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects Спальня в стиле модерн
Nico Van Der Meulen Architects

House in Blair Atholl

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

Еще один мастер-сьют (спальня сына) выглядит более детским, ярким и светлым. В нем тоже есть ванная комната и гардеробная.

​Глянец и стекло

House in Blair Atholl, Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects Гостиная в стиле модерн
Nico Van Der Meulen Architects

House in Blair Atholl

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

Отражения, контрасты стекла и камня, дерева и бетона, глянцевые отблески и нарочито простые формы мебели, но витиеватые декора – все это кусочки одной мозаики под названием «современный дизайн загородного дома».

​Вид с сада

House in Blair Atholl, Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects Дома в стиле модерн
Nico Van Der Meulen Architects

House in Blair Atholl

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

Шикарный вид открывается нам из сада. Внизу видна зона патио, гостиная и столовая, площадка для шезлонгов, а наверху – мастер-сьюты.

​Жизнь у заповедника

House in Blair Atholl, Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects Сад в стиле модерн
Nico Van Der Meulen Architects

House in Blair Atholl

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

Шикарная возможность жить прямо у африканского заповедника была использована здесь на все 100%!

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