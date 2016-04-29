Фантастически стильный дом

Что находится на заднем дворике этой стеклянной виллы? Давайте узнаем вместе! Ведь этот просто нереальный проект дома в ЮАР от студии Meulen Architects выглядит практически футуристично!

Люксовый, стильный и очень современный, возможно, он показывает нам будущее загородной архитектуры. Взяв все самое лучшее из голливудских вилл, азиатского ультра-минимализма, люксовой Швейцарии и африканской родины, он является прекрасным представителем сложной и на 100% эксклюзивной эклектики.

Проект находится в пригороде Йоханнесбург, но при этом – на границе с заповедником. Архитектор Нико Ван Дер Мьюлен лично вел данный проект, создав из него настоящее произведение искусства!