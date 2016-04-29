Фантастически стильный дом

Что находится на заднем дворике этой стеклянной виллы? Давайте узнаем вместе! Ведь этот просто нереальный проект дома в ЮАР от студии Meulen Architects выглядит практически футуристично!
Люксовый, стильный и очень современный, возможно, он показывает нам будущее загородной архитектуры. Взяв все самое лучшее из голливудских вилл, азиатского ультра-минимализма, люксовой Швейцарии и африканской родины, он является прекрасным представителем сложной и на 100% эксклюзивной эклектики.
Проект находится в пригороде Йоханнесбург, но при этом – на границе с заповедником. Архитектор Нико Ван Дер Мьюлен лично вел данный проект, создав из него настоящее произведение искусства!
Несмотря на то, что южноафриканские проекты в архитектуре и дизайне интерьера мы видим не часто, в них есть та золотая середина, которая необходима всем проектам. Современность в виде стекла и бетона здесь сталкивается с природными материалами – древесиной и камнем, при этом практически всегда в невероятно гармоничной вариации.
Так и в этом проекте чувствуется, что вилла не оторвана от своих корней. Стоящая на границе заповедника, она отлично вписывается в пейзаж и особенно удивительно выглядит в свете вечерней подсветки.
Интересно, что португальские и английские колонисты оставили самый большой след в архитектуре территорий, ныне принадлежащих ЮАР. Сейчас же в ЮАР множество удивительных, стильных, обворожительных проектов домов создают африканеры – потомки колонистов голландского (как и в случае с архитектором Нико Ван Дер Мьюленом), немецкого и французского происхождения.
А основой национального языка ЮАР африкаанс даже стал… нидерландский диалект, доставшийся от самых первых голландских эмигрантов.
Удивительная история этой страны сказывается и на архитектурном разнообразии. Здесь по соседству мы можем найти почти средиземноморские на вид виллы, но с длинными и сплошными заборами вдоль улицы, традиция на которые выработалась уже в ЮАР, а рядом – практически голландские старые постройки с камышовыми крышами, а далее – виллы в стиле минимализм и модерн, коттеджи, которые так же, как и в США, вышли из викторианского английского стиля, и еще множество других разновидностей частных домов.
Тем не менее, люксовые проекты по всему миру достаточно похожи. Правда, именно в ЮАР очень популярны открытые газонные площадки, будто луга, которые больше напоминают фермы с их дощатыми деревянными заборчиками и огромными пустыми пространствами.
Данный тип организации сада пришел от голландских колонистов, которые в основном имели фермы и пасли скот, а вот организация мини-бассейна, похожего на лагуну, и патио вышла из португальской волны эмиграции.
Такие самые лучшие характерные особенности плюс к тем, что из-за изменения условий появились уже в ЮАР, создают новый тип домов, который выглядит очень шикарно!
Эта потрясающая гостиная, которая является домашним кинотеатром, повторяет оттенки и атмосферу прерий за окном. В ней есть особое природное очарование с нежным оттенком карри.
Легкая, просторная и светлая – кухня вашей мечты – имеет панорамное угловое остекление и очень хороший вид на сад.
В теплом климате есть специальные летние кухни с зоной бара и барбекю, дополнительной столовой под крышей, которые являются разновидностью большой террасы или патио.
Шикарно смотрится и близость террасы у бассейна с настоящим патио в зоне столовой и гостиной в доме. При полном открытии дверей-слайдеров, которые, кстати, имеют очень внушительный размер, кажется, что природа и дом – это действительно одно целое.
Один из шикарных сиреневых мастер-сьютов имеет собственную террасу с видом на лес и сад. Здесь чувствуются гламурные нотки, созданные для спальни дочери-подростка.
Шикарная гардеробная между зоной спальни и ванной комнатой выглядит как стена, но на самом деле создана из тонированного черного стекла.
Еще один мастер-сьют (спальня сына) выглядит более детским, ярким и светлым. В нем тоже есть ванная комната и гардеробная.
Отражения, контрасты стекла и камня, дерева и бетона, глянцевые отблески и нарочито простые формы мебели, но витиеватые декора – все это кусочки одной мозаики под названием «современный дизайн загородного дома».
Шикарный вид открывается нам из сада. Внизу видна зона патио, гостиная и столовая, площадка для шезлонгов, а наверху – мастер-сьюты.
Шикарная возможность жить прямо у африканского заповедника была использована здесь на все 100%!
Лучшие материалы для вас на homify:
— Красивый дом для семейной жизни;