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Идеальный современный дом с садом

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Garden House Set in Lush 3 Acre Site Within Area Of Townscape Character, Des Ewing Residential Architects Des Ewing Residential Architects Дома в стиле модерн
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Каким вы представляете себе Лондон? Пасмурным, с мощеными улочками, викторианскими таунхаусами из красного кирпича и Бигбеном? Так он выглядит на открытках, так его видят апрельские туристы, но настоящий облик британской столицы доступен лишь тем, кто здесь живет. А мы окунемся в его самую современную часть с помощью похода в гости к современным, настоящим англичанам.

Студия DES EWING RESIDENTIAL ARCHITECTS выполнила этот проект для семейной пары среднего возраста, учитывая их пожелания и современные тенденции. Строгость и аристократичность, истинно британская манера в дизайне интерьера здесь отлично сочетаются с простором и перфекционизмом больших и открытых пространств с панорамным остеклением.

Этот дом расположен на шикарном участке с уже существовавшим лесным массивом и имеет площадь 557 кв. метров. Участок площадь 1,2 гектара (120 соток) удивительным образом расположен… в черте Лондона! Невероятно, но факт!

​Планировка нового уровня

Des Ewing Residential Architects Des Ewing Residential Architects Дома в стиле модерн
Des Ewing Residential Architects

Des Ewing Residential Architects

Des Ewing Residential Architects
Des Ewing Residential Architects
Des Ewing Residential Architects

Очень интересна и планировка здания. Внутренним координационным центром является двусветная столовая с лестницей. Все сьюты выходят окнами либо на формальный сад возле кухни с рассветными видами, либо на главную площадь террасы с бассейном с шикарным видом на газонный сад.

Бесшовные стеклянные экраны для верхнего балкона смотрятся просто обворожительно и принадлежат детским комнатам. Под ними располагается еще одна гостевая спальня с выходом к декоративному пруду. Главный мастер-сьют расположен справа (над кухней) и имеет бесшовное остекление, которое используется для открытия панорамных видов на стыках в углах здания.

Таким образом, каждая спальня является мастер-сьютом с собственной ванной комнатой, гардеробной и крытым балконом. Кроме того, в планировке есть домашний кинотеатр, двойной гараж для различных транспортных средств и гараж на три автомобиля, а также солярий, дополнительные хозяйственные кладовые и вторая кухня.

​Вид со стороны улицы

Des Ewing Residential Architects Des Ewing Residential Architects Дома в стиле модерн
Des Ewing Residential Architects

Des Ewing Residential Architects

Des Ewing Residential Architects
Des Ewing Residential Architects
Des Ewing Residential Architects

Подъездная площадка очень просторна и идеальна для гостевых автомобилей. Парадное крыльцо имеет навес, который является еще и частью лестницы на второй этаж, если владельцам нужно будет сразу зайти на второй этаж, не проходя через весь дом.

​Отделка фасадов

Des Ewing Residential Architects Des Ewing Residential Architects Дома в стиле модерн
Des Ewing Residential Architects

Des Ewing Residential Architects

Des Ewing Residential Architects
Des Ewing Residential Architects
Des Ewing Residential Architects

Отделка фасадов выполнена из местного натурального камня и горизонтально-ориентированной древесины из Бразилии. Остальные части выполнены либо из гофрированных металлических панелей, либо просто окрашены в белый цвет.

​Дизайн интерьера

Des Ewing Residential Architects Des Ewing Residential Architects Кухня в стиле модерн
Des Ewing Residential Architects

Des Ewing Residential Architects

Des Ewing Residential Architects
Des Ewing Residential Architects
Des Ewing Residential Architects

Ультра-современные интерьеры со встроенной многоуровневой подсветкой, серо-лиловой цветовой гаммой и шикарным остеклением из дверей-слайдеров выглядят просто сногсшибательно!

Главный мастер-сьют

Des Ewing Residential Architects Des Ewing Residential Architects Спальня в стиле модерн
Des Ewing Residential Architects

Des Ewing Residential Architects

Des Ewing Residential Architects
Des Ewing Residential Architects
Des Ewing Residential Architects

Роскошный мастер-сьют для владельцев дома выполнен в стиле модерн с чутким вниманием к текстилю. В этом интерьере, полном современного уюта, мы найдем элитный ковролин, роскошные шторы и мягкие пледы и подушки.

​Вечерний вид

Des Ewing Residential Architects Des Ewing Residential Architects Дома в стиле модерн
Des Ewing Residential Architects

Des Ewing Residential Architects

Des Ewing Residential Architects
Des Ewing Residential Architects
Des Ewing Residential Architects

Вечером этот роскошный дом смотрится еще более привлекательно. Кажется, что волшебная сказка здесь становится явью, а подсветка лишь помогает нам поверить в это. Шикарный эффект многократного отражения позволяют создать стеклянные экраны, металлические перила, гладь воды и мелкие элементы декора в самом доме. А глянцевые детали в интерьерах соперничают с мягкими текстильными и холодным натуральным камнем, что создает глубокий, чувственный интерьер на основе противоположностей и создаваемой ими глубины.

Сочетание камня, глянца и мягчайшего текстиля (в том числе, ковров с высоким ворсом и плюшевых подушек) позволяет создать очень интересный баланс, поддерживаемый основой – современным зданием с просторными комнатами и большим количеством солнечного света. Столь много различных материалов, элементов, текстур и рельефов красиво можно разместить лишь на достаточно большой площади и лишь с настоящим талантом дизайнера.

Для тех, кто любит комфорт:

— Стиль европейский урбан;

— Стильные идеи дизайна гардеробной.

До и После: Старая квартира и ее новый облик!
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