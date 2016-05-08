Идеальный современный дом с садом

Каким вы представляете себе Лондон? Пасмурным, с мощеными улочками, викторианскими таунхаусами из красного кирпича и Бигбеном? Так он выглядит на открытках, так его видят апрельские туристы, но настоящий облик британской столицы доступен лишь тем, кто здесь живет. А мы окунемся в его самую современную часть с помощью похода в гости к современным, настоящим англичанам.

Студия DES EWING RESIDENTIAL ARCHITECTS выполнила этот проект для семейной пары среднего возраста, учитывая их пожелания и современные тенденции. Строгость и аристократичность, истинно британская манера в дизайне интерьера здесь отлично сочетаются с простором и перфекционизмом больших и открытых пространств с панорамным остеклением.

Этот дом расположен на шикарном участке с уже существовавшим лесным массивом и имеет площадь 557 кв. метров. Участок площадь 1,2 гектара (120 соток) удивительным образом расположен… в черте Лондона! Невероятно, но факт!