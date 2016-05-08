Идеальный современный дом с садом

Каким вы представляете себе Лондон? Пасмурным, с мощеными улочками, викторианскими таунхаусами из красного кирпича и Бигбеном? Так он выглядит на открытках, так его видят апрельские туристы, но настоящий облик британской столицы доступен лишь тем, кто здесь живет. А мы окунемся в его самую современную часть с помощью похода в гости к современным, настоящим англичанам.
Студия DES EWING RESIDENTIAL ARCHITECTS выполнила этот проект для семейной пары среднего возраста, учитывая их пожелания и современные тенденции. Строгость и аристократичность, истинно британская манера в дизайне интерьера здесь отлично сочетаются с простором и перфекционизмом больших и открытых пространств с панорамным остеклением.
Этот дом расположен на шикарном участке с уже существовавшим лесным массивом и имеет площадь 557 кв. метров. Участок площадь 1,2 гектара (120 соток) удивительным образом расположен… в черте Лондона! Невероятно, но факт!
Очень интересна и планировка здания. Внутренним координационным центром является двусветная столовая с лестницей. Все сьюты выходят окнами либо на формальный сад возле кухни с рассветными видами, либо на главную площадь террасы с бассейном с шикарным видом на газонный сад.
Бесшовные стеклянные экраны для верхнего балкона смотрятся просто обворожительно и принадлежат детским комнатам. Под ними располагается еще одна гостевая спальня с выходом к декоративному пруду. Главный мастер-сьют расположен справа (над кухней) и имеет бесшовное остекление, которое используется для открытия панорамных видов на стыках в углах здания.
Таким образом, каждая спальня является мастер-сьютом с собственной ванной комнатой, гардеробной и крытым балконом. Кроме того, в планировке есть домашний кинотеатр, двойной гараж для различных транспортных средств и гараж на три автомобиля, а также солярий, дополнительные хозяйственные кладовые и вторая кухня.
Подъездная площадка очень просторна и идеальна для гостевых автомобилей. Парадное крыльцо имеет навес, который является еще и частью лестницы на второй этаж, если владельцам нужно будет сразу зайти на второй этаж, не проходя через весь дом.
Отделка фасадов выполнена из местного натурального камня и горизонтально-ориентированной древесины из Бразилии. Остальные части выполнены либо из гофрированных металлических панелей, либо просто окрашены в белый цвет.
Ультра-современные интерьеры со встроенной многоуровневой подсветкой, серо-лиловой цветовой гаммой и шикарным остеклением из дверей-слайдеров выглядят просто сногсшибательно!
Роскошный мастер-сьют для владельцев дома выполнен в стиле модерн с чутким вниманием к текстилю. В этом интерьере, полном современного уюта, мы найдем элитный ковролин, роскошные шторы и мягкие пледы и подушки.
Вечером этот роскошный дом смотрится еще более привлекательно. Кажется, что волшебная сказка здесь становится явью, а подсветка лишь помогает нам поверить в это. Шикарный эффект многократного отражения позволяют создать стеклянные экраны, металлические перила, гладь воды и мелкие элементы декора в самом доме. А глянцевые детали в интерьерах соперничают с мягкими текстильными и холодным натуральным камнем, что создает глубокий, чувственный интерьер на основе противоположностей и создаваемой ими глубины.
Сочетание камня, глянца и мягчайшего текстиля (в том числе, ковров с высоким ворсом и плюшевых подушек) позволяет создать очень интересный баланс, поддерживаемый основой – современным зданием с просторными комнатами и большим количеством солнечного света. Столь много различных материалов, элементов, текстур и рельефов красиво можно разместить лишь на достаточно большой площади и лишь с настоящим талантом дизайнера.
Для тех, кто любит комфорт: