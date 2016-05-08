Очаровательный коттедж в георгианском стиле

Этот удивительный коттедж в георгианском стиле выглядит просто очаровательно! Построенный более 60 лет назад и расположенный в графстве Сюррей, Великобритания, он реконструирован гениальными архитекторами и дизайнерами из студии A1 LOFTS AND EXTENSIONS.
В основе реконструкции лежала возможность жизни в данном коттедже на принципиально новом уровне. Владельцы хотели по максимуму сохранить очарование коттеджа и даже добавить к нему элементы в стиле шебби-шик.
Среди самых популярных стилей в частной архитектуре Великобритании чаще всего выделяется викторианский, стиль тюдор и георгианский, который особенно интересен тем, что ответственен за создание определенного образа всей страны на международной арене.
Данный коттедж построен примерно в начале 19-ого века и имеет весьма скромный фасад. Маленькие окна с сохраненной оригинальной расстекловкой, небольшие комнаты, маленький палисадник – все будто переносит нас назад во времени!
Стильный эркер был полностью оформлен с помощью стекол с расстекловкой и распашных дверей на террасу. Сверху – окна главной спальни и детской с прекрасным видом на формальный сад.
Дома такого типа продаются сейчас в Великобритании от 250.000 до 2 млн. фунтов в зависимости от состояния и истории владения. Некоторые из них имеют весьма интересную биографию и именитых прошлых хозяев. Выбрав удачное предложение на рынке и обратившись за реконструкцией, можно получить не просто маленький коттедж, но поместье, которое в Англии называется достаточно скромно (English country house), но на деле является весьма аристократичным местом для жизни семей, которые для будничной жизни практически всегда имеют таунхаус в Лондоне.
Так, коттедж в три уровня стал настоящим домиком из сказки, в нем в буквальном смысле слова можно снимать фильмы мелодраматичного жанра. Мансардный этаж на самом вверху, где ранее располагались две очень маленькие детские, получил особенное внимание дизайнеров. Теперь здесь – просто очаровательный мастер-сьют из спальни и ванной комнаты.
Эти удивительные столик и стул являются почти антикварными, с помощью мастера они специально состарены в особой манере. В Великобритании традиции стиля шебби-шик вовсе не являются бюджетными, над предметами мебели работают настоящие и весьма дорогостоящие профессионалы.
Дизайн мансарды в английском стиле – очень важная веха в истории британского дизайна интерьера. Многие идеи, придуманные здесь, сейчас используются по всему миру. Удивительно, но Великобритания еще несколько веков назад была средоточием лучшего, что можно было найти по всей планете – роскошных венецианских зеркал, отборного какао и апельсинов из южных колоний, арабских тканей и азиатских специй.
Просто невероятно колоритная ванная комната создана на основе традиционного английского стиля. В него входит отдельная металлическая ванная чаша, которая стоит чаще всего у стены или чуть поодаль от нее, раковина на толстом пьедестале и венецианское зеркало.
Заметьте, что на мансарде было проведено дополнительное утепление, специальная вентиляция, рассчитанная на помещение повышенной влажности, и добавлено удобно открывающееся окно.
Шикарная оригинальная лестница в английском стиле, который выглядит очень лаконично в узких традиционных холлах, была частично реконструирована местным плотником. А для оформления ступеней, как и для отделки пола, был использован качественный брендовый ковролин.
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