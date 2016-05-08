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Очаровательный коттедж в георгианском стиле

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
The Old Post Office , A1 Lofts and Extensions A1 Lofts and Extensions Спальная комната Кровати и изголовья
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Этот удивительный коттедж в георгианском стиле выглядит просто очаровательно! Построенный более 60 лет назад и расположенный в графстве Сюррей, Великобритания, он реконструирован гениальными архитекторами и дизайнерами из студии A1 LOFTS AND EXTENSIONS.

В основе реконструкции лежала возможность жизни в данном коттедже на принципиально новом уровне. Владельцы хотели по максимуму сохранить очарование коттеджа и даже добавить к нему элементы в стиле шебби-шик.

​Стиль, проверенный веками

Old post office created into a luxury living space A1 Lofts and Extensions Дома в стиле кантри
A1 Lofts and Extensions

Old post office created into a luxury living space

A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions

Среди самых популярных стилей в частной архитектуре Великобритании чаще всего выделяется викторианский, стиль тюдор и георгианский, который особенно интересен тем, что ответственен за создание определенного образа всей страны на международной арене.

Данный коттедж построен примерно в начале 19-ого века и имеет весьма скромный фасад. Маленькие окна с сохраненной оригинальной расстекловкой, небольшие комнаты, маленький палисадник – все будто переносит нас назад во времени!

​На заднем дворике

Cottage exterior A1 Lofts and Extensions Дома в стиле кантри
A1 Lofts and Extensions

Cottage exterior

A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions

Стильный эркер был полностью оформлен с помощью стекол с расстекловкой и распашных дверей на террасу. Сверху – окна главной спальни и детской с прекрасным видом на формальный сад.

Дома такого типа продаются сейчас в Великобритании от 250.000 до 2 млн. фунтов в зависимости от состояния и истории владения. Некоторые из них имеют весьма интересную биографию и именитых прошлых хозяев. Выбрав удачное предложение на рынке и обратившись за реконструкцией, можно получить не просто маленький коттедж, но поместье, которое в Англии называется достаточно скромно (English country house), но на деле является весьма аристократичным местом для жизни семей, которые для будничной жизни практически всегда имеют таунхаус в Лондоне.

​Дизайн мансарды

The Old Post Office , A1 Lofts and Extensions A1 Lofts and Extensions Спальная комната Кровати и изголовья
A1 Lofts and Extensions

The Old Post Office

A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions

Так, коттедж в три уровня стал настоящим домиком из сказки, в нем в буквальном смысле слова можно снимать фильмы мелодраматичного жанра. Мансардный этаж на самом вверху, где ранее располагались две очень маленькие детские, получил особенное внимание дизайнеров. Теперь здесь – просто очаровательный мастер-сьют из спальни и ванной комнаты.

​Элементы в стиле шебби-шик

The Old Post Office , A1 Lofts and Extensions A1 Lofts and Extensions Спальная комната Стол для макияжа
A1 Lofts and Extensions

The Old Post Office

A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions

Эти удивительные столик и стул являются почти антикварными, с помощью мастера они специально состарены в особой манере. В Великобритании традиции стиля шебби-шик вовсе не являются бюджетными, над предметами мебели работают настоящие и весьма дорогостоящие профессионалы.

Дизайн мансарды в английском стиле – очень важная веха в истории британского дизайна интерьера. Многие идеи, придуманные здесь, сейчас используются по всему миру. Удивительно, но Великобритания еще несколько веков назад была средоточием лучшего, что можно было найти по всей планете – роскошных венецианских зеркал, отборного какао и апельсинов из южных колоний, арабских тканей и азиатских специй.

​Дизайн ванной комнаты

Copper Bath A1 Lofts and Extensions Ванная комната в рустикальном стиле
A1 Lofts and Extensions

Copper Bath

A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions

Просто невероятно колоритная ванная комната создана на основе традиционного английского стиля. В него входит отдельная металлическая ванная чаша, которая стоит чаще всего у стены или чуть поодаль от нее, раковина на толстом пьедестале и венецианское зеркало.

Заметьте, что на мансарде было проведено дополнительное утепление, специальная вентиляция, рассчитанная на помещение повышенной влажности, и добавлено удобно открывающееся окно.

​Редизайн лестницы

Spacious Landing and stairs A1 Lofts and Extensions Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
A1 Lofts and Extensions

Spacious Landing and stairs

A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions

Шикарная оригинальная лестница в английском стиле, который выглядит очень лаконично в узких традиционных холлах, была частично реконструирована местным плотником. А для оформления ступеней, как и для отделки пола, был использован качественный брендовый ковролин.

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