Очаровательный коттедж в георгианском стиле

Этот удивительный коттедж в георгианском стиле выглядит просто очаровательно! Построенный более 60 лет назад и расположенный в графстве Сюррей, Великобритания, он реконструирован гениальными архитекторами и дизайнерами из студии A1 LOFTS AND EXTENSIONS.

В основе реконструкции лежала возможность жизни в данном коттедже на принципиально новом уровне. Владельцы хотели по максимуму сохранить очарование коттеджа и даже добавить к нему элементы в стиле шебби-шик.