Одноэтажный дом для современной семьи

Современный португальский модерн пестрит примерам современных фасадов, которые выглядят, как пляжные домики. Даже в самых брутальных, например, с частичной отделкой листовым железом, металлическими элементами или черной краской, чувствуется близость океана.

Всему виной не только сам дизайн, но и, действительно, цвет местного воздуха и природа, которая создает такое впечатление для нас даже подсознательно. Но вот те приемы, которые мы можем повторить и в других проектах, следует взять себе на заметку.

Многие современные одноэтажные португальские и испанские проекты имеют интересный облик – они будто стоят на единой белой конструкции вытянутого прямоугольника, а модули остекления и внешней отделки чередуются один за другим. В данном проекте такой эффект создается повторением черных модулей между окнами.

Тем, кто никогда не жил на Средиземноморье или просто в теплом климате, сложно понять такое решение, особенно, если оно не понравилось с первого взгляда. Но на самом деле нет лучшей защиты от солнца чем темный модуль, поглощающий (а значит не отражающий!) свет и не дающий комнатам внутри быть ослепительно белыми. Таким образом, вы может позволить себе роскошь светлых стен и изысканного модерна, но реализовать идею даже в Португалии. Качественные жалюзи, расположение дома в нужную сторону света (для кого-то это северо-восток, для других – северо-запад) помогает справиться с этой проблемой в еще более комфортабельном формате.