Одноэтажный дом для современной семьи

О том, как красивы и современны бывают даже одноэтажные дома, мы расскажем в этой статье на основе проекта студии AAPH, ARQUITECTOS LDA..
Существует множество мифов об одноэтажных домах в современном строительстве. То, что они не подходят под стандартную пригородную застройку, где все соседи решили построить 2-х и 3-х этажные коттеджи. То, что они не современны и даже более того – выглядят «дешево». Их все развеет один наглядный пример дома в стиле модерн, который является одноэтажным, стильным и просто шикарным.
Скомпенсировать естественный уклон со стороны улицы помогла терраса, создающая место для отдыха. Так, участок, имевший достаточно сложный для освоения рельеф, имеет все те же преимущества, что и ровный.
Современный португальский модерн пестрит примерам современных фасадов, которые выглядят, как пляжные домики. Даже в самых брутальных, например, с частичной отделкой листовым железом, металлическими элементами или черной краской, чувствуется близость океана.
Всему виной не только сам дизайн, но и, действительно, цвет местного воздуха и природа, которая создает такое впечатление для нас даже подсознательно. Но вот те приемы, которые мы можем повторить и в других проектах, следует взять себе на заметку.
Многие современные одноэтажные португальские и испанские проекты имеют интересный облик – они будто стоят на единой белой конструкции вытянутого прямоугольника, а модули остекления и внешней отделки чередуются один за другим. В данном проекте такой эффект создается повторением черных модулей между окнами.
Тем, кто никогда не жил на Средиземноморье или просто в теплом климате, сложно понять такое решение, особенно, если оно не понравилось с первого взгляда. Но на самом деле нет лучшей защиты от солнца чем темный модуль, поглощающий (а значит не отражающий!) свет и не дающий комнатам внутри быть ослепительно белыми. Таким образом, вы может позволить себе роскошь светлых стен и изысканного модерна, но реализовать идею даже в Португалии. Качественные жалюзи, расположение дома в нужную сторону света (для кого-то это северо-восток, для других – северо-запад) помогает справиться с этой проблемой в еще более комфортабельном формате.
Ландшафтный проект для достаточно удачно расположенного участка позволяет скомпенсировать перепады высот, которые здесь уже существовали. Так, рядом с домом обрыв превратился в живописный холм с газоном, у ландшафтного бассейна создана мозаичная стена для декорирования вида, а остальная часть участка выровнена под газонную площадку.
Самые популярные изумрудные цвета бассейна – «Тритон» и «Изумруд», они имеют шикарный эффект ощущения настоящей лагуны, а не просто стандартного бассейна.
Стильные интерьеры в этом одноэтажном доме смотрятся очень современно. Из-за большого размера комнат была выбрана комфортабельная полноформатная мебель, и каждый уголок дома залит естественным, но слегка приглушенным солнечным светом благодаря шторам и жалюзи. Также к доме осталось место и с пустыми участками, без мебели. Для семейного коттеджа очень важно, когда в солнечных уголках прямо возле гостиной есть пара игровых площадок для детей.
В стильной ванной комнате с окном в пол есть удобная душевая кабина, унитаз с биде и раковина. Стандартный набор выглядит необычно благодаря отделке, на стенах мы увидим квадратную плитку цвета марсала, а на полу – белую двух типов.
За снимки отдельная благодарность фотографу Инес д’Орей (Inês d'Orey).
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