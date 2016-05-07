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Одноэтажный дом для современной семьи

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
casa na Trofa, aaph, arquitectos lda. aaph, arquitectos lda. Дома в стиле модерн Белый
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О том, как красивы и современны бывают даже одноэтажные дома, мы расскажем в этой статье на основе проекта студии AAPH, ARQUITECTOS LDA..

Существует множество мифов об одноэтажных домах в современном строительстве. То, что они не подходят под стандартную пригородную застройку, где все соседи решили построить 2-х и 3-х этажные коттеджи. То, что они не современны и даже более того – выглядят «дешево». Их все развеет один наглядный пример дома в стиле модерн, который является одноэтажным, стильным и просто шикарным.

​Естественный уклон

casa na Trofa, aaph, arquitectos lda. aaph, arquitectos lda. Дома в стиле модерн Белый
aaph, arquitectos lda.

aaph, arquitectos lda.
aaph, arquitectos lda.
aaph, arquitectos lda.

Скомпенсировать естественный уклон со стороны улицы помогла терраса, создающая место для отдыха. Так, участок, имевший достаточно сложный для освоения рельеф, имеет все те же преимущества, что и ровный.

​Дизайн фасадов

casa na Trofa, aaph, arquitectos lda. aaph, arquitectos lda. Дома в стиле модерн
aaph, arquitectos lda.

aaph, arquitectos lda.
aaph, arquitectos lda.
aaph, arquitectos lda.

Современный португальский модерн пестрит примерам современных фасадов, которые выглядят, как пляжные домики. Даже в самых брутальных, например, с частичной отделкой листовым железом, металлическими элементами или черной краской, чувствуется близость океана.

Всему виной не только сам дизайн, но и, действительно, цвет местного воздуха и природа, которая создает такое впечатление для нас даже подсознательно. Но вот те приемы, которые мы можем повторить и в других проектах, следует взять себе на заметку.

Многие современные одноэтажные португальские и испанские проекты имеют интересный облик – они будто стоят на единой белой конструкции вытянутого прямоугольника, а модули остекления и внешней отделки чередуются один за другим. В данном проекте такой эффект создается повторением черных модулей между окнами.

Тем, кто никогда не жил на Средиземноморье или просто в теплом климате, сложно понять такое решение, особенно, если оно не понравилось с первого взгляда. Но на самом деле нет лучшей защиты от солнца чем темный модуль, поглощающий (а значит не отражающий!) свет и не дающий комнатам внутри быть ослепительно белыми. Таким образом, вы может позволить себе роскошь светлых стен и изысканного модерна, но реализовать идею даже в Португалии. Качественные жалюзи, расположение дома в нужную сторону света (для кого-то это северо-восток, для других – северо-запад) помогает справиться с этой проблемой в еще более комфортабельном формате.

​Ландшафтный проект

casa na Trofa, aaph, arquitectos lda. aaph, arquitectos lda. Дома в стиле модерн
aaph, arquitectos lda.

aaph, arquitectos lda.
aaph, arquitectos lda.
aaph, arquitectos lda.

Ландшафтный проект для достаточно удачно расположенного участка позволяет скомпенсировать перепады высот, которые здесь уже существовали. Так, рядом с домом обрыв превратился в живописный холм с газоном, у ландшафтного бассейна создана мозаичная стена для декорирования вида, а остальная часть участка выровнена под газонную площадку.

Самые популярные изумрудные цвета бассейна – «Тритон» и «Изумруд», они имеют шикарный эффект ощущения настоящей лагуны, а не просто стандартного бассейна.

​Дизайн интерьера

casa na Trofa, aaph, arquitectos lda. aaph, arquitectos lda. Гостиная в стиле модерн
aaph, arquitectos lda.

aaph, arquitectos lda.
aaph, arquitectos lda.
aaph, arquitectos lda.

Стильные интерьеры в этом одноэтажном доме смотрятся очень современно. Из-за большого размера комнат была выбрана комфортабельная полноформатная мебель, и каждый уголок дома залит естественным, но слегка приглушенным солнечным светом благодаря шторам и жалюзи. Также к доме осталось место и с пустыми участками, без мебели. Для семейного коттеджа очень важно, когда в солнечных уголках прямо возле гостиной есть пара игровых площадок для детей.

​Ванная комната

casa na Trofa, aaph, arquitectos lda. aaph, arquitectos lda. Ванная комната в стиле модерн
aaph, arquitectos lda.

aaph, arquitectos lda.
aaph, arquitectos lda.
aaph, arquitectos lda.

В стильной ванной комнате с окном в пол есть удобная душевая кабина, унитаз с биде и раковина. Стандартный набор выглядит необычно благодаря отделке, на стенах мы увидим квадратную плитку цвета марсала, а на полу – белую двух типов.

За снимки отдельная благодарность фотографу Инес д’Орей (Inês d'Orey).

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