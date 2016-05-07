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Потрясающая терраса с видом на сад

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
ESTUDIO 2XR, Adagio Arquitectos Adagio Arquitectos Дома в стиле лофт Дерево Красный
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Думаете о пристройке хорошей террасы к дому, чтобы летом можно было вовсю наслаждаться теплыми деньками и красивыми закатами? Тогда посмотрите на этот интересный проект от студии GRUPO ARQUIDECTURE, который не только просторен и комфортабелен для большой семи, но еще и реализован в очень стесненных условиях – на узком заднем дворике самой небольшой площади.

Из чего построена терраса

ESTUDIO 2XR, Adagio Arquitectos Adagio Arquitectos Дома в стиле лофт Дерево Красный
Adagio Arquitectos

Adagio Arquitectos
Adagio Arquitectos
Adagio Arquitectos

В основе этого проекта лежала металлическая конструкция, которая была снизу залита бетоном для основания и оформлена натуральным деревом, а сверху – закрыта кровельным металлическим материалом. 

Кроме того, в деревянном полу были проведены кабели для электричества, чтобы красиво расположить интегрированные светильники, а часть металлической конструкции осталась открытой для внешнего влияния – посмотрите на стеклянные двери-слайдеры на фотографии ниже, которые разделяют открытую и закрытую зоны террасы.

Важные детали

ESTUDIO 2XR, Adagio Arquitectos Adagio Arquitectos Балкон и веранда в стиле лофт Дерево Красный
Adagio Arquitectos

Adagio Arquitectos
Adagio Arquitectos
Adagio Arquitectos

Очень важной деталью является то, что внутри этой металлической конструкции мы найдем еще один бокс красного цвета, который предназначается для хранения вещей и при этом с другой стороны является коридором, который соединяет террасу и дом.

​Планировка

ESTUDIO 2XR, Adagio Arquitectos Adagio Arquitectos Рабочий кабинет в стиле лофт Железо / Сталь Красный
Adagio Arquitectos

Adagio Arquitectos
Adagio Arquitectos
Adagio Arquitectos

На этой фотографии слева вы можете видеть дверь в коридор, которая ведет в первую очередь в гостевую туалетную комнату и прихожую, откуда можно попасть в любые другие части дома. Здесь же хорошо видны и остальные двери красного бокса, которые при открытии позволяют увеличить площадь террасы и являются кладовой для дополнительной мягкой мебели, музыкальных инструментов, ковриков для йоги и коллекции виниловых пластинок.

Планировка террасы достаточно динамична – две столовых, одно патио и еще одна пустая терраса для игр детей расположены в линейной последовательности.

​Открытый бокс

ESTUDIO 2XR, Adagio Arquitectos Adagio Arquitectos Тренажерный зал в стиле лофт Дерево Красный
Adagio Arquitectos

Adagio Arquitectos
Adagio Arquitectos
Adagio Arquitectos

Когда бокс открывается, площадь террасы увеличивается примерно на 10 кв. метров. Сам бокс был создан для того, чтобы уберечь мягкую мебель и коллекцию пластинок от тропического ливня.

​Вид с участка

ESTUDIO 2XR, Adagio Arquitectos Adagio Arquitectos Дома в стиле лофт Красный
Adagio Arquitectos

Adagio Arquitectos
Adagio Arquitectos
Adagio Arquitectos

Удивительно, как этот небольшой и вытянутый участок смог вместить столько эстетики, идеально подходящей под тропический климат. Все это расположено в городе Мерида, Юкатан, который славится своими архитектурными достопримечательностями времен испанской колонизации и пирамидами майя.

Общая площадь террасы (102 кв. метра) оформлена в стиле лофт. За основу были взяты белый цвет мягкой мебели и серый – металла, а также малиновый бокс и деревянный пол.

Стиль оформления – современный лофт – отлично подходит для того, чтобы сделать такую террасу максимально простой в сооружении. Сама конструкция была сделана и куплена на заводе.

​Профессиональная подсветка

ESTUDIO 2XR, Adagio Arquitectos Adagio Arquitectos Дома в стиле лофт Красный
Adagio Arquitectos

Adagio Arquitectos
Adagio Arquitectos
Adagio Arquitectos

В основе любой подсветки в колониальных странах с испанскими и португальскими корнями является подсвечивание фасадов с грубой штукатуркой. Эффект глубины, немного исторического шарма и контраста создает линия света, подмечающая малейшие неровности в структуре.

Такая подсветка может отлично сработать и на штукатурке с золотистыми эффектом, венецианской штукатурке, ярком фасаде, каменном или деревянном. Расположить такие светильники вдоль стен дома или вдоль сплошного забора не сложно, а эффект они дают колоссальный во время вашего вечернего отдыха на террасе.

В целом данный проект террасы очень интересен – металлический каркас покупается на заводе, затем для гидроизоляции дно заливается бетоном, на него уже плотники монтируют натуральное дерево. Бокс позволяет сделать кладовую, в которую можно заносить вещи на время дождя, или даже устроить летнюю кухню с обычными фасадами из ДСП или МДФ. Нужно лишь заказать остекление точно под размер в формате дверей-слайдеров, а также добавить постройке крышу.

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