Потрясающая терраса с видом на сад

Думаете о пристройке хорошей террасы к дому, чтобы летом можно было вовсю наслаждаться теплыми деньками и красивыми закатами? Тогда посмотрите на этот интересный проект от студии GRUPO ARQUIDECTURE, который не только просторен и комфортабелен для большой семи, но еще и реализован в очень стесненных условиях – на узком заднем дворике самой небольшой площади.
В основе этого проекта лежала металлическая конструкция, которая была снизу залита бетоном для основания и оформлена натуральным деревом, а сверху – закрыта кровельным металлическим материалом.
Кроме того, в деревянном полу были проведены кабели для электричества, чтобы красиво расположить интегрированные светильники, а часть металлической конструкции осталась открытой для внешнего влияния – посмотрите на стеклянные двери-слайдеры на фотографии ниже, которые разделяют открытую и закрытую зоны террасы.
Очень важной деталью является то, что внутри этой металлической конструкции мы найдем еще один бокс красного цвета, который предназначается для хранения вещей и при этом с другой стороны является коридором, который соединяет террасу и дом.
На этой фотографии слева вы можете видеть дверь в коридор, которая ведет в первую очередь в гостевую туалетную комнату и прихожую, откуда можно попасть в любые другие части дома. Здесь же хорошо видны и остальные двери красного бокса, которые при открытии позволяют увеличить площадь террасы и являются кладовой для дополнительной мягкой мебели, музыкальных инструментов, ковриков для йоги и коллекции виниловых пластинок.
Планировка террасы достаточно динамична – две столовых, одно патио и еще одна пустая терраса для игр детей расположены в линейной последовательности.
Когда бокс открывается, площадь террасы увеличивается примерно на 10 кв. метров. Сам бокс был создан для того, чтобы уберечь мягкую мебель и коллекцию пластинок от тропического ливня.
Удивительно, как этот небольшой и вытянутый участок смог вместить столько эстетики, идеально подходящей под тропический климат. Все это расположено в городе Мерида, Юкатан, который славится своими архитектурными достопримечательностями времен испанской колонизации и пирамидами майя.
Общая площадь террасы (102 кв. метра) оформлена в стиле лофт. За основу были взяты белый цвет мягкой мебели и серый – металла, а также малиновый бокс и деревянный пол.
Стиль оформления – современный лофт – отлично подходит для того, чтобы сделать такую террасу максимально простой в сооружении. Сама конструкция была сделана и куплена на заводе.
В основе любой подсветки в колониальных странах с испанскими и португальскими корнями является подсвечивание фасадов с грубой штукатуркой. Эффект глубины, немного исторического шарма и контраста создает линия света, подмечающая малейшие неровности в структуре.
Такая подсветка может отлично сработать и на штукатурке с золотистыми эффектом, венецианской штукатурке, ярком фасаде, каменном или деревянном. Расположить такие светильники вдоль стен дома или вдоль сплошного забора не сложно, а эффект они дают колоссальный во время вашего вечернего отдыха на террасе.
В целом данный проект террасы очень интересен – металлический каркас покупается на заводе, затем для гидроизоляции дно заливается бетоном, на него уже плотники монтируют натуральное дерево. Бокс позволяет сделать кладовую, в которую можно заносить вещи на время дождя, или даже устроить летнюю кухню с обычными фасадами из ДСП или МДФ. Нужно лишь заказать остекление точно под размер в формате дверей-слайдеров, а также добавить постройке крышу.
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