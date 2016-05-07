Потрясающая терраса с видом на сад

В основе этого проекта лежала металлическая конструкция, которая была снизу залита бетоном для основания и оформлена натуральным деревом, а сверху – закрыта кровельным металлическим материалом.

Кроме того, в деревянном полу были проведены кабели для электричества, чтобы красиво расположить интегрированные светильники, а часть металлической конструкции осталась открытой для внешнего влияния – посмотрите на стеклянные двери-слайдеры на фотографии ниже, которые разделяют открытую и закрытую зоны террасы.