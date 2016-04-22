10 стильных идей подсветки участка и дома

На homify вы можете найти специалистов со всего мира, которые занимаются удивительным дизайном в различных сферах. Например, кухонный планировщик – это отдельная профессия и он отличается от декоратора и дизайнера интерьера.

В этой статье мы покажем вам идею особенных профессионалов из города Медельин, Колумбия, которые специализируются на освещении. Они работают с загородными коттеджами, жилыми комплексами и офисными центрами, позволяя вечером сохранить и даже приумножить эстетику работы архитектора и дизайнера.

На примере шикарной виллы с бассейном с удивительным панорамным видом на реку мы покажем вам 10 идей дизайна освещения для участка и загородного дома, которые вы можете повторить и в своем проекте.