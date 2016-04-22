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10 стильных идей подсветки участка и дома

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
CASA BARRENECHE, LIGHTEN LIGHTEN Дома в стиле минимализм
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На homify вы можете найти специалистов со всего мира, которые занимаются удивительным дизайном в различных сферах. Например, кухонный планировщик – это отдельная профессия и он отличается от декоратора и дизайнера интерьера.

В этой статье мы покажем вам идею особенных профессионалов из города Медельин, Колумбия, которые специализируются на освещении. Они работают с загородными коттеджами, жилыми комплексами и офисными центрами, позволяя вечером сохранить и даже приумножить эстетику работы архитектора и дизайнера.

На примере шикарной виллы с бассейном с удивительным панорамным видом на реку мы покажем вам 10 идей дизайна освещения для участка и загородного дома, которые вы можете повторить и в своем проекте.

​Камин и ступени

CASA BARRENECHE, LIGHTEN LIGHTEN Дома в стиле минимализм
LIGHTEN

LIGHTEN
LIGHTEN
LIGHTEN

Ступени на террасе, из дома в сад или из дома к бассейну с подсветкой – это очень стильно! Выглядят они просто обворожительно и гостям понравятся не меньше!

Также в зоне террасы на заднем дворике вы можете организовать очаг или камин. Здесь возможна подсветка для сидений, да и само пламя тоже можно назвать элементом подсветки.

​Дорожка, парадный фасад и деревья

CASA BARRENECHE, LIGHTEN LIGHTEN Бассейн в стиле минимализм
LIGHTEN

LIGHTEN
LIGHTEN
LIGHTEN

Для зоны палисадника есть определенное трио, уже давно проверенное временем. Оно подходит под любой стиль исполнения в архитектуре, поэтому столь популярно. Изначально вы создается подсветку дорожки – интегрированную в плиты, стоящую в линеечку с обеих сторон или вдоль аллеи с кустиками (если они есть). Затем следует создать подсветку для парадного фасада – например, на стенах между окнами, под стенами на уровне крыльца, над окнами или с помощью декоративных кованых фонариков с двух сторон от входа.

Затем следует заняться освещением внутри ландшафтного проекта. Лучше всего подсветка играет на геометричных фигурах – кустах и деревьях, которые имеют интересную форму. Например, пальмы, фикусы, туи, можжевельник, сирень, розы, ели, многие декоративно-лиственные растения и практически все хвойные.

Если у вас в палисаднике нет деревьев или кустов, следует озаботиться их посадкой и проектом озеленения участка в целом. Это поможет создать прекрасную атмосферу райского сада, особенно, если у вас участок в новом коттеджном поселке без посадок.

​Над террасой

CASA BARRENECHE, LIGHTEN LIGHTEN Дома в стиле минимализм
LIGHTEN

LIGHTEN
LIGHTEN
LIGHTEN

Удобное расположение светильников – под потолком террасы или интегрировано в потолок – может стать самым очаровательным решением в дизайне для летнего отдыха вашей семьи. Они могут быть стандартными, точечными встроенными, могут быть люстрой или гирляндой различных типов. Популярно использование этнических светильников – турецких и марокканских.

​Интегрированные в террасу

CASA BARRENECHE, LIGHTEN LIGHTEN Дома в стиле минимализм
LIGHTEN

LIGHTEN
LIGHTEN
LIGHTEN

Интегрированные в террасу маленькие светильники тоже очень важны для ее привлекательного вида. Устроить такое можно с помощью специалистов-строителей, которые займутся также и обустройством новой, идеальной террасы «с картинки».

​Подсветка бассейна

CASA BARRENECHE, LIGHTEN LIGHTEN Бассейн в стиле минимализм
LIGHTEN

LIGHTEN
LIGHTEN
LIGHTEN

Подсветкой бассейна занимаются специалисты, устанавливающие или строящие бассейн на вашем участке. Главное – сочетание оттенков подсветки бассейна и другой, на террасе и в самом доме.

​Подсветка джакузи

CASA BARRENECHE, LIGHTEN LIGHTEN Ванная комната в стиле минимализм
LIGHTEN

LIGHTEN
LIGHTEN
LIGHTEN

Если в вашем ванной есть джакузи, большая ванная или просто вы хотите сделать ее более волшебной и стильной, подумайте о подсветке и в этой комнате дома. Здесь очень важно создать ощущение сказки и релакса. Например, подсветка в стиле звездного неба – всегда выигрышный вариант!

Кроме того, на пол на террасе, в ванной комнате и гостиной вы можете поставить модные марокканские напольные подсвечники, которые могут иметь внутри лампочки или оригинальные свечи, тем самым создавая многослойную подсветку.

​Подсветка дальних фасадов

CASA BARRENECHE, LIGHTEN LIGHTEN Дома в стиле минимализм
LIGHTEN

LIGHTEN
LIGHTEN
LIGHTEN

Подсветка не основного парадного, а заднего, боковых и любых других фасадов при сложной асимметричной форме здания, тоже сильно влияет на восприятие дома. Если вы возвращаетесь домой с работы, когда уже темно – сделайте себе подарок и наймите специалистов, которые с помощью вечерней подсветки превратят ваш дом в настоящий дворец, который будет встречать вас после рабочего дня.

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