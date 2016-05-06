​Коттедж в средиземноморском стиле

Этот прекрасный дом, полный традиционного шарма, был спроектирован и реализован студией ARCHITETTI BAGGIO. В нем есть итальянское изящество, средиземноморская атмосфера и возможность постройки в любом климате – настолько просты идеи и решения, представленные в нем.

Дизайн фасадов выполнен в традиционном стиле – бежевая штукатурка и частичная отделка декоративным светлым песчаником отлично смотрится под коричневой черепичной крышей. Весь двор имеет мощение, которое чередуется с парковкой, террасами и дорожками, местом для игр детей, бассейном и клумбами.