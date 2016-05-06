​Коттедж в средиземноморском стиле

Этот прекрасный дом, полный традиционного шарма, был спроектирован и реализован студией ARCHITETTI BAGGIO. В нем есть итальянское изящество, средиземноморская атмосфера и возможность постройки в любом климате – настолько просты идеи и решения, представленные в нем.
Дизайн фасадов выполнен в традиционном стиле – бежевая штукатурка и частичная отделка декоративным светлым песчаником отлично смотрится под коричневой черепичной крышей. Весь двор имеет мощение, которое чередуется с парковкой, террасами и дорожками, местом для игр детей, бассейном и клумбами.
Теплые тона в отделке и особенная планировка сразу создают ощущение жизни на средиземноморской ривьере. Повторить такой настрой не сложно, особенно если заказать у архитектора проект именно в данном стиле.
Внутри этого коттеджа мы найдем современные интерьеры в стиле модерн – глянцевую плитку на полу, белые стены, перегородки с каменным оформлением и современную мебель. Например, в гостиной модный ковер с высоким ворсом сочетается с кожаным диваном и глянцевой черной тумбой под TV.
Стильная кухня в стиле минимализм, как и столовая, полна современной лаконичности. Сочетание с точечной подсветкой, блестящими и хорошо отражающими поверхностями, а также модным серым оттенком выглядит очень стильно.
Удобно расположенный гарнитур с барной стойкой, раковиной у окна и холодильником в нише очень практичен и удобен для хозяйки. Заметьте и формат окна, часто встречающийся в современных проектах – вытянутая прямоугольная форма позволяет создать светлую кухню даже с гарнитуром, который идет вдоль внешней стены.
Частично потолок, двери, лестница и мебель в этом доме созданы из дерева. Натуральная древесина в этом проекте играет очень важную роль компенсирующего материала – того, который делает ультра-современный и очень светлый интерьер более уютным и основательным.
Стильные спальни на втором этаже выполнены в традиционном стиле, но имеют прекрасный формат остекления, высокие потолки с отделкой деревом и современную мебель в стиле минимализм.
Не менее просторная ванная комната на втором этаже смотрится потрясающе – душевая кабина, поставленная почти посередине комнаты у стены, смотрится весьма футуристично.
Ванные комнаты на мансарде бывают разными, но очень редко они имеют такой размах, даже в самых дорогих проектах. Посмотрите на высоту потолка в этой комнате, кажется, она едва ли не превышает 3,5 метра!
Организация полноценной ванной комнаты, которая бы радовала глаз – прекрасная идея для нового загородного дома вашей семьи. Лишние 3-4 квадрата не сильно скажутся на бюджете, но позволят вам жить на новом уровне комфорта. Кстати, отделку плиткой не обязательно проводить повсеместно – современный дизайн сейчас полон привлекательных образов, где плиткой оформлены только самые мокрые зоны – душевой и ванной чаши, а также раковины.
Крытая терраса с деревянным навесом имеет вид на задний дворик и выполнена в той же традиционной средиземноморской цветовой гамме. Такие дома можно встретить в Италии, Испании, Португалии, в Греции, Турции, на островах и в странах португальских и испанских колоний.
Теплая цветовая гамма с оттенками бежевого, натуральной древесиной и светлым камнем – отличный вариант для загородного дома, который в первую очередь помогает вам создать уютную и семейную атмосферу для жизни.
Кстати, в холодном климате она тоже смотрится прекрасно – в контексте коттеджа на одну семью натуральные материалы и теплые оттенки всегда являются выигрышным вариантом.
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