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TOP-10 трендов в дизайне современного дома

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Кухня в стиле модерн
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Хотите найти собственные ошибки и создать дом своей мечты? Добиться желаемого вам помогут найденные нами тренды в дизайне современного дома.

Если вы с настороженностью смотрите на интерьеры, полные деталей, не понимаете, почему другие интересуются антиквариатом, смело смотрите в будущее и любите активный образ жизни, полный путешествий, прогулок, хороших фильмов и модной еды – тогда такой дом буквально создан для вас!

​Внешнее сливается с внутренним

ДОМ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ , ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в скандинавском стиле
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

ДОМ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Создание большого патио на основе террасы с множеством мест для досуга – то, что выведет ваш дом на принципиально новый уровень. Использовать открытые пространства без ограждений можно около 3-х месяцев, но создав уютную атмосферу и добавив укромные уголки, вы продлите возможность отдыха на верандах и террасах до 6-ти месяцев в году, а это – половина жизни!

Кроме того, остальное время года тоже не должно проводиться в замкнутом пространстве. Окна в пол с дверьми-слайдерами панорамного формата помогут вам навсегда забыть о прошлом загородной архитектуры, когда дом был похож на мини-замок с крохотными окнами, без доступа к воздуху и свету.

​Не заряжайте пространство

PROJEKT DOMU ASTRID (MAŁA) G2 , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Гостиная в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Простое, лаконичное, способствующее отдыху и релаксу пространство – это современный стиль в оформлении интерьера. Нет смысла заряжать его энергетикой старых или антикварных вещей, слишком пестрых орнаментов и ярких тонов, он и так практически идеален.

В дизайне используются в основном нейтральные, но добавляющие уюта оттенки – серовато-каменные, бежевые, светло-коричневые, серые, шоколадные, белые. Все они составляют основу, к которой добавляется максимум один-два акцента, которые являются даже и не обязательными.

​Разделяйте приватное и общественное

homify Дома на одну семью
homify

homify
homify
homify

Так как современный дом чаще всего имеет все возможности для званых ужинов и обедов, домашних вечеринок и встреч с друзьями, все чаще становится просто необходимым разделить приватные и общественные зоны.

Так, в доме появляются детские игровые гостиные, отдельный домашний кинотеатр, а также парадная гостиная при столовой и разные террасы – для отдыха при спальне и для отдыха при гостиной в шумной зоне.

Природные оттенки в моде

Musterhaus Bad Vilbel, ARKITURA GmbH ARKITURA GmbH Кухня в стиле модерн
ARKITURA GmbH

ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH

Кофейная цветовая палитра вместе с ценными породами дерева и их имитацией – главный хит следующих сезонов в дизайне интерьера. Посмотрите на нежный оттенок латте, зарядитесь тропической мощью палисандра, удивитесь уютным эффектам от цвета мокко и вы поймете, что лучшего варианта для семейного дома просто не найти!

​Символичный и геометричный декор

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Посмотрите на светильники, которые являются будто символом лампы, а не самой лампой, высокие строгие кашпо, квадратные подушки и постеры с паспарту – декор становится более эффектным, строгим и простым, но оттого создает ощущение простора и современности.

​Микс рустика и модерна

Crespià, Dröm Living Dröm Living Столовая комната в скандинавском стиле
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

Смешение этих двух стилей можно встретить во многих интерьерах. Главное, что следует знать – вся деревянная мебель является брендовой и новой, а вовсе не сделанной своими руками, а деревянная доска для пола может стоить целое состояние.

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​Открытые планировки

Musterhaus Bad Vilbel, ARKITURA GmbH ARKITURA GmbH Спальня в стиле модерн
ARKITURA GmbH

ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH

Среди современных новинок, которые стремительно разошлись по всем модным проектам домов – открытые кухни-гостиные и гостиные, плавно переходящие в террасы, детские с собственными ванными комнатами и балконами и кабинеты, имеющие отдельный вход с улицы.

Планировка спальни в стиле мастер-сьют, с открытой ванной и гардеробной комнатой, спальней и мягким уголком – еще одно доказательство того, что в 21-ом веке стремятся к простору и комфорту больше, чем к чему бы то ни было!

​Контрасты текстиля и камня

Musterhaus Bad Vilbel, ARKITURA GmbH ARKITURA GmbH Ванная комната в стиле модерн
ARKITURA GmbH

ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH

Контрастные, рельефные, геометричные и имеющие орнаменты декоративные элементы из камня и текстиля – то, что делает любой современный дом с простой отделкой выразительным и колоритным. И дело здесь чаще всего не во множестве ярких красок, а скорее в визуальном эффекте гиперреальности. Только посмотрите на этот шикарный ковер, переливающийся будто морские волны в полнолуние, и каменную отделку душа, создающую эффект нахождения в старинном особняке на Майорке!

​Красивые виды

Apartament OpenSpace, Polygon arch&des Polygon arch&des Балкон в скандинавском стиле
Polygon arch&amp;des

Apartament OpenSpace

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

То, что мы видим из окон, мы подсознательно идентифицируем с самим собой. Например, «Я тот, кто живет в спальном районе» или «Я тот, кто живет у моря». Очень важной частью самоидентификации личности является именно вид из окна, поэтому в современным проектах вся планировка создается вокруг лучших пейзажей и ракурсов.

​Перфекционизм белого

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Белый цвет становится главным элементом в частной архитектуре и дизайне интерьера загородного дома. Белыми теперь могут быть не только стены и потолок, но и мебель, окна и двери, предметы быта и декора. Белый цвет добавляет простора, визуально оптимизирует пространство и позволяет создать идеальный порядок там, где вы в этом нуждаетесь. Даже более того – он определяет ваш образ жизни и заставляет вас быть лучше, чем прежде. Настоящая магия цвета!

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