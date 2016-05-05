TOP-10 трендов в дизайне современного дома

Создание большого патио на основе террасы с множеством мест для досуга – то, что выведет ваш дом на принципиально новый уровень. Использовать открытые пространства без ограждений можно около 3-х месяцев, но создав уютную атмосферу и добавив укромные уголки, вы продлите возможность отдыха на верандах и террасах до 6-ти месяцев в году, а это – половина жизни!

Кроме того, остальное время года тоже не должно проводиться в замкнутом пространстве. Окна в пол с дверьми-слайдерами панорамного формата помогут вам навсегда забыть о прошлом загородной архитектуры, когда дом был похож на мини-замок с крохотными окнами, без доступа к воздуху и свету.