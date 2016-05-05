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TOP-10 стилей для дизайна террас: найди свой!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Дом в Сагаро, Испания, IND Archdesign IND Archdesign Терраса в средиземноморском стиле
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Очаровательное средиземноморье, уютное кантри, стильный минимализм или современный модерн? Выбираем вместе!

​Модерн

CASA ANDRADA, METODO33 METODO33 Дома в стиле модерн
METODO33

METODO33
METODO33
METODO33

Террасы в стиле модерн выглядят гораздо более современно и лаконично. Чаще всего уровень пола в них совпадает с уровнем газонной площадки или дома, что позволяет легко выходить на нее из гостиной через двери-слайдеры. Белый – основной цвет для дизайна такой террасы, а все конструктивные элементы становятся будто символичными, ведь на них акцентируется внимание.

​Современный кантри

Casa El Paso I, ARRILLAGA&PAROLA ARRILLAGA&PAROLA Дома в стиле модерн
ARRILLAGA&amp;PAROLA

ARRILLAGA&PAROLA
ARRILLAGA&amp;PAROLA
ARRILLAGA&PAROLA

Удивительно уютный и при этом стильный кантри может прекрасно вписаться в ваш проект дома в традиционном или современном стиле. Вам понадобятся коричневые и серые краски, мощение камнем или плиткой под камень, деревянный потолок навеса, большой мангал и столовая группа в стиле кантри из дерева.

​Колониальный

Chalet Atamisque, Bórmida & Yanzón arquitectos Bórmida & Yanzón arquitectos Коридор, прихожая и лестница в рустикальном стиле
Bórmida &amp; Yanzón arquitectos

Bórmida & Yanzón arquitectos
Bórmida &amp; Yanzón arquitectos
Bórmida & Yanzón arquitectos

Один из самых уютных и атмосферных стилей – испанский колониальный, он может стать просто удивительным решением для дизайна вашей террасы. Вам понадобится дерево с эффектом потертостей или просто грубо отесанное, деревянные распашные двери, а сама терраса должна иметь вид крытой навесом галереи. Сюда отлично подойдут глицинии, бугенвиллии, плетистые розы и другие лианные кустарники с большими цветами.

​Рустик

Casa Dodero, Aulet & Yaregui Arquitectos Aulet & Yaregui Arquitectos Балкон и терраса в стиле модерн
Aulet &amp; Yaregui Arquitectos

Aulet & Yaregui Arquitectos
Aulet &amp; Yaregui Arquitectos
Aulet & Yaregui Arquitectos

Стиль рустик очень прост в дизайне и может быть прекрасным решением для тех, кто действительно любит атмосферу натуральной древесины. Просто добавьте сюда пару мягких подушек, светильников и подсвечников, а также деревянную мебель, мощение и навес, и терраса готова!

​Эко-минимализм

Casa El Paso V, ARRILLAGA&PAROLA ARRILLAGA&PAROLA Дома в стиле модерн
ARRILLAGA&amp;PAROLA

ARRILLAGA&PAROLA
ARRILLAGA&amp;PAROLA
ARRILLAGA&PAROLA

Терраса в этом проекте выполнена в стиле эко-минимализма, который основан на натуральных материалах (керамическая плитка и дерево) и выглядит очень красиво. Сочетание нейтрального оттенка (серого, бледно-серого, бежевого или белого) с древесиной модных тонов (орех, венге, палисандр и другие) выглядит здесь очень лаконично.

​Средиземноморский стиль

Residência Jardim Marajoara, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design Балкон и терраса в стиле модерн
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

Маленький бассейн, будто лагуна, колоритные краски жаркого прибрежного региона, красивые и изящные патио, ковка, деревянные навесы для тени и яркие, просто фантастические тропические цветы… Средиземноморский стиль в декоре и атмосфере поможет вам создать идеальный райский сад для отдыха, как на картинке! Популярны напольные подсвечники в арабском стиле, арочные окна и ставни, а также подушки с орнаментами, которые вы можете увидеть практически в каждом таком проекте.

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​Прованс

MORAR MAIS POR MENOS - VARANDA , Bender Arquitetura Bender Arquitetura Балкон и терраса в рустикальном стиле
Bender Arquitetura

Bender Arquitetura
Bender Arquitetura
Bender Arquitetura

Французский прованс основан на нежных оттенках – сером, бежевом, лавандовом, голубом, сиреневом, бледно-розовом и цвете желтого сорбета. Чаще всего эти оттенки используются для декоративных акцентов, а основа остается деревянной, возможно – с серой древесиной и с эффектом потертостей

​Мексиканский

Casa en las Lomas, 2010, Taller Luis Esquinca Taller Luis Esquinca Балкон и терраса в стиле модерн
Taller Luis Esquinca

Taller Luis Esquinca
Taller Luis Esquinca
Taller Luis Esquinca

В чем-то мексиканский стиль с крупными брутальными балками похож на шале. Из-за обилия древесины ее оттенок становится основным фоном для декоративных и более светлых элементов – белых и шоколадных тонов. Исключение составляет лишь то, что именно мексиканский стиль основан на летнем образе жизни, а террасы шале скорее подходят для отдыха после сауны.

В мексиканском стиле мы найдем страсть к мебели из цельного дерева, глубоким оттенкам, круглым столам и стульям с высокими спинками.

​Тропический

Casa Imbassaí, Jamile Lima Arquitetura Jamile Lima Arquitetura Веранда и терраса в тропическом стиле
Jamile Lima Arquitetura

Jamile Lima Arquitetura
Jamile Lima Arquitetura
Jamile Lima Arquitetura

В тропическом стиле вы можете одновременно использовать плетеную мебель, этнические элементы из Африки и Азии, арабскую мозаику и стол в стиле рустик. Тропический стиль дает четкое ощущение вечного лета – здесь яркие цвета (лайм, канареечный желтый, фуксия и другие) дают точное представление об исключительно позитивном назначении террасы. Здесь очень важную роль играет крыша – соломенная или созданная в тропическом стиле с мелкими и открытыми взгляду стропилами, она создает особенное ощущение хижины у моря.

​Минимализм

Дом в Сагаро, Испания. Терраса. IND Archdesign. IND Archdesign Терраса в средиземноморском стиле
IND Archdesign

Дом в Сагаро, Испания. Терраса. IND Archdesign.

IND Archdesign
IND Archdesign
IND Archdesign

Стильный пляжный минимализм – идеальное завершение нашей подборки идей для дизайна террас. Он лаконичен и современен, любит блеск и глянец, металлическое сияние и бледно-серые оттенки. В дизайне используются современные материалы, создается патио и столовая группа в разных зонах мощения. Кроме того, такая терраса практически всегда находится возле склона, чтобы открывался панорамный вид на лес, горы, собственный сад или море. Очень важны здесь двери-слайдеры из гостиной, дизайнерские напольные или встроенные в пол светильники, гирлянда и мебель в стиле минимализм.

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