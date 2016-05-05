TOP-10 стилей для дизайна террас: найди свой!

В чем-то мексиканский стиль с крупными брутальными балками похож на шале. Из-за обилия древесины ее оттенок становится основным фоном для декоративных и более светлых элементов – белых и шоколадных тонов. Исключение составляет лишь то, что именно мексиканский стиль основан на летнем образе жизни, а террасы шале скорее подходят для отдыха после сауны.

В мексиканском стиле мы найдем страсть к мебели из цельного дерева, глубоким оттенкам, круглым столам и стульям с высокими спинками.