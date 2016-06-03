До и После: Ремонт с неожиданным результатом!

Если бы вы увидели этот дом до реконструкции и зашли в него, вы бы ни за что не поверили, что из него может получиться такое, почти аристократичное место для жизни! Профессионалы из студии REIS LONDON LTD справились со своей задачей на все 100% – сделали дом уютным, красивым, традиционным и современным!

Дом имеет один цокольный этаж, который располагает лишь окнами под потолком (достаточно маленького размера), и первый этаж, который отдан под спальни и ванную комнату. При реконструкции были проведены новые коммуникации, организована новая система отопления, заменена кровля, произведена профессиональная современная отделка.