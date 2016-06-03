До и После: Ремонт с неожиданным результатом!

Если бы вы увидели этот дом до реконструкции и зашли в него, вы бы ни за что не поверили, что из него может получиться такое, почти аристократичное место для жизни! Профессионалы из студии REIS LONDON LTD справились со своей задачей на все 100% – сделали дом уютным, красивым, традиционным и современным!
Дом имеет один цокольный этаж, который располагает лишь окнами под потолком (достаточно маленького размера), и первый этаж, который отдан под спальни и ванную комнату. При реконструкции были проведены новые коммуникации, организована новая система отопления, заменена кровля, произведена профессиональная современная отделка.
Прежде, чем приступить к реконструкции, архитекторы всегда оценивают изначальное состояние здания, стараясь определить то, что осталось достаточно прочным, и то, что было испорчено временем и требует замены.
Чаще всего больше половины работы связана с полами и стенами, их утеплением и выравниванием. В этом проекте все оказалось сложнее – абсолютно все старые коммуникации подлежали замене. Водоснабжение, канализация, отопление, электричество – все было заново спроектировано и реализовано в новом формате, удобном для современной планировки.
Утепление и гипсокартон позволили сделать дом пригодным для жизни круглый год, а новая планировка, которая разрушила стены между маленькими комнатами первого этажа, создав одну большую, стала поворотным моментом в истории этого дома.
Эта потрясающая гостиная с салатовыми и оранжевыми оттенками – результат работы десятков мастеров и выглядит почти совершенно! Ощущение прибывания на цокольном этаже практически отсутствует, хотя даже подчеркнуто черными рамами окон для создания слегка готической, замковой обстановки.
Эта потрясающая гостиная с салатовыми и оранжевыми оттенками – результат работы десятков мастеров и выглядит почти совершенно! Ощущение прибывания на цокольном этаже практически отсутствует, хотя даже подчеркнуто черными рамами окон для создания слегка готической, замковой обстановки.
Железные перекрытия были достаточно прочными и хорошо вмонтированными для того, чтобы архитектор оценил данный дом как возможный для жизни в следующие 50 лет. Перекрытия и основные несущие стены, их состояние – самые главные элементы оценки дома под реконструкцию (исключение составляют разборные деревянные перекрытия, которые можно легко заменить).
Яркие кухня и столовая выглядят очень по-европейски! Здесь есть красивая зона бара, на картине – венецианский пейзаж, а кухня выполнена в георгианском стиле.
Разноцветные стулья – важный элемент этого эклектичного интерьера, который выглядит очень стильным и отлично подходит именно под эту комнату.
Лестница на второй этаж ведет на мансарду с тремя маленькими комнатами. Тем не менее, площади достаточно, чтобы реализовать хорошую жизнь для семьи с детьми.
Главная спальня продолжает тематику средневековья или как минимум антикварного этнического шика, что выглядит очень роскошно. Глубокие оттенки, множество текстур и сочетание различных материалов создает удивительную, почти волшебную атмосферу в маленькой комнате.
Особенного внимания заслуживает правильно подобранное приглушенное освещение. Именно такая лампа с высокой ножкой нужна для комфортного чтения перед сном.
И действительно, не все насыщенные декором стили дизайна интерьера подходят лишь для больших помещений. Эклектика, этнический и гламурный шик отлично смотрятся в спальнях площадью менее 11 квадратов!
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