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До и После: Ремонт с неожиданным результатом!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
The Mews - Holland Park, IS AND REN STUDIOS LTD IS AND REN STUDIOS LTD Гостиная в стиле модерн
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Если бы вы увидели этот дом до реконструкции и зашли в него, вы бы ни за что не поверили, что из него может получиться такое, почти аристократичное место для жизни! Профессионалы из студии REIS LONDON LTD справились со своей задачей на все 100% – сделали дом уютным, красивым, традиционным и современным!

Дом имеет один цокольный этаж, который располагает лишь окнами под потолком (достаточно маленького размера), и первый этаж, который отдан под спальни и ванную комнату. При реконструкции были проведены новые коммуникации, организована новая система отопления, заменена кровля, произведена профессиональная современная отделка.

​До: разбор полетов

THE GARAGE - BEFORE IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD

THE GARAGE – BEFORE

IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD

Прежде, чем приступить к реконструкции, архитекторы всегда оценивают изначальное состояние здания, стараясь определить то, что осталось достаточно прочным, и то, что было испорчено временем и требует замены.

Чаще всего больше половины работы связана с полами и стенами, их утеплением и выравниванием. В этом проекте все оказалось сложнее – абсолютно все старые коммуникации подлежали замене. Водоснабжение, канализация, отопление, электричество – все было заново спроектировано и реализовано в новом формате, удобном для современной планировки.

​До: в процессе ремонта

THE STAIRCASE - DURING CONSTRUCTION IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD

THE STAIRCASE – DURING CONSTRUCTION

IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD

Утепление и гипсокартон позволили сделать дом пригодным для жизни круглый год, а новая планировка, которая разрушила стены между маленькими комнатами первого этажа, создав одну большую, стала поворотным моментом в истории этого дома.

​После: гостиная с шиком

OPEN PLAN LIVING, DINING AND KITCHEN IS AND REN STUDIOS LTD Гостиная в стиле модерн
IS AND REN STUDIOS LTD

OPEN PLAN LIVING, DINING AND KITCHEN

IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD

Эта потрясающая гостиная с салатовыми и оранжевыми оттенками – результат работы десятков мастеров и выглядит почти совершенно! Ощущение прибывания на цокольном этаже практически отсутствует, хотя даже подчеркнуто черными рамами окон для создания слегка готической, замковой обстановки.

​После: гостиная с шиком

LIVING SPACE IS AND REN STUDIOS LTD Гостиная в стиле модерн
IS AND REN STUDIOS LTD

LIVING SPACE

IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD

Эта потрясающая гостиная с салатовыми и оранжевыми оттенками – результат работы десятков мастеров и выглядит почти совершенно! Ощущение прибывания на цокольном этаже практически отсутствует, хотя даже подчеркнуто черными рамами окон для создания слегка готической, замковой обстановки.

​До: разборка перегородок и перекрытий

THE DINING AREA BEFORE IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD

THE DINING AREA BEFORE

IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD

Железные перекрытия были достаточно прочными и хорошо вмонтированными для того, чтобы архитектор оценил данный дом как возможный для жизни в следующие 50 лет. Перекрытия и основные несущие стены, их состояние – самые главные элементы оценки дома под реконструкцию (исключение составляют разборные деревянные перекрытия, которые можно легко заменить).

​После: кухня и столовая

KITCHEN - DINING ROOM IS AND REN STUDIOS LTD Столовая комната в стиле модерн
IS AND REN STUDIOS LTD

KITCHEN – DINING ROOM

IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD

Яркие кухня и столовая выглядят очень по-европейски! Здесь есть красивая зона бара, на картине – венецианский пейзаж, а кухня выполнена в георгианском стиле.

Разноцветные стулья – важный элемент этого эклектичного интерьера, который выглядит очень стильным и отлично подходит именно под эту комнату.

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​До: второй этаж

FIRST FLOOR - BEFORE IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD

FIRST FLOOR – BEFORE

IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD

Лестница на второй этаж ведет на мансарду с тремя маленькими комнатами. Тем не менее, площади достаточно, чтобы реализовать хорошую жизнь для семьи с детьми.

​После: дизайн спальни

MASTER BEDROOM IS AND REN STUDIOS LTD Спальня в эклектичном стиле
IS AND REN STUDIOS LTD

MASTER BEDROOM

IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD

Главная спальня продолжает тематику средневековья или как минимум антикварного этнического шика, что выглядит очень роскошно. Глубокие оттенки, множество текстур и сочетание различных материалов создает удивительную, почти волшебную атмосферу в маленькой комнате.

Особенного внимания заслуживает правильно подобранное приглушенное освещение. Именно такая лампа с высокой ножкой нужна для комфортного чтения перед сном.

И действительно, не все насыщенные декором стили дизайна интерьера подходят лишь для больших помещений. Эклектика, этнический и гламурный шик отлично смотрятся в спальнях площадью менее 11 квадратов!

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