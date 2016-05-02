До и После: Редизайн террасы у дома

Удобство патио тоже напрямую определяется вашим к нему отношением. Разрешить детям именно здесь проводить встречи с друзьями, добавить к списку своих основных занятий йогу по утрам на террасе, 5 o’clock на патио, а летом подавать именно сюда обед – вот то, что вам нужно сделать для того, чтобы ваш образ жизни стал более средиземноморским.

Кроме того, очень важна приватность такого патио. Зеленая изгородь под стрижку является идеальным вариантом для средней полосы, создавая прекрасную завесу. Лучше всего смотрятся те, что раньше всего набирают листву, а также вечнозеленые – например, туи. Рядом в контейнерах на террасе могут стоять даже пальмы, оливковые деревья и цитрусовые, выращенные в доме и зимой оживляющие интерьер.

Вокруг патио, по периметру террасы очень хорошо было бы спроектировать клумбу – либо из кустарников, либо из низких почвопокровных растений с небольшими многолетниками и засыпкой галькой или мелкими камнями. Отлично смотрятся здесь и луковичные, обрамляющие патио со всех сторон.

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