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До и После: Редизайн террасы у дома

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Terrasse et aménagement piscine, AD2 AD2 Бассейн в средиземноморском стиле
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Этот дом уже имел террасу – фундамент с отделкой керамической плиткой, но хозяева решили ее преобразить. Они хотели создать модное патио, без столовой группы, но с мягкой мебелью, а специалисты из студии AD2 помогли им в этом.

​Терраса до редизайна

Terrasse et aménagement piscine, AD2 AD2
AD2

AD2
AD2
AD2

Старая мебель, колючие кустики по периметру, обветшалый навес в ретро-стиле – эта терраса выглядела достаточно бледно и пасмурно, хотя и имела хорошую перспективу!

​Терраса после редизайна

Terrasse et aménagement piscine, AD2 AD2 Дома в средиземноморском стиле
AD2

AD2
AD2
AD2

Патио – это арабская традиция, которая подразумевает наличие низкой и очень удобной для длительного отдыха мебели с мягкими текстильными матрасами на ней. Мягкие матрасы часто бывают съемными, что позволяет использовать стиль патио в любом климате, даже с самым коротким летом и в период дождей.

​Стиль патио для оформления террасы

Terrasse et aménagement piscine, AD2 AD2 Дома в средиземноморском стиле
AD2

AD2
AD2
AD2

В оригинале матрасы лежали на глиняных скамейках, но сейчас более всего популярна мебель из техноротанга, натуральной древесины и ее различных имитаций. Мягкие матрасы и подушки до сих пор съемные и позволяют не беспокоиться о сохранности мебели.

К дизайну патио всегда прилагается кофейный столик для напитков и закусок и навес. В данном случае последним является зонт от солнца, мобильный для различного времени суток и времени года.

​Отдых 6 месяцев в году!

Terrasse et aménagement piscine, AD2 AD2 Бассейн в средиземноморском стиле
AD2

AD2
AD2
AD2

В средней полосе на таком патио начинать отдыхать можно уже в апреле, а заканчивать – в октябре, поэтому оно существенно меняет образ жизни и позволяет приблизить его к идеальному.

Конечно же, принятие солнечных ванн обычно откладывается до конца мая, но и просто посидеть с чашечкой кофе, полежать на угловом диване с журналом или даже посмотреть сериал с кофейного столика за ноутбуком всегда приятно!

​Интеграция стиля патио в вашу жизнь

Terrasse et aménagement piscine, AD2 AD2 Дома в средиземноморском стиле
AD2

AD2
AD2
AD2

Особенно важно, чтобы патио было не просто построено, но и интегрировано в вашу жизнь. Наготове всегда должны быть пледы для всей семьи на вечер, напитки и закуски должны быть в непосредственной близости, чтобы банальный голод не заводил вас в дом раньше времени, пока еще можно насладиться жизнью на природе в окружении зелени.

Комфортабельность патио тоже зависит от его расположения. Возможно, у вас есть определенные предпочтения – вы любите восходы или закаты, полуденную жару или постоянную тень. Для большинства идеальным является расположение патио на углу дома так, чтобы оно захватывало виды либо на юго-восток, либо на юг, восток и запад, по возможности.

​Советы по созданию патио

Terrasse et aménagement piscine, AD2 AD2 Дома в средиземноморском стиле
AD2

AD2
AD2
AD2

Удобство патио тоже напрямую определяется вашим к нему отношением. Разрешить детям именно здесь проводить встречи с друзьями, добавить к списку своих основных занятий йогу по утрам на террасе, 5 o’clock на патио, а летом подавать именно сюда обед  – вот то, что вам нужно сделать для того, чтобы ваш образ жизни стал более средиземноморским. 

Кроме того, очень важна приватность такого патио. Зеленая изгородь под стрижку является идеальным вариантом для средней полосы, создавая прекрасную завесу. Лучше всего смотрятся те, что раньше всего набирают листву, а также вечнозеленые – например, туи. Рядом в контейнерах на террасе могут стоять даже пальмы, оливковые деревья и цитрусовые, выращенные в доме и зимой оживляющие интерьер.

Вокруг патио, по периметру террасы очень хорошо было бы спроектировать клумбу – либо из кустарников, либо из низких почвопокровных растений с небольшими многолетниками и засыпкой галькой или мелкими камнями. Отлично смотрятся здесь и луковичные, обрамляющие патио со всех сторон.

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