​6 волшебных секретов о том, как дешево построить дом

Используйте секреты бывалых строителей для того, чтобы сэкономить до 50% от стоимости дома! Минимальная стоимость вовсе не означает минимальное качество, в чем вы убедитесь в нашей новой статье о бюджетных вариантах строительства.
Этот дом, который мы представим как доказательство расположен в Токио и построен менее, чем за 8 млн. рублей (140 млн. вон), что примерно в 3 раза меньше, чем стандартный коттедж с тем же количеством спален в развитых странах Азии. Для сравнения вы можете взять обычную стоимость коттеджа в РФ и разделить ее на три – хотите такой же результат? Давайте учиться, как этого добиться! Да и его обслуживание будет стоить гораздо меньше. Проверим, так ли это?
Современный взгляд на эксклюзивную загородную архитектуру в некоторых ветвях отходит от нестандартных размеров – комнат, блоков, окон, дверей, проемов и любых других элементов. Чтобы создать уникальный дом, скорее нужно скомбинировать простые и доступные элементы шикарным способом. Например, два стандартных окна для спальни (например, размера 1300*1400 мм) стоят дешевле, чем одно панорамное эксклюзивное суммарного размера. Кроме того, из двух окон можно создать удивительно очаровательную спальню на европейский манер, со шторами в пол, и получить детскую или главную спальню, залитую солнцем и оформленную в аристократичной манере.
Если дом легко строить, он будет стоить вам гораздо дешевле. Не придумывайте оригинальные решения, которые в 3-4 раза сложнее, чем стандартные. На прошлом примере мы знаем, что два стандартных окна рабочие установят гораздо быстрее и дешевле, чем одно нестандартное с необычным форматом и элементами, установка которых требует особой подготовки и опыта. Простая конструкция кровли – двускатная, которую может сделать любой строитель, она сэкономит вам средства, как и стандартного размера двери. Типовые размеры вовсе не ущемляют вас в вариантах оформления, они могут подойти под абсолютно любой стиль в дизайне интерьера!
Удивительно, но чтобы найти лучший вариант для покупки материала или предмета мебели, в наше время нет никакого смысла разбираться в их характеристиках отдельно от предложений местных фирм. Найдите место в вашем нынешнем доме для всех рекламных буклетов компаний, создайте каталоги «Кухня», «Окна», «Двери», «Фасад» и т. п. и базируйте свое мнение именно на реальных ценах и предложениях.
Таким образом, часто бывает совершенно не нужным знать особенности того или иного типа мебели, пород дерева, возможностей конструкций и коммуникаций. Просто закажите услугу, которая показалась вам достаточно практичной и заманчивой. Чаще всего за хорошей профессиональной рекламой скрываются… профессионалы в строительстве и архитектуре!
Множество мнений – залог правильного решения. Следует отказаться от собственных «профессиональных» суждений и найти время, чтобы послушать других. Спросите у поставщиков и продавцов (не думая, что они просто хотят продать товар), у жены, которая знает, как должен работать дом, у сестры и матери. Их реальное бытовое мнение и поможет вам создать практичный и бюджетный дом без каких-либо лишних затрат.
В конце составления сметы еще пару раз пройдитесь по всем позициям и обсудите их с женой. Каждую, в которой она сомневается, пересмотрите, ведь чаще всего именно в этих мелких пунктах, где несогласие просто умалчивается, вы и найдете бездонные дыры в бюджете на 50-200 тыс. рублей на каждую покупку, которая в итоге будет бесполезной.
Объединение кухни-столовой и гостиной – вопрос не столько вкусов и практичных соображений, сколько вашего уровня жизни. Если вы действительно хотите создать новый, уютный, современный коттедж – такая открытая планировка является вашим единственным реальным шансом сделать маленький дом похожим не на скромную квартиру, а на настоящий загородный дом!
Кроме того, между кухней и гостиной образуется пространство, раньше бывшее пустой стеной для столовой группы. Здесь вы можете найти место для барной стойки или дополнительной кухонной столешницы.
Удивительно, как дополнительные 3 кв. метра на лестничном холле наверху возле детской становятся игровой зоной, о которой мечтали ваши малыши, а 2 квадрата под лестницей – лучшим «домиком» в их жизни! Не обязательно создавать дополнительные комнаты для увеличения объема, пара ниш в гостиной для библиотеки, ниши в спальнях для шкафов-купе и удобная ванная комната сделают ваш дом удобным и практичным.
Если вы разберетесь в себе и поймете, что для вас действительно важно, и вложите в это деньги – то вы избавитесь от десятков трат, которые лишь компенсировали бы ваше изначально слишком зажатое в средствах основное желание.
Есть несколько характеристик для каждой комнаты – комфортабельность, уют, экологичность, простор, солнечный свет, тепло. Каждую комнату в плане проверьте на наличие всех пунктов и вложите деньги там, где они требуются, иначе вы рискуете получить интерьер, в будущем постоянно и абсолютно бесцельно разоряющий ваш кошелек.
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