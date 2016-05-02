До и После: Типовая квартира 80 кв. метров и ее ремонт

В этой статье мы покажем вам ремонт одной типовой квартиры, которая стала выглядеть гораздо более современно. Основой послужила замена отделочных материалов, мебели, техники и небольшая перепланировка, которая объединила кухню и гостиную. В прошлом достаточно темные комнаты с северными окнами теперь стали одной большой площадью, достаточно солнечной для жизни в теплом климате.

Авторы данного проекта – дизайнеры из студии ARQUIGESTIONA REFORMAS S.L., они занимаются именно капитальными ремонтами. В их портфолио – прекрасные доказательства того, что любая квартира может стать местом для счастливой семейной жизни и апартаментами вашей мечты!