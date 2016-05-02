До и После: Типовая квартира 80 кв. метров и ее ремонт

В этой статье мы покажем вам ремонт одной типовой квартиры, которая стала выглядеть гораздо более современно. Основой послужила замена отделочных материалов, мебели, техники и небольшая перепланировка, которая объединила кухню и гостиную. В прошлом достаточно темные комнаты с северными окнами теперь стали одной большой площадью, достаточно солнечной для жизни в теплом климате.
Авторы данного проекта – дизайнеры из студии ARQUIGESTIONA REFORMAS S.L., они занимаются именно капитальными ремонтами. В их портфолио – прекрасные доказательства того, что любая квартира может стать местом для счастливой семейной жизни и апартаментами вашей мечты!
Небольшая площадь кухни (около 7 кв. метров) не удовлетворяла новых владельцев этой квартиры. Тем не менее, окно прекрасно освещало столь маленькую комнату, поэтому солнечный свет из него решили использовать для освещения и гостиной после перепланировки.
Стильная кухня в белых оттенках с шоколадной столешницей – модное решение для современных городских апартаментов. Ретро-холодильник от фирмы SMEG – изюминка этой кухни, очень модная в последние сезоны.
Окно было уменьшено для организации столешницы вдоль внешней стены квартиры, там расположилась раковина для удобной и приятной работы хозяйки. Гарнитур буквой «П» имеет барную стойку, позволяющую создать отдельное место для завтраков, а сама столешница левого модуля гарнитура гораздо шире, чем те, что созданы для зоны раковины и плиты.
Гостиная ранее включала в себя зону просмотра TV и столовую, ее площадь около 25 кв. метров. Достаточно просторная и имеющая при этом два окна, она отлично подошла под перепланировку современного типа.
Идентичные с зоной кухни материал отделки пола, цвет стен и потолка создают очень правильный эффект гармоничного пространства. Стильная и современная, она базируется на светлых фоновых оттенках и темном дереве для дизайна пола.
На фотографии после ремонта мы видим гостиную с мебелью напротив бывшей зоны столовой. Угловой диван с кушеткой со стороны центра комнаты и минималистичная полка для TV выглядят очень привлекательно. Заметьте, что карнизы штор спрятаны за декоративную линию из гипсокартона, а шторы от пола до потолка имеют бежевый оттенок в тон стен. Распашные балконные двери со стеклами в пол – прекрасное наследие старой гостиной, делающее комнату еще более светлой.
Ванную комнату такого типа можно увидеть в миллионах квартир по всему миру! Как же найти новое, оригинальное и красивое решение для столь маленькой площади?
Шикарная душевая кабина заняла дальнее место в планировке, унитаз расположился напротив раковины. Удивительно, но новый интерьер немного похож на голливудский – столько в нем блеска и роскоши.
В этой старой квартире есть еще и спальня со встроенными шкафами, которые явно должны были быть демонтированы из-за запаха и собственного возраста.
Новая гардеробная с современным функциональным оснащением, удобным и привлекательным, расположилась на том же месте и выглядит потрясающе! Кроме того, в спальне тоже заменили напольное покрытие на ламинат с имитацией ценной породы дерева. Такой ход мы советуем всем, кто недолюбливает орех, сосну или дуб из-за их излишней простоты.
Для тех, кто собирает коллекции Книг Идей:
— До и После: 10 проектов редизайна гостиной;