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До и После: Типовая квартира 80 кв. метров и ее ремонт

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Reforma integral en Arturo Soria, Arquigestiona Reformas S.L. Arquigestiona Reformas S.L.
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В этой статье мы покажем вам ремонт одной типовой квартиры, которая стала выглядеть гораздо более современно. Основой послужила замена отделочных материалов, мебели, техники и небольшая перепланировка, которая объединила кухню и гостиную. В прошлом достаточно темные комнаты с северными окнами теперь стали одной большой площадью, достаточно солнечной для жизни в теплом климате.

Авторы данного проекта – дизайнеры из студии ARQUIGESTIONA REFORMAS S.L., они занимаются именно капитальными ремонтами. В их портфолио – прекрасные доказательства того, что любая квартира может стать местом для счастливой семейной жизни и апартаментами вашей мечты!

​До: кухня до ремонта

Reforma integral en Arturo Soria, Arquigestiona Reformas S.L. Arquigestiona Reformas S.L.
Arquigestiona Reformas S.L.

Arquigestiona Reformas S.L.
Arquigestiona Reformas S.L.
Arquigestiona Reformas S.L.

Небольшая площадь кухни (около 7 кв. метров) не удовлетворяла новых владельцев этой квартиры. Тем не менее, окно прекрасно освещало столь маленькую комнату, поэтому солнечный свет из него решили использовать для освещения и гостиной после перепланировки.

​После: кухня с новым дизайном

Reforma integral en Arturo Soria, Arquigestiona Reformas S.L. Arquigestiona Reformas S.L.
Arquigestiona Reformas S.L.

Arquigestiona Reformas S.L.
Arquigestiona Reformas S.L.
Arquigestiona Reformas S.L.

Стильная кухня в белых оттенках с шоколадной столешницей – модное решение для современных городских апартаментов. Ретро-холодильник от фирмы SMEG – изюминка этой кухни, очень модная в последние сезоны.

Окно было уменьшено для организации столешницы вдоль внешней стены квартиры, там расположилась раковина для удобной и приятной работы хозяйки. Гарнитур буквой «П» имеет барную стойку, позволяющую создать отдельное место для завтраков, а сама столешница левого модуля гарнитура гораздо шире, чем те, что созданы для зоны раковины и плиты.

​До: гостиная

Reforma integral en Arturo Soria, Arquigestiona Reformas S.L. Arquigestiona Reformas S.L.
Arquigestiona Reformas S.L.

Arquigestiona Reformas S.L.
Arquigestiona Reformas S.L.
Arquigestiona Reformas S.L.

Гостиная ранее включала в себя зону просмотра TV и столовую, ее площадь около 25 кв. метров. Достаточно просторная и имеющая при этом два окна, она отлично подошла под перепланировку современного типа.

​После: гостиная

Reforma integral en Arturo Soria, Arquigestiona Reformas S.L. Arquigestiona Reformas S.L.
Arquigestiona Reformas S.L.

Arquigestiona Reformas S.L.
Arquigestiona Reformas S.L.
Arquigestiona Reformas S.L.

Идентичные с зоной кухни материал отделки пола, цвет стен и потолка создают очень правильный эффект гармоничного пространства. Стильная и современная, она базируется на светлых фоновых оттенках и темном дереве для дизайна пола.

​После: гостиная

Reforma integral en Arturo Soria, Arquigestiona Reformas S.L. Arquigestiona Reformas S.L.
Arquigestiona Reformas S.L.

Arquigestiona Reformas S.L.
Arquigestiona Reformas S.L.
Arquigestiona Reformas S.L.

На фотографии после ремонта мы видим гостиную с мебелью напротив бывшей зоны столовой. Угловой диван с кушеткой со стороны центра комнаты и минималистичная полка для TV выглядят очень привлекательно. Заметьте, что карнизы штор спрятаны за декоративную линию из гипсокартона, а шторы от пола до потолка имеют бежевый оттенок в тон стен. Распашные балконные двери со стеклами в пол – прекрасное наследие старой гостиной, делающее комнату еще более светлой.

​До: ванная комната

Reforma integral en Arturo Soria, Arquigestiona Reformas S.L. Arquigestiona Reformas S.L.
Arquigestiona Reformas S.L.

Arquigestiona Reformas S.L.
Arquigestiona Reformas S.L.
Arquigestiona Reformas S.L.

Ванную комнату такого типа можно увидеть в миллионах квартир по всему миру! Как же найти новое, оригинальное и красивое решение для столь маленькой площади?

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​После: ванная комната

Reforma integral en Arturo Soria, Arquigestiona Reformas S.L. Arquigestiona Reformas S.L.
Arquigestiona Reformas S.L.

Arquigestiona Reformas S.L.
Arquigestiona Reformas S.L.
Arquigestiona Reformas S.L.

Шикарная душевая кабина заняла дальнее место в планировке, унитаз расположился напротив раковины. Удивительно, но новый интерьер немного похож на голливудский – столько в нем блеска и роскоши.

​До: спальня

Reforma integral en Arturo Soria, Arquigestiona Reformas S.L. Arquigestiona Reformas S.L.
Arquigestiona Reformas S.L.

Arquigestiona Reformas S.L.
Arquigestiona Reformas S.L.
Arquigestiona Reformas S.L.

В этой старой квартире есть еще и спальня со встроенными шкафами, которые явно должны были быть демонтированы из-за запаха и собственного возраста.

​После: спальня

Reforma integral en Arturo Soria, Arquigestiona Reformas S.L. Arquigestiona Reformas S.L.
Arquigestiona Reformas S.L.

Arquigestiona Reformas S.L.
Arquigestiona Reformas S.L.
Arquigestiona Reformas S.L.

Новая гардеробная с современным функциональным оснащением, удобным и привлекательным, расположилась на том же месте и выглядит потрясающе! Кроме того, в спальне тоже заменили напольное покрытие на ламинат с имитацией ценной породы дерева. Такой ход мы советуем всем, кто недолюбливает орех, сосну или дуб из-за их излишней простоты.

Для тех, кто собирает коллекции Книг Идей:

— До и После: 10 проектов редизайна гостиной;

— Идеи дизайна модной гостиной на любой вкус.

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