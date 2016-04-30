До и После: Из заброшенного дома – в коттедж мечты!

Маленький одноэтажный дом в деревне становится… коттеджем мечты нового поколения! Кто бы подумал, что это возможно всего лишь за один долгий сезон!

Архитекторы из студии ELVARQUITECTOS спланировали реконструкцию до мельчайшей детали, организовали перепланировку, идеальную зачистку и даже… дезинфекцию из-за слишком теплого климата, а также нашли возможность сделать дом настолько стильным, что он достоин глянцевого журнала.

Тем не менее, владельцам он был сдан в бюджетной манере – без мебели, исключение составляет лишь кухонный гарнитур. Молодая семья имеет свою мебель, а в бюджете достаточно ограничена, поэтому реконструкция этого дома не должна была отнимать слишком много средств.