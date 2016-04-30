До и После: Из заброшенного дома – в коттедж мечты!

Маленький одноэтажный дом в деревне становится… коттеджем мечты нового поколения! Кто бы подумал, что это возможно всего лишь за один долгий сезон!
Архитекторы из студии ELVARQUITECTOS спланировали реконструкцию до мельчайшей детали, организовали перепланировку, идеальную зачистку и даже… дезинфекцию из-за слишком теплого климата, а также нашли возможность сделать дом настолько стильным, что он достоин глянцевого журнала.
Тем не менее, владельцам он был сдан в бюджетной манере – без мебели, исключение составляет лишь кухонный гарнитур. Молодая семья имеет свою мебель, а в бюджете достаточно ограничена, поэтому реконструкция этого дома не должна была отнимать слишком много средств.
При аргентинских влажных сезонах с практически тропическими ливнями любой дом начал бы выглядеть так уже через 5-6 лет, а этот был в запустении гораздо большее время! Находящийся в перспективном районе, он был замечен владельцем и реконструирован под современное жилье.
Студия ELVARQUITECTOS занимается заброшенными домами в данном районе Аргентины и гордится своим делом. Пока другие фирмы строят новые дома, они «подчищают» улицы от старых, некрасивых зданий, которые втайне хочет снести каждый прохожий. Они занимаются удивительным и почетным делом для собственного города, создавая не только новые проекты, но и позволяя избавиться от тех, которые уже никому не нужны.
Отделка фасадов этого бетонного дома выполнена в комбинированной манере – штукатурка и декоративный кирпич позволили создать интересный рельефный фасад.
За основными воротами, которые ты проходишь по пути с улицы в дом, скрывается не только парадная дверь и фасад, но и крытая автомобильная стоянка, летняя кухня на заднем дворике и сам дворик.
Удивительно, дом не узнать, если сравнить его с первыми фотографиями в этой статье! Теперь он чистый, свежий, стильный и современный и даже кажется, что он был построен не 40 лет назад, а например, 10.
В ходе реконструкции дому были добавлены две спальни и крытый навес для машины по типу летнего гаража (достаточно хороший вариант для Аргентины на круглый год). Кроме того, во всем доме был проведен ремонт и создан мангал на заднем дворе.
Общая площадь дома после реконструкции и расширения – 110 кв. метров. Авторы проекта – Пала Торриси, Мариеэла Джордан и Лукас Варас (Pala Torrisi, Mariela Jordan, Lucas Varas). Проект реализован в аргентинском городке Розарио, сама студия имеет офис в том же городе. Отсюда – два часа езды до Буэнос-Айреса.
Отдельного внимания заслуживает зона летней кухни с мангалом, дровницей, дополнительной тумбой и столешницей для сервировки. Барбекю в Аргентине, как и в США – важная традиция жизни в пригороде, на него приходят по воскресеньям соседи, друзья и родственники с детьми.
Этот дом, будучи практически самым неприглядным во всем районе, благодаря новым владельцам и архитекторам получил вторую жизнь. Удивительно, но при достаточно крепкой структуре любой дом может быть восстановлен и приведен в надлежащий вид. В таких проектах поднимается высота потолков, расширяются окна, добавляется второй этаж или новые комнаты, поэтому даже самый старый, маленький и даже крохотный дом может стать коттеджем, при желании.
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