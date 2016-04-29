Дом с потрясающим задним двориком!

Этот маленький готичный коттедж превратился в виллу, достойную голливудских холмов! Посмотрим, как пара пристроек столь кардинально изменила жизнь одной семьи? Студия BURO5 – ARCHITECTES & ASSOCIÉS создала проект, который хочется видеть в реконструкции многих еще не отремонтированных старых зданий.

Изначально этот готичный домик имел просторный, но нежилой цоколь, жилой этаж и мансардный – для спален. Маленькие окна не позволяли добиться достаточно комфортабельной жизни для современной семьи, да и общая площадь строения едва превышала 150 кв. метров.