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Дом с потрясающим задним двориком!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Transformation de la villa E, BURO5 - architectes & associés BURO5 - architectes & associés Дома в стиле модерн
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Этот маленький готичный коттедж превратился в виллу, достойную голливудских холмов! Посмотрим, как пара пристроек столь кардинально изменила жизнь одной семьи? Студия BURO5 – ARCHITECTES & ASSOCIÉS создала проект, который хочется видеть в реконструкции многих еще не отремонтированных старых зданий.

Изначально этот готичный домик имел просторный, но нежилой цоколь, жилой этаж и мансардный – для спален. Маленькие окна не позволяли добиться достаточно комфортабельной жизни для современной семьи, да и общая площадь строения едва превышала 150 кв. метров.

​Пристройка

Transformation de la villa E, BURO5 - architectes & associés BURO5 - architectes & associés Дома в стиле модерн
BURO5 – architectes &amp; associés

BURO5 - architectes & associés
BURO5 – architectes &amp; associés
BURO5 - architectes & associés

Проектирование реконструкции этого дома началось с того, что был задуман план пристройки и преобразования цокольного этажа в жилой. Последний был утеплен, гидроизолирован, туда было проведено отопление, водоснабжение, канализация, электричество.

Пристройка справа от дома является Г-образной, она не только видна сбоку от здания, но и продолжает основной объем дома в сторону заднего дворика.

Готический стиль в архитектуре

Transformation de la villa E, BURO5 - architectes & associés BURO5 - architectes & associés Дома в стиле модерн
BURO5 – architectes &amp; associés

BURO5 - architectes & associés
BURO5 – architectes &amp; associés
BURO5 - architectes & associés

Сохранившийся еще со средневековья готический стиль имеет резкий скат крыши, высокие и узкие окна, будто вытянутые вверх этажи, кровли с декоративными кронштейнами и темную окраску фасадов.

Готический стиль в США получил достойное продолжение в неоготическом викторианском, а в Европе практически полностью держится на домах, построенных более 100 лет назад.

​Цоколь и пристройка

Transformation de la villa E, BURO5 - architectes & associés BURO5 - architectes & associés Дома в стиле модерн
BURO5 – architectes &amp; associés

BURO5 - architectes & associés
BURO5 – architectes &amp; associés
BURO5 - architectes & associés

Дополненный цоколь, пристройка, улучшенная мансарда и вуаля – мы имеем шикарную виллу ультра-современного формата на основе готичного коттеджа, которому более 100 лет. Здесь есть крытые галереи при спальнях на первом этаже, зона бара, балкон и террасы у бассейна, а также мансардные спальни и ванная комната с обворожительным видом.

​Остекление и патио

Transformation de la villa E, BURO5 - architectes & associés BURO5 - architectes & associés Балкон и терраса в стиле модерн
BURO5 – architectes &amp; associés

BURO5 - architectes & associés
BURO5 – architectes &amp; associés
BURO5 - architectes & associés

Формат остекления в пристройке был создан в стиле минимализм – двери-слайдеры с угольно-серыми рамами являются основным элементом, повторяющимся во всех местах пристройки. Остекление же основного здания было расширено, маленькие окна превратились в окна с пол с полуарочными сводами, а иногда даже – в распашные двери на террасу.

​Балкон-терраса

Transformation de la villa E, BURO5 - architectes & associés BURO5 - architectes & associés Балкон и терраса в стиле модерн
BURO5 – architectes &amp; associés

BURO5 - architectes & associés
BURO5 – architectes &amp; associés
BURO5 - architectes & associés

На втором этаже в зоне гостиной, кухни и столовой мы найдем очень удобный балкон, оформленный как терраса с деревянным мощением. Здесь же находится и маленькое патио в углу, которое мы видели на фотографии выше.

Основой покупки этого дома стало его расположение и готический стиль. Первое позволяет иметь вид на реку и долину, практически недоступный для новых построек в этом регионе.

​Дизайн интерьера

Transformation de la villa E, BURO5 - architectes & associés BURO5 - architectes & associés Гостиная в стиле модерн
BURO5 – architectes &amp; associés

BURO5 - architectes & associés
BURO5 – architectes &amp; associés
BURO5 - architectes & associés

В дизайне интерьеров архитектор выбрал за основу кофейно-серую палитру. В зоне домашнего кинотеатра мы видим сквозное остекление и темные тона, в зоне столовой – панорамный вид и более светлую отделку.

Нужна помощь с проектом дома?
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​Стиль интерьера

Transformation de la villa E, BURO5 - architectes & associés BURO5 - architectes & associés Столовая комната в стиле модерн
BURO5 – architectes &amp; associés

BURO5 - architectes & associés
BURO5 – architectes &amp; associés
BURO5 - architectes & associés

Модерн был использован как главный стиль в отделке и декоре интерьеров, но из-за очень четкой цветовой гаммы с переходам по полутонам иногда он смотрится очень похожим на минимализм.

Кофейная и серая палитры – хит сезона в Западной Европе. В них есть уют и спокойствие, традиционность и современность. Кажется, лучшего варианта для семейного дома и придумать нельзя.

​Декор и текстиль

Transformation de la villa E, BURO5 - architectes & associés BURO5 - architectes & associés Столовая комната в стиле модерн
BURO5 – architectes &amp; associés

BURO5 - architectes & associés
BURO5 – architectes &amp; associés
BURO5 - architectes & associés

Высокие шторы в пол и узкие распашные двери на террасу позволяют сохранить историческую изюминку здания, создавая аристократичную атмосферу из позапрошлого века. Стиль модерн в отделке и мебели здесь помогает создать комфортабельные условия, но элегантные дополнения в виде напольного канделябра, штор и другого текстиля, а также слегка пасмурная, будто сама по себе готичная цветовая палитра, возвращают нас к этой магической средневековой атмосфере.

Для тех, кто любит комфорт:

— Стиль европейский урбан;

— Стильные идеи дизайна гардеробной.

Современный эко-дом
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