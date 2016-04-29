Дом с потрясающим задним двориком!

Этот маленький готичный коттедж превратился в виллу, достойную голливудских холмов! Посмотрим, как пара пристроек столь кардинально изменила жизнь одной семьи? Студия BURO5 – ARCHITECTES & ASSOCIÉS создала проект, который хочется видеть в реконструкции многих еще не отремонтированных старых зданий.
Изначально этот готичный домик имел просторный, но нежилой цоколь, жилой этаж и мансардный – для спален. Маленькие окна не позволяли добиться достаточно комфортабельной жизни для современной семьи, да и общая площадь строения едва превышала 150 кв. метров.
Проектирование реконструкции этого дома началось с того, что был задуман план пристройки и преобразования цокольного этажа в жилой. Последний был утеплен, гидроизолирован, туда было проведено отопление, водоснабжение, канализация, электричество.
Пристройка справа от дома является Г-образной, она не только видна сбоку от здания, но и продолжает основной объем дома в сторону заднего дворика.
Сохранившийся еще со средневековья готический стиль имеет резкий скат крыши, высокие и узкие окна, будто вытянутые вверх этажи, кровли с декоративными кронштейнами и темную окраску фасадов.
Готический стиль в США получил достойное продолжение в неоготическом викторианском, а в Европе практически полностью держится на домах, построенных более 100 лет назад.
Дополненный цоколь, пристройка, улучшенная мансарда и вуаля – мы имеем шикарную виллу ультра-современного формата на основе готичного коттеджа, которому более 100 лет. Здесь есть крытые галереи при спальнях на первом этаже, зона бара, балкон и террасы у бассейна, а также мансардные спальни и ванная комната с обворожительным видом.
Формат остекления в пристройке был создан в стиле минимализм – двери-слайдеры с угольно-серыми рамами являются основным элементом, повторяющимся во всех местах пристройки. Остекление же основного здания было расширено, маленькие окна превратились в окна с пол с полуарочными сводами, а иногда даже – в распашные двери на террасу.
На втором этаже в зоне гостиной, кухни и столовой мы найдем очень удобный балкон, оформленный как терраса с деревянным мощением. Здесь же находится и маленькое патио в углу, которое мы видели на фотографии выше.
Основой покупки этого дома стало его расположение и готический стиль. Первое позволяет иметь вид на реку и долину, практически недоступный для новых построек в этом регионе.
В дизайне интерьеров архитектор выбрал за основу кофейно-серую палитру. В зоне домашнего кинотеатра мы видим сквозное остекление и темные тона, в зоне столовой – панорамный вид и более светлую отделку.
Модерн был использован как главный стиль в отделке и декоре интерьеров, но из-за очень четкой цветовой гаммы с переходам по полутонам иногда он смотрится очень похожим на минимализм.
Кофейная и серая палитры – хит сезона в Западной Европе. В них есть уют и спокойствие, традиционность и современность. Кажется, лучшего варианта для семейного дома и придумать нельзя.
Высокие шторы в пол и узкие распашные двери на террасу позволяют сохранить историческую изюминку здания, создавая аристократичную атмосферу из позапрошлого века. Стиль модерн в отделке и мебели здесь помогает создать комфортабельные условия, но элегантные дополнения в виде напольного канделябра, штор и другого текстиля, а также слегка пасмурная, будто сама по себе готичная цветовая палитра, возвращают нас к этой магической средневековой атмосфере.
Для тех, кто любит комфорт: