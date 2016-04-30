​До и После: Старый деревенский домик стал шикарной дачей!

Удивительно, как разрастаются города! Этот деревенский домик раньше был окружен такими же, как он, а теперь находится в центре города! Новый владелец вместе со специалистами из студии OSSIGENO ARCHITETTURA захотел сделать из него идеальное летнее жилье, ведь он находится в старой части курортного города у моря!
Так, этот старый одноэтажный домик, который был практически заброшен и выглядел неприглядно, стал эффектным объектом для любопытных глаз туристов. Отражающий все лучшие качества средиземноморской архитектуры – черепичную крышу, светлый однотонный фасад, ставни и маленькие симпатичные окна, теперь он стал примером для подражания и для других владельцев старых домов!
Возможно, вы слышали популярную фразу: «Господи, дай мне силы изменить то, что я могу изменить. Мужества, чтобы принять то, что я не в силах изменить. И мудрости, чтобы отличить одно от другого». В деле реконструкции дела обстоят примерно так же. Нужно найти то, что можно сделать лучше. Не трогать, а лишь декорировать то, что нельзя реконструировать или менять. А также найти профессионала, который укажет вам, что есть что и отличит один тип работ от другого.
Например, не стоит пытаться сделать из маленького средиземноморского домика голливудскую виллу, если у вас нет достаточного бюджета. Лучше сохраните его очарование, добавьте свежей краски, милых и очаровательных деталей, проведите коммуникации и создайте практичную, но этническую отделку.
На черноморском побережье, например, в Анапе и других городах мы найдем, без преувеличения, тысячи таких же домиков, которые ждут своего часа! Просто пройдитесь по улицам и вы найдете их!
Главные проблемы старых домов – отсутствие коммуникаций, маленькие окна и потолки, а также неудовлетворительное состояние отделки – решаются очень просто с помощью нужных профессионалов.
Коммуникации, если они доступны в городском формате, не доставят лишних хлопот. Маленькие окна могут быть расширены, либо к ним могут быть добавлены современные, например, со стороны заднего дворика. Потолки могут быть увеличены за счет надстройки или с помощью демонтажа чердачных перекрытий, как в этом проекте.
В дизайне интерьера и отделке мы советуем вам использовать проверенные материалы, которые не боятся влаги. Например, керамическая плитка может стать идеальным решением для напольного покрытия всего дома или же используйте, как в данном проекте, наливной пол под бетон. Правда, последний вариант будет гораздо дороже.
Стены лучше всего покрасить в светлый оттенок и частично выровнять, если позволяет бюджет. Обои смотрятся в таких домах слишком традиционно, если не сказать – утомительно и безвкусно. Лучше найдите время изучить такие стили, как коастал, минимализм и модерн и найдите более лаконичные решения – без обоев, ламината и других многих популярных элементов евроремонта, неуместных при реконструкции старого дома.
Экономить на полноценной кухне в таком доме – значит заведомо урезать его функциональность и закрыть себе дорогу к комфортабельной жизни, даже если только летом.
Полноценный гарнитур со всем набором техники – залог удачной реконструкции и даже перепродажи дома, если вы захотите.
Не стоит экономить на бытовой технике здесь и в ванной комнате, а также на керамической плитке для отделки, которая может испортить всю реконструкцию, если окажется слишком дешевой и будет иметь оттенки ретро.
В спальне главное позаботиться об идеальной чистоте, отсутствии влажности, хорошем проветривании, отоплении. Здесь должны быть созданы истинно городские условия высшего уровня комфорта.
Думая о приятных деталях летнего домика, не стоит упускать возможность поставить здесь распашные или двери-слайдеры с выходом на террасу, мини-балкон или просто с декоративными перилами.
В реконструкции старого дома дизайн ванной комнаты является самым важным. Обычно именно эта комната в доме выглядит бюджетнее всего, особенно при редизайнах и реконструкциях старых домов. Владелец и потенциальный покупатель хочет видеть ванную светлой, идеально чистой, современной, даже слегка футуристичной.
Интересные материалы для вас на homify:
— Стиль транситионал в дизайне интерьера;