​До и После: Старый деревенский домик стал шикарной дачей!

Возможно, вы слышали популярную фразу: «Господи, дай мне силы изменить то, что я могу изменить. Мужества, чтобы принять то, что я не в силах изменить. И мудрости, чтобы отличить одно от другого». В деле реконструкции дела обстоят примерно так же. Нужно найти то, что можно сделать лучше. Не трогать, а лишь декорировать то, что нельзя реконструировать или менять. А также найти профессионала, который укажет вам, что есть что и отличит один тип работ от другого.

Например, не стоит пытаться сделать из маленького средиземноморского домика голливудскую виллу, если у вас нет достаточного бюджета. Лучше сохраните его очарование, добавьте свежей краски, милых и очаровательных деталей, проведите коммуникации и создайте практичную, но этническую отделку.

На черноморском побережье, например, в Анапе и других городах мы найдем, без преувеличения, тысячи таких же домиков, которые ждут своего часа! Просто пройдитесь по улицам и вы найдете их!