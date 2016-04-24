10 советов по декору дома в современном стиле

Современная планировка подразумевает возможность досуга сразу для двух-трех компаний – например, для друзей сына – в саду, для друзей дочери – в ее комнате с мягким уголком, для родителей с друзьями – на патио или в парадной гостиной.

Кроме того, приватные зоны тоже должны иметь собственные, семейные зоны отдыха – домашний кинотеатр, игровую для детей, пару террас или балконов на втором этаже с мебелью для отдыха.

Если проект вашего дома уже реализован, то подумайте о перепланировке. Иногда запланированное количество спален, наличие кабинета или отдельной столовой оказывается не востребовано в планировке. Их можно заменить на более полезные элементы.