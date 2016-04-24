10 советов по декору дома в современном стиле

Специально для тех, кто уже живет в загородном доме или коттедже и хочет сделать его лучше, мы подготовили несколько интересных идей и советов по декору в современном стиле. Чтобы сделать дом, который соответствует стандартам современности, нужно потрудиться, но в итоге вы получите и образ жизни, о котором мечтали!
Современная планировка подразумевает возможность досуга сразу для двух-трех компаний – например, для друзей сына – в саду, для друзей дочери – в ее комнате с мягким уголком, для родителей с друзьями – на патио или в парадной гостиной.
Кроме того, приватные зоны тоже должны иметь собственные, семейные зоны отдыха – домашний кинотеатр, игровую для детей, пару террас или балконов на втором этаже с мебелью для отдыха.
Если проект вашего дома уже реализован, то подумайте о перепланировке. Иногда запланированное количество спален, наличие кабинета или отдельной столовой оказывается не востребовано в планировке. Их можно заменить на более полезные элементы.
Очень сложно расстаться с вещами, которые для нас что-то значат, олицетворяют определенную пору в жизни или определенные решения. Так, первую покупку дорогого дивана многие и вовсе возводят на пьедестал. Но реальность такова, что любая мебель имеет срок годности, и он практически никогда не превышает 15 лет!
Чтобы вам было легче очистить свой дом, мы предлагаем разделить вашу жизнь на определенные периоды. Сначала замените самые старые вещи, исходя из вашей таблицы, затем переберитесь на период вашей жизни на 5 лет и так далее, пока не останутся только вещи, которым менее 4-8 лет, на ваш выбор.
Часто в погоне за модным декором мы создаем коллекции, которые нам впоследствии мешают и создают определенный хаос в дизайне. Сегодня в утонченном, современном, стильном доме, как правило, используются лишь ограниченные гаммы оттенков.
Посмотрите на фотографию гостиной выше, сравните ее со своей собственной – и вы сразу поймете, где и с чем вы переусердствовали.
Пластиковый декор хорош для стартового дома или большого дома, который вы пока не имеете возможности обставить. Другое дело, когда пластиковый декор, дешевый и простой, становится основой вашей жизни. В итоге получается, что на 10 подобных вещей вы тратите столько же, сколько бы потратили на одну реальную скульптуру, настоящую картину маслом или вазу, а эффект от последних был бы больше.
Поэтому стоит задуматься над тем, что вы хотите иметь в своем доме и какой образ создаете, и убрать все лишнее.
Дешевая мебель не всегда будет вас разочаровывать, но никак нельзя допустить, чтобы ваша семьи привыкла жить с ней в новом доме. Всегда старайтесь повышать свою планку, выбирать вещи все более качественные и красивые.
Каждый член семьи должен получить место для отдыха на свое усмотрение. Для кого-то это – уголок с мангалом, для другого – шезлонг для солнечных ванн в саду, для других – домашний кинотеатр.
Кроме того, следует создать как минимум одно место, где могла бы с комфортом разместиться вся семья. Например, на террасе. Кстати, беседки в основном получаются неудобными для длительного отдыха, поэтому мы советуем организовывать отдых на террасе по типу патио с мягкой мебелью со съемными чехлами.
Если вы хотите создать расслабляющую обстановку для дома, забудьте о ярких цветах для основы интерьера, в отделке и крупногабаритной мебели. В этой потрясающей гостиной в загородном доме от студии ASHE HOME найден идеальный баланс между аристократичной классикой и комфортной современностью в утонченном американском стиле.
Иногда кажется, что лестницы, окна и двери, а также арки и дополнительные световые окна съедают слишком много бюджета. На самом деле, если вы сэкономите на них, это может существенно понизить уровень жизни даже в добротном доме.
Эта лестница выполнена в европейском стиле в проекте дизайна гостиной от студии SKILL и может считаться шикарным вариантом для загородного дома.
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