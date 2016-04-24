До и После: Из маленького домика в коттедж

Посмотреть, как маленький домик становится просторным коттеджем с современным ремонтом и шикарной главной спальней, можно в нашей новой статье! Владельцы решили расширить свой коттедж после прибавления в семействе – возникла необходимость в еще одной детской комнате. Поэтому бывшую комнату родителей отдали старшему ребенку, а самим родителям выделили комнату в пристройке с панорамным остеклением и выходом на террасу. Раньше данное помещение использовалось как дополнительное, без отопления. Кроме того, в проекте новой пристройки на заднем дворике были заложены новая ванная комната для главной спальни и столовая в стиле кантри.

Авторы проекта – архитекторы и инженеры из студии GRANT ERSKINE ARCHITECTS – провели все работы просто потрясающе! Кухня блистает, столовая радует уютным шармом, а новая главная спальня впечатляет особенной атмосферой!