До и После: Из маленького домика в коттедж

Посмотреть, как маленький домик становится просторным коттеджем с современным ремонтом и шикарной главной спальней, можно в нашей новой статье! Владельцы решили расширить свой коттедж после прибавления в семействе – возникла необходимость в еще одной детской комнате. Поэтому бывшую комнату родителей отдали старшему ребенку, а самим родителям выделили комнату в пристройке с панорамным остеклением и выходом на террасу. Раньше данное помещение использовалось как дополнительное, без отопления. Кроме того, в проекте новой пристройки на заднем дворике были заложены новая ванная комната для главной спальни и столовая в стиле кантри.
Авторы проекта – архитекторы и инженеры из студии GRANT ERSKINE ARCHITECTS – провели все работы просто потрясающе! Кухня блистает, столовая радует уютным шармом, а новая главная спальня впечатляет особенной атмосферой!
Слева вы можете видеть старую пристройку, которая теперь стала жилой комнатой – спальней для родителей. Справа – фундамент под новую пристройку, в которой разместятся столовая и кухня.
Как вы можете видеть на фотографии выше, дополнительно был снят слой грунта и за пределами новой пристройки – для организации фундамента новой террасы вдоль всего нового заднего фасада. Увидеть результат вы сможете на последней фотографии в нашей статье.
Шикарная кровля для двух пристроек является отдельной, не совмещенной с крышей основного здания и построена по технологии фахверк.
Сама пристройка создана из блоков, этот доступный крупноформатный материал позволяет сделать работу в кратчайшие сроки.
В пристройке, которая ранее не использовалась, теперь находится главная спальня с собственной ванной комнатой. Здесь разместился гардероб, туалетный столик и есть выход на террасу.
Кухня находится в старой части здания и имеет удивительный оригинальный эркер с арочным сводом! Витражные окна новые, но копируют старый рисунок.
Кухонный фартук создан из современной мозаики и визуально соединяет два стиля – готический, который прослеживается в витражах и темном дереве, а также в столовой, и модерн – в дизайне остальной мебели.
Столовую в стиле кантри мы найдем рядом с кухней, в пристройке. Столовая группа рассчитана на 8 человек, что позволяет собрать родственников вместе, пригласить друзей на ужин и даже устроить небольшой семейный праздник.
Рядом со столовой расположена терраса, которая используется и как летняя столовая, где тоже есть обеденная группа.
Очаровательный козырек в стиле фахверк охраняет пространство спальни от чрезмерно ярких солнечных лучей. Также он позволяет снегу не собираться возле дверей, это обеспечивает более долгую службу стеклопакетам.
Новые террасы выровнены с уровнем газонной площадки, что очень удобно и эстетично. Справа от спальни мы найдем маленькое окно для ванной комнаты и мансардное наверху, принадлежащее ей же. Еще правее находится столовая, а за ней – кухня, интерьеры которых мы уже видели в статье выше.
Любая пристройка добавит комфорта и удобства и вашему дому! Проекты пристроек мы часто публикуем на homify, позволяя вам рассмотреть их преимущества. Заказывать оригинальный проект пристройки лучше всего у архитектора, он оценит рельеф участка, основное строение, кровлю и ваши нужды и примет наиболее выигрышное решение, как в планировке, так и в типе используемых материалов.
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