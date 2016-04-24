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До и После: Из маленького домика в коттедж

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Oak Timber Frame House Extension, Gatley, Cheshire, Manchester, Grant Erskine Architects Grant Erskine Architects Гостиная в классическом стиле
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Посмотреть, как маленький домик становится просторным коттеджем с современным ремонтом и шикарной главной спальней, можно в нашей новой статье! Владельцы решили расширить свой коттедж после прибавления в семействе – возникла необходимость в еще одной детской комнате. Поэтому бывшую комнату родителей отдали старшему ребенку, а самим родителям выделили комнату в пристройке с панорамным остеклением и выходом на террасу. Раньше данное помещение использовалось как дополнительное, без отопления. Кроме того, в проекте новой пристройки на заднем дворике были заложены новая ванная комната для главной спальни и столовая в стиле кантри.

Авторы проекта – архитекторы и инженеры из студии GRANT ERSKINE ARCHITECTS – провели все работы просто потрясающе! Кухня блистает, столовая радует уютным шармом, а новая главная спальня впечатляет особенной атмосферой!

​В процессе работ

Oak Timber Frame House Extension, Gatley, Cheshire, Manchester, Grant Erskine Architects Grant Erskine Architects Гостиная в классическом стиле
Grant Erskine Architects

Oak Timber Frame House Extension, Gatley, Cheshire, Manchester

Grant Erskine Architects
Grant Erskine Architects
Grant Erskine Architects

Слева вы можете видеть старую пристройку, которая теперь стала жилой комнатой – спальней для родителей. Справа – фундамент под новую пристройку, в которой разместятся столовая и кухня.

​Вид сбоку

Oak Timber Frame House Extension, Gatley, Cheshire, Manchester, Grant Erskine Architects Grant Erskine Architects Стены и пол в классическом стиле
Grant Erskine Architects

Oak Timber Frame House Extension, Gatley, Cheshire, Manchester

Grant Erskine Architects
Grant Erskine Architects
Grant Erskine Architects

Как вы можете видеть на фотографии выше, дополнительно был снят слой грунта и за пределами новой пристройки – для организации фундамента новой террасы вдоль всего нового заднего фасада. Увидеть результат вы сможете на последней фотографии в нашей статье.

​Работа с кровлей

Oak Timber Frame House Extension, Gatley, Cheshire, Manchester, Grant Erskine Architects Grant Erskine Architects Окна и двери в классическом стиле
Grant Erskine Architects

Oak Timber Frame House Extension, Gatley, Cheshire, Manchester

Grant Erskine Architects
Grant Erskine Architects
Grant Erskine Architects

Шикарная кровля для двух пристроек является отдельной, не совмещенной с крышей основного здания и построена по технологии фахверк.

​Материалы

Oak Timber Frame House Extension, Gatley, Cheshire, Manchester, Grant Erskine Architects Grant Erskine Architects Столовая комната в классическом стиле
Grant Erskine Architects

Oak Timber Frame House Extension, Gatley, Cheshire, Manchester

Grant Erskine Architects
Grant Erskine Architects
Grant Erskine Architects

Сама пристройка создана из блоков, этот доступный крупноформатный материал позволяет сделать работу в кратчайшие сроки.

​Интерьер спальни

Oak Timber Frame House Extension, Gatley, Cheshire, Manchester, Grant Erskine Architects Grant Erskine Architects Спальня в классическом стиле
Grant Erskine Architects

Oak Timber Frame House Extension, Gatley, Cheshire, Manchester

Grant Erskine Architects
Grant Erskine Architects
Grant Erskine Architects

В пристройке, которая ранее не использовалась, теперь находится главная спальня с собственной ванной комнатой. Здесь разместился гардероб, туалетный столик и есть выход на террасу.

​Интерьер кухни

Oak Timber Frame House Extension, Gatley, Cheshire, Manchester, Grant Erskine Architects Grant Erskine Architects Кухня в классическом стиле
Grant Erskine Architects

Oak Timber Frame House Extension, Gatley, Cheshire, Manchester

Grant Erskine Architects
Grant Erskine Architects
Grant Erskine Architects

Кухня находится в старой части здания и имеет удивительный оригинальный эркер с арочным сводом! Витражные окна новые, но копируют старый рисунок.

Кухонный фартук создан из современной мозаики и визуально соединяет два стиля – готический, который прослеживается в витражах и темном дереве, а также в столовой, и модерн – в дизайне остальной мебели.

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​Интерьер столовой

Oak Timber Frame House Extension, Gatley, Cheshire, Manchester, Grant Erskine Architects Grant Erskine Architects Окна и двери в классическом стиле
Grant Erskine Architects

Oak Timber Frame House Extension, Gatley, Cheshire, Manchester

Grant Erskine Architects
Grant Erskine Architects
Grant Erskine Architects

Столовую в стиле кантри мы найдем рядом с кухней, в пристройке. Столовая группа рассчитана на 8 человек, что позволяет собрать родственников вместе, пригласить друзей на ужин и даже устроить небольшой семейный праздник.

Рядом со столовой расположена терраса, которая используется и как летняя столовая, где тоже есть обеденная группа.

​Вид пристройки после окончания работ

Oak Timber Frame House Extension, Gatley, Cheshire, Manchester, Grant Erskine Architects Grant Erskine Architects Столовая комната в классическом стиле
Grant Erskine Architects

Oak Timber Frame House Extension, Gatley, Cheshire, Manchester

Grant Erskine Architects
Grant Erskine Architects
Grant Erskine Architects

Очаровательный козырек в стиле фахверк охраняет пространство спальни от чрезмерно ярких солнечных лучей. Также он позволяет снегу не собираться возле дверей, это обеспечивает более долгую службу стеклопакетам.

Новые террасы выровнены с уровнем газонной площадки, что очень удобно и эстетично. Справа от спальни мы найдем маленькое окно для ванной комнаты и мансардное наверху, принадлежащее ей же. Еще правее находится столовая, а за ней – кухня, интерьеры которых мы уже видели в статье выше.

Любая пристройка добавит комфорта и удобства и вашему дому! Проекты пристроек мы часто публикуем на homify, позволяя вам рассмотреть их преимущества. Заказывать оригинальный проект пристройки лучше всего у архитектора, он оценит рельеф участка, основное строение, кровлю и ваши нужды и примет наиболее выигрышное решение, как в планировке, так и в типе используемых материалов.

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