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10 домов, в которых каждый хотел бы жить

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
KÜTÜK EV, NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Дома в стиле кантри
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Для тех, кто только думает переехать из города, мы представляем подборку достаточно недорогих и интересных вариантов жизни – в степи, на море, на пляже, в стилизованном коттеджном поселке, на холме, в лесу. Все эти варианты вы должны рассмотреть и применимо к собственному региону, хотя все дома, представленные в статье, построены в Турции и отражают варианты для жизни в этой стране.

​Современный кантри

AHSB - AHŞAP EV MODEL B, Kuloğlu Orman Ürünleri Kuloğlu Orman Ürünleri Сборные дома
Kuloğlu Orman Ürünleri

Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri

Этот новенький коттедж построен под Анкарой и может быть завидным местом для жизни молодой семьи. Деревянная отделка фасадов и интерьеров позволяет создать атмосферу кантри, что очень аутентично смотрится на участке среди степи.

​Греческий каменный

Engel & Völkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Дома в стиле модерн
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

Эта маленькая вилла с шикарным каменным экстерьером находится в Бодруме, Турция и построена в греческом островном стиле. Главное в ней – открытый природе образ жизни, с апельсиновыми садами, морем на горизонте, бирюзовыми лагунами и потрясающими закатами. Дом имеет панорамное остекление и террасы с видом на Эгейское море.

​Турецкая вилла

Mekan Tasarımı, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Дома в стиле модерн
Bilgece Tasarım

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

Эта потрясающая вилла расположена в историческом районе, на узких извилистых улочек центра, прямо рядом с мечетью. Удивительно элегантная реставрация сделала этот дом похожим на бутик-отель или особняк в Монако! Внутри вас ждут интерьеры в стиле модерн, а реализован проект на востоке от Стамбула, в маленьком приморском городке.

​Пляжный коттедж

VILLA SELIN, SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI. SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI. Дома в стиле модерн
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.

SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.

Стильный, ультра-современный, очень просторный и похожий на голливудские виллы – этот коттедж расположен в районе Измира, в небольшом курортном местечке с собственным заливом и видом на острова!

Жить на пляже – особенное удовольствие для тех, кто любит загорать и купаться, а также проводить прекрасные часы отдыха на патио, террасе или балконе, с видом на волны, ощущая морской бриз в любую погоду.

​Классическое изящество

homify Дома в стиле кантри
homify

homify
homify
homify

Шикарная аристократичная отделка эта новой виллы вызывает восхищение. Нежный персиковый оттенок, отделка камнем, распашные двери на крытую галерею и балкон – что может быть в Турции более похожим на американскую мечту? Эта роскошная вилла расположена в Стамбуле, имеет площадь в 400 кв. метров и классические интерьеры с колониальным шармом.

​Стильная эклектика

Alsancak Mermer, Alsancak Mermer Alsancak Mermer Дома в стиле модерн
Alsancak Mermer

Alsancak Mermer
Alsancak Mermer
Alsancak Mermer

Этот симпатичный коттедж со стильной башенкой и каменной отделкой лестницы тоже слегка напоминает американские коттеджи. Расположен он в Денизли, в сердце страны, в городе, зажатом между крупных горных хребтов и имеющим в окрестностях одно из самых популярных чудес природы в Турции – природные водопады Паммукалле и Бассейн Клеопатры с целебными водами, куда едут не только со всей страны, но и со всего мира.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Современный модерн

Dusa İnşaat Sevilla House Mekan Fotoğraf Çekimi, .NESS Reklam ve Fotoğrafçılık .NESS Reklam ve Fotoğrafçılık Дома в стиле модерн
.NESS Reklam ve Fotoğrafçılık

.NESS Reklam ve Fotoğrafçılık
.NESS Reklam ve Fotoğrafçılık
.NESS Reklam ve Fotoğrafçılık

Эта стильная вилла имеет очень современный формат и размах. Лаконичная отделка, созданная на контрасте черного и белого, смотрится очень расслабляюще в жаркое турецкое лето, которое, по российским меркам, длится с 1 апреля до 1 декабря!

​Реконструкция виллы на море

B3 Evi, DAFNI MİMARLIK DAFNI MİMARLIK Дома в стиле модерн
DAFNI MİMARLIK

DAFNI MİMARLIK
DAFNI MİMARLIK
DAFNI MİMARLIK

Эта удивительная отреставрированная вилла – тоже образ жизни, который вы можете выбрать при желании. Она находится под Стамбулом, в тихом регионе с тысячелетней историей.

​Деревянный дом на природе

KÜTÜK EV, NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Дома в стиле кантри
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Еще один прекрасный вариант для жизни далеко от города – этот деревянный коттедж в стиле кантри, созданный для летнего отдыха.

​Маленький стартовый коттедж

Şömineli Ahşap Ev, Kuloğlu Orman Ürünleri Kuloğlu Orman Ürünleri Дома в стиле кантри
Kuloğlu Orman Ürünleri

Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri

Последний проект – идеальный стартовый коттедж, буквально приглашающий нас заглянуть в него и посмотреть на интерьеры! Расположен он под Анкарой и является прекрасным местом для жизни вне города, но с возможностью работы в столице.

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