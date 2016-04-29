10 домов, в которых каждый хотел бы жить

Стильный, ультра-современный, очень просторный и похожий на голливудские виллы – этот коттедж расположен в районе Измира, в небольшом курортном местечке с собственным заливом и видом на острова!

Жить на пляже – особенное удовольствие для тех, кто любит загорать и купаться, а также проводить прекрасные часы отдыха на патио, террасе или балконе, с видом на волны, ощущая морской бриз в любую погоду.