10 домов, в которых каждый хотел бы жить

Для тех, кто только думает переехать из города, мы представляем подборку достаточно недорогих и интересных вариантов жизни – в степи, на море, на пляже, в стилизованном коттеджном поселке, на холме, в лесу. Все эти варианты вы должны рассмотреть и применимо к собственному региону, хотя все дома, представленные в статье, построены в Турции и отражают варианты для жизни в этой стране.
Этот новенький коттедж построен под Анкарой и может быть завидным местом для жизни молодой семьи. Деревянная отделка фасадов и интерьеров позволяет создать атмосферу кантри, что очень аутентично смотрится на участке среди степи.
Эта маленькая вилла с шикарным каменным экстерьером находится в Бодруме, Турция и построена в греческом островном стиле. Главное в ней – открытый природе образ жизни, с апельсиновыми садами, морем на горизонте, бирюзовыми лагунами и потрясающими закатами. Дом имеет панорамное остекление и террасы с видом на Эгейское море.
Эта потрясающая вилла расположена в историческом районе, на узких извилистых улочек центра, прямо рядом с мечетью. Удивительно элегантная реставрация сделала этот дом похожим на бутик-отель или особняк в Монако! Внутри вас ждут интерьеры в стиле модерн, а реализован проект на востоке от Стамбула, в маленьком приморском городке.
Стильный, ультра-современный, очень просторный и похожий на голливудские виллы – этот коттедж расположен в районе Измира, в небольшом курортном местечке с собственным заливом и видом на острова!
Жить на пляже – особенное удовольствие для тех, кто любит загорать и купаться, а также проводить прекрасные часы отдыха на патио, террасе или балконе, с видом на волны, ощущая морской бриз в любую погоду.
Шикарная аристократичная отделка эта новой виллы вызывает восхищение. Нежный персиковый оттенок, отделка камнем, распашные двери на крытую галерею и балкон – что может быть в Турции более похожим на американскую мечту? Эта роскошная вилла расположена в Стамбуле, имеет площадь в 400 кв. метров и классические интерьеры с колониальным шармом.
Этот симпатичный коттедж со стильной башенкой и каменной отделкой лестницы тоже слегка напоминает американские коттеджи. Расположен он в Денизли, в сердце страны, в городе, зажатом между крупных горных хребтов и имеющим в окрестностях одно из самых популярных чудес природы в Турции – природные водопады Паммукалле и Бассейн Клеопатры с целебными водами, куда едут не только со всей страны, но и со всего мира.
Эта стильная вилла имеет очень современный формат и размах. Лаконичная отделка, созданная на контрасте черного и белого, смотрится очень расслабляюще в жаркое турецкое лето, которое, по российским меркам, длится с 1 апреля до 1 декабря!
Эта удивительная отреставрированная вилла – тоже образ жизни, который вы можете выбрать при желании. Она находится под Стамбулом, в тихом регионе с тысячелетней историей.
Еще один прекрасный вариант для жизни далеко от города – этот деревянный коттедж в стиле кантри, созданный для летнего отдыха.
Последний проект – идеальный стартовый коттедж, буквально приглашающий нас заглянуть в него и посмотреть на интерьеры! Расположен он под Анкарой и является прекрасным местом для жизни вне города, но с возможностью работы в столице.
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